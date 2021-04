4 thực phẩm tăng nguy cơ đau tim: Tránh càng nhiều càng tốt

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ, cướp đi sinh mạng của hơn 365.000 người vào năm 2018. Mặc dù một số cá nhân có thể dễ bị bệnh tim hơn những người khác do di truyền, nhưng có vô số yếu tố có thể điều chỉnh giúp giảm nguy cơ đau tim trong tương lai — bao gồm cả việc thay đổi chế độ ăn uống.

Nếu bạn muốn giảm nguy cơ đau tim, đã đến lúc cắt giảm những thực phẩm này khỏi chế độ ăn càng sớm càng tốt.

1. Thực phẩm chiên rán

Thực phẩm chiên rán cũng có thể gây hại cho sức khỏe tim mạch.

Ai cũng biết thực phẩm chiên rán (từ gà rán đến khoai tây chiên) có thể khiến bạn tăng cân. Nhưng không phải ai cũng biết thực phẩm chiên rán cũng có thể gây hại cho sức khỏe tim mạch.



Theo một nghiên cứu năm 2014 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, tiêu thụ thực phẩm chiên rán có liên quan đáng kể đến sự phát triển của bệnh động mạch vành, một yếu tố nguy cơ phổ biến của các cơn đau tim. Ở những người tham gia nghiên cứu tiêu thụ đồ chiên rán từ 4 đến 6 lần một tuần, nguy cơ mắc bệnh động mạch vành tăng 23% so với những người ăn đồ chiên ít hơn một lần một tuần.

2. Soda

Uống hai lon soda có đường hoặc nhiều hơn mỗi ngày làm tăng 21% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch của một người.

Không thể phủ nhận rằng soda có hại cho sức khỏe răng miệng và sức khỏe tiêu hóa của bạn, nhưng bạn có thể chưa biết nó có thể gây hại cho tim mạch.

Một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên tạp chí Circulation cho thấy uống hai lon soda có đường hoặc nhiều hơn mỗi ngày làm tăng 21% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch của một người.

3. Thịt đỏ

Tiêu thụ một khẩu phần thịt đỏ bất kỳ mỗi ngày có liên quan đến việc tăng 12% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Nếu bạn muốn bảo vệ trái tim của mình, hạn chế tiêu thụ thịt đỏ là một trong những việc cần làm đầu tiên. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học BMJ năm 2020 theo dõi 43.272 nam giới trưởng thành không mắc bệnh tim mạch trong suốt 30 năm cho thấy rằng: tiêu thụ một khẩu phần thịt đỏ bất kỳ mỗi ngày có liên quan đến việc tăng 12% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Vậy ăn bao nhiêu thịt đỏ thì không gây hại? Click vào đây để tìm câu trả lời.

4. Thịt đã chế biến

Thịt đã chế biến cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Thịt đã chế biến, chẳng hạn như thịt xông khói, có thể rất ngon miệng, kích thích vị giác của bạn, nhưng nó có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến trái tim.

Một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên tạp chí JAMA Internal Medicine cho thấy trong số 29.682 người trưởng thành, những người ăn thịt đã chế biến hai lần một tuần có nguy cơ đau tim cao hơn tới 7% so với những người không ăn thịt đã chế biến. Một khẩu phần thịt đã chế biến trong nghiên cứu được tính là hai lát thịt xông khói hoặc hai xúc xích nhỏ.

Sự thật là ăn 2 chiếc xúc xích một tuần cũng có thể cắt giảm tuổi thọ của bạn, theo một nghiên cứu mới công bố.

Thói quen tốt cho tim mạch

Theo website của trường y Harvard (Mỹ), dưới đây là 9 cách bạn có thể làm hằng ngày để cải thiện sức khỏe tim mạch:

1. Đi bộ 10 phút. Nếu bạn không tập thể dục, đi bộ ngắn là một cách tuyệt vời để bắt đầu. Nếu bạn đã tập thể dục, đi bộ 10 phút là một cách tốt để bổ sung thêm bài tập cho cơ thể.

2. Ăn thêm rau củ quả mỗi ngày. Trái cây và rau không đắt, có hương vị ngon và tốt cho mọi thứ, từ não bộ đến hệ tiêu hóa. Thiếu chất xơ cũng có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe .

3. Chú trọng bữa sáng. Bắt đầu một ngày mới bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng với nhiều trái cây, ngũ cốc nguyên hạt như bột yến mạch hoặc bánh mì nguyên cám.

4. Ngừng uống nước ngọt. Cắt bỏ một lon nước ngọt có đường có nghĩa là cắt bỏ 100 calo trở lên mỗi ngày. Hơn một năm, điều đó có thể tương đương với giảm 10 pound.

5. Ăn một số các loại hạt. Quả óc chó, hạnh nhân, đậu phộng và các loại hạt khác rất tốt cho tim của bạn. Hãy thử ăn các loại hạt này thay vì khoai tây chiên hoặc bánh quy khi bạn cần một bữa ăn nhẹ, thêm chúng vào món salad để có một món ăn ngon và lành mạnh, hoặc sử dụng chúng thay cho thịt trong mì ống và các món ăn khác.

6. Ăn cá hoặc các loại hải sản khác thay cho thịt đỏ mỗi tuần một lần. Chúng tốt cho tim mạch, não bộ và vòng eo.

7. Hít thở sâu. Hãy thử thở chậm và sâu trong vài phút mỗi ngày. Nó có thể giúp bạn thư giãn. Thở chậm và sâu cũng có thể giúp giảm huyết áp.

8. Rửa tay thường xuyên. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch là một cách tuyệt vời để bảo vệ tim và sức khỏe của bạn. Cảm cúm, viêm phổi và các bệnh nhiễm trùng khác có thể ảnh hưởng nặng nề đến tim mạch.

9. Nghĩ về những điều tốt lành. Dành một chút thời gian mỗi ngày để nghĩ về những điều may mắn trong cuộc sống của bạn là một cách để bắt đầu khai thác những cảm xúc tích cực. Việc này có liên quan đến cải thiện sức khỏe tổng thể, tăng tuổi thọ và tăng hạnh phúc. Ngược lại, những cảm xúc tức giận, lo lắng và thù địch góp phần gây ra bệnh cao huyết áp và bệnh tim.

(Nguồn: Eat this not that, Harvard Health Publishing)