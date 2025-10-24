Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hôm nay, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự

24-10-2025 - 07:09 AM | Xã hội

Theo chương trình của trình kỳ họp, chiều 24/10, Quốc hội sẽ họp riêng để xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Trước đó, Trung ương đã có ý kiến nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội; 2 Chủ nhiệm Ủy ban và phê chuẩn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng tại kỳ họp thứ 10.

Hôm nay, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự- Ảnh 1.

Hôm nay, Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự.

Trao đổi với phóng viên tại họp báo trước kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết, trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền.

Đây là quy trình thường xuyên, nhằm bảo đảm sự kế thừa, ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy trong tình hình mới.

Toàn bộ quy trình nhân sự được tiến hành đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch.

Đại biểu Quốc hội thực hiện quyền và trách nhiệm trước nhân dân thông qua hình thức bỏ phiếu kín, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và đúng thẩm quyền.

Nội dung về công tác nhân sự sẽ được tiếp tục thực hiện trong ngày 25/10.

Sáng 24/10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường: nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi), sau đó sẽ tiến hành thảo luận về nội dung này.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân 98 bị khởi tố thêm tội sau khi Lương Bằng Quang bị bắt

Ngân 98 bị khởi tố thêm tội sau khi Lương Bằng Quang bị bắt Nổi bật

Bắt CEO Đậu Thế Anh

Bắt CEO Đậu Thế Anh Nổi bật

Thông báo khẩn liên quan đến tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội

Thông báo khẩn liên quan đến tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội

07:06 , 24/10/2025
Lê Sỹ Cường - người bị bắt cùng Lương Bằng Quang đóng vai trò gì?

Lê Sỹ Cường - người bị bắt cùng Lương Bằng Quang đóng vai trò gì?

06:54 , 24/10/2025
Bé gái 9 tuổi ở TP HCM bị mẹ bạo hành

Bé gái 9 tuổi ở TP HCM bị mẹ bạo hành

06:50 , 24/10/2025
Ảnh, Clip: Lương Bằng Quang lại gây sốc

Ảnh, Clip: Lương Bằng Quang lại gây sốc

21:59 , 23/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên