4 thực phẩm "ăn 1 lần, thận chết một phần", nhiều người Việt mê tít

Ông Trương, 60 tuổi, là một người về hưu sống tại thành phố Tô Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc). Cuộc sống của ông vốn rất điều độ sáng nào cũng dậy sớm đi bộ cùng hàng xóm, ăn uống thanh đạm, tối đến lại ngồi trò chuyện cùng bạn bè. Thế nhưng ít ai ngờ, chính sự “kỹ tính” trong chuyện ăn uống lại khiến ông phải trả giá đắt.

Trong một lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện chức năng thận của ông đã bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí có dấu hiệu hoại tử không thể phục hồi. Kết quả này khiến cả gia đình sốc nặng. Ông không thể tin rằng những món ăn tưởng như “vô hại” hàng ngày lại chính là “thủ phạm” âm thầm tàn phá cơ thể suốt nhiều năm.

Các chuyên gia cảnh báo, thận là cơ quan “chịu trận” nhiều nhất trong cơ thể, và những thói quen ăn uống tưởng chừng nhỏ nhặt có thể làm tăng tốc độ suy thận mà người trong cuộc không hề hay biết. Dưới đây là 4 loại thực phẩm được ví như “kẻ thù” của thận, ăn càng nhiều, thận càng dễ “chết dần chết mòn”.

1. Thực phẩm nhiều muối

Muối là gia vị quen thuộc trong mỗi bữa cơm, nhưng cũng chính là thủ phạm hàng đầu khiến thận phải làm việc quá tải. Ăn quá mặn sẽ khiến huyết áp tăng cao, gây áp lực lớn lên hệ thống lọc của thận.

Các nghiên cứu y học chỉ ra rằng, lượng muối nạp vào cơ thể càng nhiều, nguy cơ tổn thương ống thận và hình thành bệnh thận mạn tính càng cao. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo: mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5g muối/ngày , nhưng thực tế, phần lớn chúng ta đều ăn gấp đôi con số đó.

Muốn bảo vệ thận, hãy giảm dần lượng muối trong nấu nướng, hạn chế đồ muối chua, đồ hộp, mì gói, khoai tây chiên. Có thể thay thế bằng các loại gia vị tự nhiên như hành, tỏi, tiêu hoặc thảo mộc để vừa ngon miệng, vừa an toàn hơn.

2. Quá nhiều thịt đỏ

Nhiều người tin rằng ăn thịt bò, thịt lợn hay thịt cừu giúp bổ sung đạm và tăng cơ. Nhưng với thận, lượng protein quá cao lại là gánh nặng lớn. Khi tiêu hóa thịt đỏ, cơ thể tạo ra nhiều chất thải nitơ buộc thận phải hoạt động hết công suất để lọc bỏ.

Nếu tình trạng này kéo dài, chức năng lọc của thận suy giảm dần, dẫn đến viêm thận, thậm chí suy thận mạn. Những người đã có bệnh nền về thận lại càng phải hạn chế ăn thịt đỏ, nên thay bằng thịt trắng như cá, thịt gà hoặc đạm thực vật từ đậu nành, đậu hũ.

3. Thực phẩm nhiều đường

Đồ ngọt, nước ngọt, bánh kẹo, trà sữa… là món khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, đường chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tiểu đường , và tiểu đường lại là “cửa ngõ” gây bệnh thận mạn tính .

Đường làm tăng đường huyết, khiến thận phải lọc nhiều hơn để loại bỏ glucose dư thừa. Về lâu dài, các mao mạch trong thận bị tổn thương, gây đái tháo đường biến chứng thận, một trong những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến suy thận giai đoạn cuối .

Vì vậy, hạn chế tối đa đồ uống có đường, tránh ăn vặt sau bữa tối và ưu tiên các loại hoa quả tươi, ngũ cốc nguyên hạt để kiểm soát lượng đường tự nhiên.

4. Thực phẩm chứa nhiều phốt pho

Phốt pho là khoáng chất cần thiết cho cơ thể, nhưng khi ăn quá nhiều, đặc biệt từ thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, đồ hộp, nước ngọt có gas, thận sẽ phải làm việc cật lực để đào thải.

Nếu chức năng thận suy yếu, lượng phốt pho dư thừa sẽ tích tụ trong máu, gây mất cân bằng canxi - phốt pho, khiến xương yếu, mạch máu xơ cứng và làm tốc độ suy thận tăng nhanh .

Giải pháp là hạn chế đồ ăn nhanh, chọn thực phẩm tươi, ít qua chế biến, đồng thời đọc kỹ nhãn dinh dưỡng để tránh các phụ gia chứa phosphate .

Các bác sĩ khuyến cáo thận chỉ có một đôi, và khi tổn thương nghiêm trọng thì rất khó phục hồi. Việc bảo vệ thận không phải là chuyện của riêng người bệnh, mà là thói quen nên bắt đầu từ bàn ăn mỗi ngày . Ăn nhạt hơn, chọn thực phẩm tươi, hạn chế đồ ngọt, tránh đồ chế biến sẵn, đó chính là những “liều thuốc” đơn giản nhưng quý giá nhất để giữ thận khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ.

