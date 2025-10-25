Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

4 trường hợp không bị xem là trốn đóng BHXH bắt buộc, BHTN theo Nghị định mới

25-10-2025 - 16:56 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ ngày 30/11/2025, Nghị định 274/2025/NĐ-CP quy định 4 trường hợp đặc biệt không bị xem là trốn đóng BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Ảnh minh họa.

Theo Nghị định số 274/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), khiếu nại, tố cáo về BHXH, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 30/11/2025. Trong đó, đáng chú ý là quy định về 4 trường hợp không bị xem là trốn đóng BHXH bắt buộc và BHTN.

Cụ thể, căn cứ Điều 4 Nghị định số 274/2025/NĐ-CP, các trường hợp không bị coi là trốn đóng BHXH bắt buộc, BHTN từ ngày 30/11/2025 được xác định như sau:

Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật BHXH năm 2024 không bị xem là trốn đóng khi có một trong các lý do sau, theo công bố của cơ quan có thẩm quyền về phòng, tránh thiên tai, tình trạng khẩn cấp, phòng thủ dân sự và phòng, chống dịch bệnh, bao gồm:

1. Bão, lũ, ngập lụt, động đất, hỏa hoạn lớn, hạn hán kéo dài và các loại thiên tai khác ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Dịch bệnh nguy hiểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tài chính của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động.

3. Tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng đột xuất, bất ngờ đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động.

4. Các sự kiện bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật dân sự.

Theo Lan Nhi

VTV

