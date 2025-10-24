Vượt Singapore, Philippines,.. Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á về mức độ ưa chuộng xe ô tô điện

Mới đây, Deloitte đã phát hành Nghiên cứu Người tiêu dùng Ô tô toàn cầu năm 2025: Góc nhìn Đông Nam Á (2025 Global Automotive Consumer Study: Southeast Asia perspectives). Nghiên cứu được thực hiện dựa trên khảo sát hơn 30.000 người tiêu dùng ở 30 quốc gia từ tháng 10 đến tháng 12/2024.

Tại Đông Nam Á, Deloitte khảo sát 6.029 người tại sáu khu vực: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, trong đó gần 1.000 người đến từ Việt Nam. Kết quả cho thấy cho thấy 18% người Việt lựa chọn xe điện chạy pin (BEV) làm phương tiện tiếp theo, tăng 2% so với năm 2024.

Với tỷ lệ này, Việt Nam hiện vươn lên đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á về mức độ ưa chuộng xe điện, chỉ sau Thái Lan.

Người tiêu dùng Việt không còn mua xe vì thương hiệu

Nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ người ưu tiên xe động cơ đốt trong (ICE) vẫn giữ ở mức 50%. Đây là một tỷ lệ cao, phản ánh thực tế rằng xe điện chưa thể thay thế hoàn toàn xe truyền thống trong ngắn hạn. Thị trường đang ở giai đoạn chuyển tiếp, nơi cả hai phân khúc cùng tồn tại.

Đặc biệt, dòng xe sử dụng kết hợp động cơ đốt trong và môtơ điện (hybrid) cũng tăng từ 9% lên 11%, cho thấy một “bước đệm” hợp lý đối với những người dùng chưa sẵn sàng chuyển sang xe điện hoàn toàn. Các yếu tố chính khiến người tiêu dùng chọn xe điện bao gồm chi phí nhiên liệu thấp hơn (71%), quan tâm tới môi trường (62%) và sức khỏe cá nhân (62%).

Tuy vậy, 46% người tham gia khảo sát bày tỏ lo ngại về quãng đường di chuyển, 45% ngại thời gian sạc pin, trong khi 43% cho biết họ còn thiếu kiến thức về công nghệ xe điện.Đáng chú ý, 25% người tiêu dùng Việt mong đợi một lần sạc có thể đi được ít nhất 400 km, một kỳ vọng khá cao so với thực tế hạ tầng hiện nay.

Song song với sự dịch chuyển về công nghệ, hành vi tiêu dùng cũng có nhiều thay đổi. Dù 42% cho biết chiếc xe trước đây và hiện tại của họ đến từ cùng một thương hiệu, 74% người được khảo sát có ý định thay đổi thương hiệu xe trong lần mua hàng tiếp theo.

Con số thống kê này phù hợp với xu hướng trong khu vực với 70% người tiêu dùng sẵn sàng cân nhắc các lựa chọn thay thế mới. Ngoài ra tại Việt Nam, có 37% người được khảo sát trả lời rằng họ đang sử dụng chiếc ô tô đầu tiên. Thực tế này mở ra tiềm năng nuôi dưỡng quan hệ khách hàng, từ đó xây chắc lòng trung thành với thương hiệu.

Tại Việt Nam, ba yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của người tiêu dùng nhất là chất lượng sản phẩm (67%), tiện ích (52%) và hiệu năng (51%). Những phát hiện này cho thấy người tiêu dùng ngày nay quyết định mua hàng dựa vào các giá trị hữu hình hơn là tên thương hiệu.

Theo ông Seongjin LEE, lãnh đạo ngành Ô tô, Deloitte Đông Nam Á, công nghiệp ô tô là một ngành có quy mô lớn với hệ sinh thái phức tạp và bén rễ sâu sắc. Một khi có sự chuyển đổi diễn ra, tác động sẽ rất đáng kể và lâu dài. Do đó, những nỗ lực thích ứng phải được ưu tiên xây dựng trên những cân nhắc cơ bản là quan điểm, nhu cầu và sự sẵn sàng của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, hành vi của người tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng khi họ bắt đầu xem ô tô không chỉ là tài sản đầu tư dài hạn mà còn là sản phẩm phải giải quyết nhu cầu trước mắt, trong khi vẫn thích ứng với những thay đổi liên tục trong lối sống.

“Điều này báo hiệu một tương lai nơi ô tô có thể chuyển đổi thành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) với đặc trưng là tốc độ chu kỳ tiêu thụ và thay mới nhanh”, ông Seongjin LEE nhận định.

Cởi mở với công nghệ nhưng vẫn dè chừng xe tự lái

Khảo sát cũng ghi nhận sự giảm sút trong mức độ gắn bó với việc sở hữu xe hơi ở nhóm người tiêu dùng trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 34. Thay vì mua xe riêng, nhiều người đang chuyển sang ưu tiên các mô hình dịch vụ di chuyển linh hoạt (MaaS) như gọi xe công nghệ, thuê xe ngắn hạn hoặc chia sẻ phương tiện.

Cụ thể, 67% người trẻ cho biết họ sẵn sàng lựa chọn MaaS để đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày, phản ánh sự thay đổi trong lối sống tiêu dùng. Tuy vậy, số người hoàn toàn muốn dựa vào MaaS lại rất ít, chỉ 1% xem đây là giải pháp di chuyển duy nhất, mức thấp nhất trong khu vực. Điều này cho thấy dù xu hướng sử dụng dịch vụ linh hoạt đang tăng lên, xe cá nhân vẫn giữ một vai trò nhất định trong cuộc sống hàng ngày của phần lớn người Việt.

Thực tế này cũng được thể hiện rõ qua thói quen di chuyển hàng ngày. 57% người tham gia cho biết họ sử dụng phương tiện cá nhân thường xuyên. Con số này phần nào phản ánh sự thiếu đồng bộ và khó tiếp cận của hệ thống giao thông công cộng, đồng thời lý giải vì sao MaaS dù có tiềm năng vẫn chưa đủ sức thay thế hoàn toàn phương tiện riêng trong ngắn hạn.

Song hành với những thay đổi trong hành vi di chuyển, người tiêu dùng Đông Nam Á cũng dễ dàng đón nhận các công nghệ giúp tăng cường tính tiện lợi cho ô tô. Minh chứng cho xu hướng này, 84% người được khảo sát tại Việt Nam cho rằng việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong xe là hữu ích.

Không chỉ vậy, 85% người tiêu dùng cũng coi kết nối giữa xe và điện thoại thông minh là yếu tố quan trọng, cho thấy mức độ phổ biến và sự kỳ vọng ngày càng lớn vào các tính năng hỗ trợ. Tuy nhiên, bên cạnh sự cởi mở, người tiêu dùng trong khu vực vẫn bày tỏ sự dè dặt đối với các công nghệ tương lai có khả năng can thiệp trực tiếp vào việc điều khiển chức năng lái xe.

Cuộc khảo sát cho thấy gần một nửa số người tiêu dùng trong khu vực, bao gồm 68% ở Việt Nam, lo ngại về sự hoạt động của các dịch vụ taxi tự lái hoàn toàn ở nơi họ đang sống.Tương tự, 61% người được hỏi cũng cảm thấy lo lắng khi các phương tiện tự lái thương mại hoạt động trên đường cao tốc.

Những con số trên cho thấy khoảng cách đáng kể giữa sự quan tâm và niềm tin của người dùng đối với xe tự lái. Đối với các doanh nghiệp và cơ quan quản lý, đây là tín hiệu quan trọng để xác định nguyên nhân của sự e ngại từ người tiêu dùng, đồng thời truyền thông phù hợp tới công chúng để xây dựng lòng tin và sự chấp nhận.