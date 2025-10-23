Hơn một tháng nữa, Việt Nam sẽ khởi công siêu dự án đường sắt hơn 8,3 tỷ USD đi qua 6 tỉnh, thành

Sáng 23/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến các tỉnh, thành phố có tuyến đường sắt đi qua.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo tập trung rà soát, kiểm điểm các nhiệm vụ đã đề ra, nhất là các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo đề ra tại phiên họp thứ 3; những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, vướng mắc cần giải quyết, tháo gỡ, đặc biệt là những vướng mắc về thể chế để sớm trình Quốc hội xem xét, bổ sung.

Đặc biệt, là tình hình triển khai dự án đường sắt tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; rà soát, kiểm điểm công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam tại các địa phương; các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, địa phương, Thủ tướng nhấn mạnh 2 nhiệm vụ rất quan trọng. Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan và quy trình lựa chọn phương thức đầu tư, nhà đầu tư các dự án.

Về nguồn vốn cho giải phóng mặt bằng và dự án thành phần 1 của 2 dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng khẩn trương phân bổ nguồn vốn cho địa phương để giải ngân, đồng thời các địa phương ứng vốn trên tinh thần chủ động, tích cực, linh hoạt. Các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo chính xác nhu cầu vốn về Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính để kịp thời bố trí, điều phối, bảo đảm không để chậm trễ vì thiếu vốn.

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp tục rà soát, tổng hợp, xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để trình Quốc hội, xử lý tất cả các vướng mắc pháp lý, từ đó huy động nguồn lực Nhà nước và ngoài nhà nước, Trung ương và địa phương... cho các dự án.

Với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh khẩn trương làm việc, thống nhất phương án tuyến, vị trí các ga còn lại (ga Nam Hải Phòng, ga Yên Thường, Kim Sơn) trong tháng 10/2025, đây là các ga có quy mô lớn, phức tạp về giao cắt với các tuyến đường sắt, đường bộ, phức tạp về ảnh hưởng của dòng chảy sông.

Thủ tướng yêu cầu chủ động, tích cực thúc đẩy các dự án đường sắt và chuyển giao, phát triển công nghệ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, đảm bảo khởi công dự án thành phần 1 (đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga - sử dụng vốn trong nước) vào ngày 19/12/2025. Thủ tướng lưu ý phải rà soát bảo đảm đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật và Nghị quyết của Quốc hội về dự án.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng cho Dự án thành phần 1, hoàn tất trước ngày 25/10/2025.

Bộ Tài chính khẩn trương thành lập tổ đàm phán và tiến hành đàm phán hiệp định khung, hợp đồng vay vốn cho dự án; đồng thời khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đề xuất phát hành trái phiếu Chính phủ cho dự án với tinh thần hết sức chủ động, sản sàng về nguồn vốn triển khai dự án.

Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy phía Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 (đầu tư xây dựng công trình đường sắt) và các nội dung hợp tác khác.