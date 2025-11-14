Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

45 giàn khoan hoạt động đồng thời, 1.000 kỹ sư huy động - vỡ oà phát hiện mỏ vàng đơn lẻ lớn nhất lịch sử trữ lượng hơn 1.444 tấn

14-11-2025 - 21:43 PM | Thị trường

Đây là một mỏ vàng đơn lẻ lớn nhất được phát hiện tại Trung Quốc từ trước đến nay.

45 giàn khoan hoạt động đồng thời, 1.000 kỹ sư huy động - vỡ oà phát hiện mỏ vàng đơn lẻ lớn nhất lịch sử trữ lượng hơn 1.444 tấn- Ảnh 1.

Ngày 14/11, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc thông báo tỉnh Liêu Ninh đã phát hiện thành công mỏ vàng cấp thấp siêu lớn đầu tiên của nước này, mỏ vàng Đại Đông Câu, với lượng vàng kim loại đã được chứng minh lên tới 1.444,49 tấn. Đây được đánh giá là mỏ vàng đơn lẻ lớn nhất từng được ghi nhận kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập.

Theo thông tin từ nước này, mỏ vàng Đại Đông Câu có 2,586 tỷ tấn quặng vàng được chứng minh ở độ sâu -720 mét, với hàm lượng trung bình 0,56 gram/tấn. Dù là mỏ vàng cấp thấp, trữ lượng quặng khổng lồ giúp khu vực này trở thành điểm sáng trong chiến lược gia tăng dự trữ vàng quốc gia.

Đây cũng là mỏ vàng lộ thiên siêu lớn tiếp theo được phát hiện, nối tiếp các mỏ lớn tại vành đai Craton Bắc Trung Quốc và khu vực Chiết Giang - Phúc Kiến trước đây. Mỏ đã hoàn tất nghiên cứu khả thi kinh tế và được đánh giá có triển vọng khai thác rất khả quan.

45 giàn khoan hoạt động đồng thời, 1.000 kỹ sư huy động - vỡ oà phát hiện mỏ vàng đơn lẻ lớn nhất lịch sử trữ lượng hơn 1.444 tấn- Ảnh 2.

Công tác thăm dò đạt tốc độ “kỷ lục” với quy mô nhân lực và thiết bị lớn chưa từng thấy. Gần 1.000 kỹ sư và công nhân được huy động trong giai đoạn cao điểm, cùng 45 giàn khoan hoạt động đồng thời. Công trường được vận hành theo mô hình quản lý “đa cấp - khép kín”, kết hợp giữa chiến lược trung ương, triển khai chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật liên tục.

Tập đoàn Thăm dò và Khai thác Địa chất Liêu Ninh - đơn vị nhận quyền thăm dò từ cuối năm 2023 - đã phối hợp với 18 tổ chức nghiên cứu và sản xuất để triển khai một “chiến dịch lớn”, áp dụng hàng loạt công nghệ mới.

Trong 15 tháng, nhóm thăm dò đã thực hiện 219 lỗ khoan với tổng chiều dài 136.700 mét và đầu tư gần 200 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 740 tỷ đồng.

Việc phát hiện mỏ vàng Đại Đông Câu mang nhiều ý nghĩa đối với Trung Quốc, cả về kinh tế lẫn an ninh tài nguyên. Trong đó, tăng cường dự trữ vàng chiến lược quốc gia, củng cố vị thế trong bối cảnh thị trường vàng toàn cầu biến động mạnh.

Thúc đẩy ngành công nghiệp vàng Liêu Đông, góp phần vào mục tiêu phục hồi toàn diện vùng Đông Bắc Trung Quốc - khu vực công nghiệp truyền thống đang được Bắc Kinh ưu tiên tái thiết.

Ngoài ra còn bổ sung lý thuyết và dữ liệu cho ngành địa chất khoáng sản, đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò sâu và thăm dò ngoại vi tại các nguồn tài nguyên đã biết.

Được biết, dấu hiệu về mỏ vàng này đã được phát hiện từ năm 1989 và từng có tiến triển trong các đợt khảo sát vào năm 2009 và 2014. Tuy nhiên, chỉ đến đợt khảo sát toàn diện năm 2023-2025, quy mô thực sự của mỏ mới được xác nhận đầy đủ.

Việc phát hiện mỏ vàng quy mô lớn này được đánh giá là bước đi có ý nghĩa chiến lược đối với Trung Quốc, trong bối cảnh nước này đang tăng tốc củng cố năng lực khai khoáng, đổi mới công nghệ thăm dò và đảm bảo tự chủ tài nguyên trong dài hạn.

Theo 163.com﻿

Khánh Vy

