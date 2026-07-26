5 chiếc iPhone cũ rớt giá mạnh, đáng mua nhất thời điểm giữa năm 2026

iPhone 15 Pro

Dẫn đầu danh sách săn sale giữa năm nay và được xem là lựa chọn thông minh nhất chính là iPhone 15 Pro. Dù đã ra mắt được một thời gian, mẫu máy này vẫn giữ vững phong độ của một thiết bị cao cấp với khung viền titan sang trọng, cổng sạc USB-C tiện lợi và màn hình ProMotion 120Hz mượt mà. Hiện tại, mức giá của thiết bị đã giảm sâu xuống chỉ còn dao động từ 14 đến 17 triệu đồng. Với mức giá này, người dùng nhận lại trải nghiệm hiệu năng vượt trội, dư sức đáp ứng mọi tác vụ nặng trong nhiều năm tới mà không lo lỗi thời hay giật lag.

iPhone 16

Nếu ngân sách mua sắm dư dả hơn và ưu tiên sự an tâm tuyệt đối về lâu dài, iPhone 16 phiên bản hàng "lướt" là ứng cử viên sáng giá nhất. Đang được chào bán với mức giá từ khoảng 14,5 đến 18 triệu đồng, người dùng sẽ cầm trên tay một thiết bị công nghệ mới mẻ với vòng đời hỗ trợ cập nhật iOS cực kỳ dài. Sự hiện diện của thiết kế Dynamic Island hiện đại cùng cổng USB-C đồng bộ biến mẫu máy này thành khoản đầu tư hoàn hảo cho những ai muốn sử dụng một chiếc điện thoại hoạt động ổn định từ 4 đến 5 năm tới.

iPhone 13 Pro Max

Ở phân khúc dễ tiếp cận hơn, huyền thoại iPhone 13 Pro Max vẫn là cái tên được giới công nghệ săn đón ráo riết nhờ thời lượng pin luôn được mệnh danh là vô đối. Mức giá hiện tại trong tháng 7/2026 đã hạ nhiệt rất nhiều, chỉ còn dao động khoảng 8 đến 12 triệu đồng. Dù người dùng phải chấp nhận thiết kế tai thỏ truyền thống và cổng Lightning cũ, bù lại họ sẽ được tận hưởng không gian màn hình lớn 120Hz mượt mà cùng hệ thống camera sắc nét. Đối với những ai đặt tiêu chí thời lượng pin lên hàng đầu, khó có đối thủ nào trong tầm giá này có thể vượt qua được tượng đài của Apple.

iPhone 14

Trong đợt điều chỉnh giá giữa năm, iPhone 14 đang giữ mức giá cực kỳ tốt khi chỉ còn khoảng 7 đến 9 triệu đồng. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhu cầu sử dụng cơ bản hàng ngày, dù thiết bị thiếu vắng những tính năng đột phá như màn hình tần số quét cao hay thiết kế Dynamic Island. Tuy nhiên, người mua cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng nhu cầu cá nhân vì ở cùng tầm giá hoặc nhỉnh hơn một chút, việc lựa chọn cố thêm ngân sách để lên thẳng thế hệ iPhone 15 cũ đôi khi sẽ mang lại giá trị sử dụng lâu dài và trải nghiệm công nghệ mới mẻ hơn hẳn.

iPhone 12 Pro Max

Cuối cùng, giải pháp kinh tế nhất để trải nghiệm màn hình lớn và cụm ba camera chuyên nghiệp lúc này thuộc về iPhone 12 Pro Max. Thiết bị hiện có giá chạm đáy chỉ từ 6,5 đến 9 triệu đồng. Mặc dù hiệu năng của máy vẫn đáp ứng trơn tru các tác vụ thông thường hàng ngày, nhưng với tuổi đời khá cao, người mua cần đặc biệt chú ý kiểm tra kỹ tình trạng pin, ngoại hình và chấp nhận giới hạn về thời gian hỗ trợ cập nhật phần mềm trong tương lai. Đây chính là thiết bị sinh ra dành cho những ai có ngân sách khiêm tốn nhưng vẫn khao khát trải nghiệm đẳng cấp của dòng Pro Max.