Bộ Nội vụ: Tổng số vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý giảm 27 vị trí

Khối Chính phủ quản lý 849 vị trí việc làm

Bộ Nội vụ cho biết, việc xây dựng vị trí việc làm công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính hiện được thực hiện theo Nghị định số 62/2020 của Chính phủ, các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Theo đó, tổng số vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính khối Chính phủ quản lý là 849 vị trí (trong đó: 124 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 656 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành; 47 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; 22 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ).

Tổng số vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính khối Chính phủ quản lý là 849 vị trí. (Ảnh minh họa)

Sau khi các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, Bộ Nội vụ đã xây dựng danh mục vị trí việc làm trong cơ quan hành chính ở Trung ương, cấp tỉnh.

Cụ thể, vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý có tổng số 82 vị trí, gồm: 51 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; 26 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh và 5 vị trí việc làm chức danh Trợ lý, Thư ký.

Sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy, trong tổng số 109 vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý được quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đến thời điểm này sẽ không còn sử dụng các vị trí việc làm ở: Tổng cục; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Bộ, Cục thuộc Bộ, Thanh tra Sở; các vị trí việc làm của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; các vị trí việc làm của cấp huyện.

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15, Chính phủ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Theo đó, danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ được rà soát để phù hợp với cơ cấu tổ chức mới. Như vậy, tổng số vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý giảm 27 vị trí.

633 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành

Đối với vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành, Bộ Nội vụ cho biết, có tổng số 633 vị trí, trong đó: cấp Trung ương sử dụng 633/633 vị trí, cấp tỉnh sử dụng 327/633 vị trí.

Triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành các Nghị định quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, ngành cho địa phương.

Theo đó, các nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp cho địa phương vẫn bảo đảm trong nhóm nhiệm vụ thực hiện theo yêu cầu của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành do bộ quản lý ngành, lĩnh vực đã ban hành.

Trong tổng số 327/633 vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành được sử dụng ở địa phương (cấp tỉnh) theo quy định tại các thông tư của bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định và mô hình tổ chức sau sắp xếp vẫn bảo đảm bao quát hết các nhiệm vụ của địa phương.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tính chất, đặc điểm, phạm vi, đối tượng phục vụ, mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin, các địa phương sẽ chủ động sử dụng các vị trí việc làm trong tổng số 327 theo thẩm quyền quy định.

Đồng thời, tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (bỏ cấp huyện), các địa phương sẽ không sử dụng 127 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành được quy định sử dụng ở cấp huyện tại các thông tư của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Danh mục dự kiến vị trí việc làm này được tổng hợp sau khi có văn bản trao đổi của các bộ quản lý công chức theo ngành, lĩnh vực. Như vậy, tổng số vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành giảm 21 vị trí.