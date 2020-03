48h virus corona lây lan ở New York: Mọi chuyện bắt đầu khi một người đàn ông nhiễm bệnh

Nhưng chưa dừng lại ở đó. Vợ và 2 con nhỏ của ông, cả hai cũng được xác nhận dương tính. Hàng xóm nhà bên - người chở ông đi viện - cũng xác nhận nhiễm virus corona. Đến thời điểm chiều ngày 4/3, thêm một người bạn nữa của vị luật sư cùng vợ và 3 con bị lây nhiễm.



Trong vòng 48h, cơn "khủng hoảng y tế" đã vượt xa phạm vi căn nhà của vị luật sư kia. Các trường học, giáo đường phải đóng cửa. Nỗi sợ virus lan rộng khắp hạt Westchester - một trong những khu vực đông dân nhất cả nước. Andrew M. Cuomo - thống đốc bang New York kêu gọi người dân bình tĩnh, nhưng tin tức về những bệnh nhân mới nhất xuất hiện và nhanh chóng lan đến khắp hang cùng ngõ hẻm.



"Mọi người nghĩ Tận thế đến nơi rồi. Nhiều người chẳng còn muốn ra ngoài nữa," - Josh Berkowits, chủ của một nhà hàng kosher tại New Rochelle cho biết.

*kosher: ẩm thực tuân theo luật ăn uống của người Do Thái

Được biết, nạn nhân mới là một người Do Thái, thường xuyên qua lại khu New Rochelle. Hiện tại, hầu hết các khách hàng của Berkowits đang tự cách ly, xem liệu bản thân có xuất hiện triệu chứng bệnh. Các nhân viên giao hàng cho khách chỉ dám để đồ ăn trước cửa, không tiếp xúc trực tiếp.

"Tôi cũng rất căng thẳng, giống tất cả mọi người," - Berkowitz cho biết. "Chúng tôi phải luôn khử trùng, giữ vệ sinh cho cơ thể lẫn nhà hàng. Nói chung là không khó, chỉ cần chăm chỉ hơn một chút. Nhưng chất khử trùng thì không thể mua được. Hết sạch rồi."

Cửa hàng thuốc tại New York đã hết sạch khẩu trang

Ngày 4/3, 11 người được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới tại New York. Trước tình cảnh này, nhà chức trách đã tìm cách trấn an người dân rằng các phương tiện công cộng vẫn an toàn. Oxiris Barbot - thành viên hội đồng y tế thành phố cho biết hiện tại, việc di chuyển bằng phương tiện công cộng không làm tăng nguy cơ lây nhiễm cho người dân New York.



Nỗi sợ lan truyền khắp mọi nơi

Hai trường đại học tại New York (ĐH Bang và ĐH thành phố) đã tạm thời ngưng các chương trình học liên kết ở một số quốc gia như Trung Quốc, Ý, Nhật bản và Hàn Quốc do lo sợ nguy cơ lây lan dịch bệnh. 300 sinh viên và công nhân viên của trường trở về từ những quốc gia này đã được yêu cầu cách ly trong vòng 14 ngày.

Dẫu vậy, Cuomo hiện tại vẫn cho rằng nỗi lo về virus corona ở Mỹ đang bị làm quá. "Chúng ta có một dịch bệnh từ virus corona, nhưng còn một đại dịch nữa được tạo thành từ nỗi sợ. Sự thực là càng xét nghiệm nhiều, số lượng dương tính sẽ càng có khả năng xuất hiện."

Một hàng thuốc khác cũng chẳng còn khẩu trang để bán

Giáo sư Mitchell Moss - 71 tuổi từ ĐH New York cho biết, thời gian gần đây ông phải mua tới cả trăm bịch khăn giấy, và lau chùi cẩn thận "mọi dụng cụ tay sẽ chạm vào" khi đi tập gym.



"Người New York đang sợ hãi vì chúng tôi phải đi tàu mỗi ngày, và rất nhiều khả năng tiếp xúc với vi khuẩn," - Moss cho biết. "Nếu có phải cách ly, tôi chỉ muốn được cách ly ở Manhattan thôi."

Số liệu chính thức cho thấy có hơn 1000 người đang tự cách ly tại Westchester. Vị luật sư nhiễm bệnh đầu bài đang được điều trị trong bệnh viện New York-Presbyterian thuộc Manhanttan. Việc người này đã tiếp xúc với virus như thế nào vẫn còn là bí ẩn, bởi các bác sĩ cho biết tình trạng của ông không đủ đảm bảo để trả lời phỏng vấn.

Vợ của ông hiện không xuất hiện triệu chứng, còn 2 con đang tự cách ly tại nhà. Nhà chức trách hiện cũng đang theo dõi 7 nhân viên và một thực tập sinh tại công ty của vị luật sư. Mới chỉ có 5 trong số này được xét nghiệm, và vẫn đang chờ kết quả.

ĐH Yeshiva (Mỹ) đóng

Một trong hai con của vị luật sư đã 20 tuổi, hiện đang là sinh viên ĐH Yeshiva (Mỹ). Bởi vậy, 2 người bạn của anh cũng phải đi xét nghiệm và đang chờ kết quả. Con gái 14 tuổi, đang học tại trường trung học SAR. Ngôi trường đã phải đóng cửa vào ngày 3/3 do lo ngại dịch bệnh.



Một giáo đường của người Do Thái cũng được yêu cầu tạm thời ngưng hoạt động. Đặc biệt, tất cả những ai từng dự một lễ tang tổ chức vào ngày 22 và 23/2 đều sẽ phải thực hiện lệnh cách ly trong 2 tuần. Ước tính, lệnh có hiệu lực với khoảng 600 người.

Vượt qua dịch bệnh

Gillian Steinberg - giáo viên dạy tiếng Anh ở SAR sẽ phải tiến hành cách ly hết thứ 6 tuần này. Tuy nhiên, cô vẫn chuẩn bị giáo án cho buổi lên lớp trước đó 1 ngày. Dĩ nhiên cách làm sẽ có chút khác biệt, bởi đó là một lớp học trực tuyến.

Steinberg "lên lớp" ngay tại ngôi nhà của mình. Con trai cô - cũng là một học sinh của trường, ngồi trong phòng riêng, đeo tai nghe và lắng nghe mẹ giảng bài cùng các bạn đồng trang lứa. Các lớp học online được tổ chức rất quy củ, với 45 phút nghỉ trưa.

"Tất cả đang làm những gì có thể trong tình cảnh này. Nhà trường cũng cập nhật tình hình thường xuyên." - Steinberg cho biết. "Tôi thì không quá hoảng loạn. Chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này.

Chồng cô mới bị cảm cúm, và các y bác sĩ yêu cầu cả hai không đến phòng khám, bởi Steinberg làm việc ở SAR - nơi ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19. Cô cho biết lần đầu tiên trong đời, chồng cô được chẩn đoán nhiễm cảm cúm trong một căn phòng cấp cứu, với các y bác sĩ mặc trang phục phòng độc.

Michael Weissman - chủ một cửa hàng bánh cho biết anh vẫn đảm nhận nhiệm vụ chuẩn bị đồ ăn cho ngày lễ Purim của người Do Thái, và dịch bệnh không ảnh hưởng đến công việc của anh. "Chúng tôi vốn đã luôn đeo găng khi làm việc. Giờ chỉ cần chú ý thêm một chút thôi."

"Chẳng ai muốn phải sợ hãi cả. Ở cửa hàng của tôi, mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường."

