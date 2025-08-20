4 việc giúp chị em "giảm cân không tốn sức", phục hồi tim mạch nếu tranh thủ làm mỗi sáng thức dậy

Kenta Hayashi - một huấn luyện viên cá nhân nổi tiếng tại Nhật Bản cho rằng buổi sáng ngay sau khi thức dậy chính là “thời điểm vàng” để phụ nữ giảm cân, cải thiện vóc dáng và chăm sóc tim mạch mà không cần quá nhiều nỗ lực.

Anh nhấn mạnh: "Bằng cách thay đổi thói quen buổi sáng, bạn không chỉ có thể thay đổi tình trạng thể chất mà còn cả cân nặng và hình dáng cơ thể. Đặc biệt vào mùa hè khi mặt trời mọc sớm, hãy thức dậy sớm hơn bình thường một chút và bắt đầu các thói quen hữu ích cho cân nặng lẫn tim mạch của mình”. Khoảng thời gian tuyệt vời nhất cho những hoạt động đó là từ 5 - 7 giờ, nhưng nếu thức dậy muộn hơn, bạn vẫn có thể tận dụng để đẹp và khỏe hơn nếu thực hiện đều đặn 4 việc đơn giản sau đây:

1. Hít thở thật sâu

Nhiều người sau khi ngủ dậy vẫn duy trì thói quen thở nông, khiến tim phải làm việc nhiều hơn trong khi lượng oxy cung cấp cho cơ thể lại không đủ. Hít thở sâu giúp đưa oxy đi khắp cơ thể, đặc biệt là nuôi dưỡng cơ tim. Theo Kenta Hayashi, khi cơ hoành vận động mạnh mẽ trong quá trình hít sâu, các cơ quan nội tạng được xoa bóp, nhờ đó quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn.

Tim là cơ quan tiêu thụ oxy nhiều chỉ sau não bộ. Khi được cung cấp đủ oxy, tim hoạt động bền bỉ, tuần hoàn máu trơn tru, từ đó giúp cơ thể tỉnh táo và đốt cháy năng lượng tốt hơn. Với những ai muốn giảm cân mà không cần vận động quá sức, đây chính là bước khởi động tự nhiên, đơn giản mà lại hiệu quả.

2. Uống nước khi bụng đói

Một đêm dài khiến cơ thể mất khá nhiều nước qua mồ hôi, hô hấp và tiểu tiện. Nếu không được bù kịp thời, tình trạng thiếu nước sẽ làm máu đặc hơn, tim phải tăng áp lực bơm, thậm chí còn cản trở trao đổi chất. Uống một cốc nước ấm ngay khi vừa tỉnh dậy là cách đơn giản nhất để “khởi động” cơ thể.

Kenta Hayashi nhấn mạnh rằng uống nước vào thời điểm bụng trống sẽ tăng tốc độ trao đổi chất, cải thiện lưu thông máu, kích thích nhu động ruột và hỗ trợ quá trình thải độc. Nhiều phụ nữ giảm cân thất bại vì táo bón, nhưng duy trì uống nước mỗi sáng có thể cải thiện vấn đề này một cách tự nhiên. Nước ấm 30 đến 40 độ C là lựa chọn phù hợp nhất, vừa êm dịu cho dạ dày, vừa giúp thanh lọc nhẹ nhàng.

3. Ăn thực phẩm từ đậu cho bữa sáng

Nếu trái cây là món khởi động thì các loại đậu chính là nền tảng vững chắc cho một bữa sáng giảm cân bền vững. Đậu nành, đậu đen, đậu lăng… đều giàu chất xơ và protein thực vật, mang lại cảm giác no lâu mà không nạp quá nhiều calo.

Theo Kenta Hayashi, protein từ đậu có thể thay thế thịt trong chế độ ăn kiêng, nhờ đó hạn chế chất béo bão hòa vốn không tốt cho tim mạch. Đậu nành còn chứa isoflavone và tryptophan – những hợp chất giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và chống lão hóa, yếu tố quan trọng trong việc giữ cân và ngăn ngừa bệnh tim. Đặc biệt, đậu chứa nhiều kali, canxi và ít natri tự nhiên, có tác dụng hạ huyết áp. Một gợi ý dễ áp dụng là thay sữa động vật bằng sữa đậu nành cho bữa sáng.

4. Ăn trái cây giàu vitamin C

Buổi sáng là lúc hormone cortisol đạt mức cao, khiến đường huyết và huyết áp tăng. Đây là lý do nhiều người cảm thấy tim đập nhanh hoặc mệt mỏi khi vừa thức dậy. Việc bổ sung vitamin C ngay vào buổi sáng giúp điều hòa cortisol, đồng thời tăng cường sức đề kháng và cải thiện tâm trạng.

Kenta Hayashi cho biết, những loại trái cây như kiwi, dâu tây, cam hay bưởi đều giàu vitamin C và ít đường, phù hợp để ăn khi bụng đói. Vitamin C tươi có tác dụng mạnh mẽ trong việc hỗ trợ sản xuất collagen, giữ cho thành mạch máu đàn hồi, tim mạch khỏe mạnh và còn thúc đẩy chuyển hóa chất béo. Tuy nhiên, trái cây chỉ nên được xem như món khai vị, ăn trước bữa sáng khoảng 30 phút đến 1 giờ. Nếu duy trì thói quen này trước 9 giờ sáng, hiệu quả giảm cân và bảo vệ tim mạch sẽ rõ rệt hơn.