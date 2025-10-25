TP.HCM xây 3 cảng hành khách quốc tế để phát triển du lịch tàu biển

Thông tin trên được đại diện Sở Du lịch TP.HCM nêu chiều 23/10 tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch (Sở Du lịch TP.HCM), cho biết, hiện khu vực Cái Mép – Thị Vải chủ yếu là cảng hàng hóa, chưa được quy hoạch chuyên biệt cho hành khách. Để đón tàu khách quốc tế, thành phố cần thêm thời gian hoàn thiện hạ tầng, chuẩn bị nhân lực và quy trình phục vụ.

“Từ nay đến tháng 6/2026, Sở Du lịch sẽ phối hợp Ban Quản lý các cảng khu vực Cái Mép – Thị Vải xây dựng hồ sơ và phương án thí điểm đón tàu khách quốc tế. Đồng thời, chúng tôi cũng nghiên cứu khả năng bổ sung công năng hành khách cho các cảng hiện hữu thay vì chỉ dừng ở mức thí điểm” , bà Thảo nói.

Cảng Cái Mép - Thị Vải, cụm cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam. (Ảnh: Lương Ý)

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Xây dựng phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu danh mục các dự án ưu tiên đầu tư cho vận tải đường thủy, trong đó có cảng hành khách quốc tế. Sở đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và trình UBND TP đề xuất chủ trương đầu tư dự án cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu, đáp ứng nhu cầu vận tải – du lịch biển đang tăng mạnh.

Theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt, khu bến Cái Mép được định hướng là cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc tế, còn khu bến Thị Vải phục vụ phát triển kinh tế – xã hội liên vùng.

Bộ Xây dựng đã cho phép tiếp tục tiếp nhận tàu khách quốc tế tại một số bến khu vực Cái Mép – Thị Vải đến ngày 30/6/2026, tạo điều kiện để TP.HCM chuẩn bị hạ tầng và kế hoạch đầu tư đồng bộ, hướng tới đón khách quốc tế ổn định sau năm 2026.