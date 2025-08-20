4 thay đổi ở đôi mắt là GƯƠNG PHẢN CHIẾU cả tá bệnh ung thư, tiếc là ít ai để ý

Nhiều người khi thấy mắt có vấn đề thường nghĩ ngay đến bệnh nhãn khoa, hiếm ai liên tưởng đến ung thư. Thực tế, không chỉ ung thư mắt mà cả những khối u ở phổi, gan, não, thận… cũng có thể để lại “dấu vết” trên đôi mắt. Đáng tiếc, hầu hết chúng ta đều bỏ qua.

Dưới đây là 4 thay đổi ở mắt tuyệt đối không được chủ quan vì có thể là “gương phản chiếu” của nhiều bệnh ung thư nguy hiểm:

1. Bọng mắt hoặc mí mắt sưng bất thường

Ảnh minh họa

Đôi khi bọng mắt sưng do ngủ sai tư thế hoặc uống nhiều nước buổi tối là bình thường. Nhưng nếu bọng mắt sưng phù kéo dài, đi kèm sắc tố đậm hơn, hãy cảnh giác. Đây có thể là tín hiệu của ung thư phổi, thận hoặc gan. Khối u phổi phát triển gây áp lực lên tĩnh mạch chủ trên, cản trở máu lưu thông, làm mặt và bọng mắt sưng to. Các nghiên cứu cho thấy tới 95% ca tắc nghẽn tĩnh mạch chủ trên bắt nguồn từ ung thư phổi hoặc u lympho không Hodgkin. Ung thư thận, gan cũng khiến chức năng lọc - thải độc rối loạn, làm độc tố tích tụ và biểu hiện rõ ở bọng mắt.

2. Màu mắt thay đổi khác thường

Vàng mắt, vàng da là dấu hiệu điển hình của ung thư gan, ung thư tuyến tụy, ung thư đường mật do bilirubin tích tụ. Ngoài ra, thay đổi màu mống mắt bất thường, xuất hiện đốm đen to dần hay hai mắt có màu khác nhau (dị sắc mống mắt) lại là dấu hiệu đặc hiệu của ung thư mắt. Một số trường hợp, đỏ mắt kéo dài không phải do viêm thông thường mà liên quan đến viêm mao mạch quanh mắt do tế bào ung thư, phổ biến ở ung thư hạch hoặc ung thư mắt.

3. Thị lực suy giảm đột ngột

Thị lực mờ, nhìn đôi hoặc mất tầm nhìn bất thường không chỉ là dấu hiệu của bệnh mắt mà còn liên quan đến u não hoặc ung thư mắt. Khối u não làm tăng áp lực nội sọ, chèn ép dây thần kinh thị giác, gây phù gai thị, hạn chế thị trường và khiến người bệnh mất thị lực từng phần. Một số loại u như u tuyến yên, u màng não, u sọ hầu… đều có thể dẫn đến giảm hoặc mất thị lực. Trường hợp ung thư mắt, bệnh nhân cũng có thể đột ngột mất thị lực ở một bên.

Ảnh minh họa

4. Kích thước, hình dạng mắt biến đổi

Khối u não hay u hạch có thể khiến mắt lồi, lệch, bị lác hoặc nhỏ lại. Đây là hậu quả của việc nhãn cầu bị chèn ép hoặc thay đổi vị trí. Với ung thư mắt, sự biến đổi còn thể hiện ở đồng tử méo mó, nhãn cầu lồi ra bất thường. Ở trẻ em mắc u nguyên bào võng mạc, dấu hiệu thường thấy là mắt lệch, mống mắt hai màu hoặc đau mắt do tăng nhãn áp.