Chiều nay 24-10, Quốc hội xem xét công tác nhân sự

Trả lời tại họp báo trước Kỳ họp thứ 10 diễn ra hôm 17-10, bà Tạ Thị Yên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, cho biết trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền như bầu, phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy Nhà nước.

Từ chiều nay 24-10, Quốc hội bắt đầu tiến hành họp riêng để thực hiện công tác nhân sự. Ảnh: Phạm Thắng

Theo bà Yên, đây là quy trình thường xuyên nhằm đảm bảo sự kế thừa, ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy trong tình hình mới. Toàn bộ quy trình nhân sự được thực hiện theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật, đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch. Đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện quyền và trách nhiệm trước nhân dân, cử tri thông qua việc bỏ phiếu kín, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

"Công tác nhân sự tại kỳ họp này là bước kiện toàn bộ máy cuối nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, vừa tạo nền tảng cho bộ máy Nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn dưới sự lãnh đạo của Đảng nên công tác nhân sự được thực hiện thận trọng, đúng quy trình"- bà Tạ Thị Yên nhấn mạnh.

Cũng theo bà Tạ Thị Yên, các cơ quan có thẩm quyền đang hoàn tất các quy trình, hồ sơ nhân sự theo đúng quy định. "Dự kiến công tác nhân sự được tiến hành vào ngày cuối trong tuần làm việc đầu tiên kỳ họp. Các bước sẽ đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch"- bà Yên thông tin.

Về số lượng nhân sự cụ thể, bà cho biết căn cứ trên tờ trình của Chính phủ và giới thiệu của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo cụ thể tại thời điểm trình nhân sự. Công tác nhân sự sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, thể hiện sự thống nhất.

"Đây không chỉ là bước kiện toàn bộ máy ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ mà còn tạo nền tảng cho hoạt động hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước trong giai đoạn tiếp theo"- bà Yên tái khẳng định.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, từ chiều nay (24-10) và sáng mai (25-10), Quốc hội sẽ tiến hành xem xét công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 73-NQ/TW Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 13). Theo Nghị quyết này, Trung ương cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV bầu các chức danh: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội và phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Chính phủ hiện do Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng đầu và 7 Phó Thủ tướng: Nguyễn Hòa Bình (Phó Thủ tướng Thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai ngày 3-10, đại diện Ban Tổ chức Trung ương cho biết ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đang được thực hiện quy trình giới thiệu để bầu giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng Nội vụ hiện là bà Phạm Thị Thanh Trà. Tại Quyết định số 2159/QĐ-TTg, ngày 28-9-2025, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Ngày 29-8-2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1868/QĐ-TTg tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.