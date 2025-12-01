Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

5 đặc điểm giấc ngủ của một người sống thọ

01-12-2025 - 11:16 AM | Sống

Nghiên cứu cho thấy nếu có tất cả 5 đặc điểm này khi ngủ, khả năng sống thọ của bạn sẽ tăng đáng kể.

Một nghiên cứu do các chuyên gia thuộc Đại học Y Harvard và Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess (trực thuộc Đại học Y Harvard) thực hiện, cho thấy chất lượng giấc ngủ liên quan mật thiết tới khả năng sống thọ của một người. Theo đó, những người sống thọ thường có 5 đặc điểm sau đây về giấc ngủ.

Đặc điểm giấc ngủ của một người sống thọ

1. Ngủ đủ 7 - 8 giờ mỗi đêm

5 đặc điểm giấc ngủ của một người sống thọ- Ảnh 1.

Ngủ đủ giấc giúp kéo dài tuổi thọ (Ảnh: iStock).

Nghiên cứu nhấn mạnh đây là nền tảng quan trọng nhất. Việc duy trì giấc ngủ đủ 7 - 8 tiếng mỗi ngày giúp cơ thể hồi phục và giảm nguy cơ tử vong vì bệnh tim, ung thư hoặc các nguyên nhân khác.

2. Dễ dàng chìm vào giấc ngủ

Một người sống thọ thường không mất nhiều thời gian để vào giấc. Họ hiếm khi trằn trọc hay khó ngủ quá hai lần mỗi tuần. Điều này phản ánh rằng họ có hệ thần kinh ổn định và nhịp sinh học được duy trì đều đặn.

3. Ngủ sâu, không thức giấc giữa đêm

Giấc ngủ không bị gián đoạn là yếu tố rất quan trọng. Việc thức giấc liên tục sẽ khiến cơ thể rơi vào tình trạng rối loạn giấc ngủ, làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và bệnh tim mạch. Các chuyên gia cho biết giấc ngủ đều đặn và chất lượng mới là chìa khóa để có cuộc sống khỏe mạnh, trường thọ chứ không chỉ đơn thuần là số giờ ngủ.

4. Thức dậy với cảm giác khỏe khoắn

Một người tuổi thọ cao thường cảm thấy sảng khoái sau khi ngủ dậy ít nhất 5 ngày mỗi tuần. Điều này chứng tỏ họ đã trải qua chu kỳ ngủ đủ sâu, đủ dài và đúng nhịp.

5. Không phụ thuộc vào thuốc ngủ

Dùng thuốc ngủ có thể gây buồn ngủ giả, làm gián đoạn nhịp sinh học và thậm chí che lấp các bệnh lý nguy hiểm như ngưng thở khi ngủ. Trong nghiên cứu, những người không dùng thuốc ngủ có tuổi thọ cao hơn đáng kể so với nhóm phụ thuộc vào thuốc.

Nghiên cứu trên phân tích dữ liệu sức khỏe của hơn 172.000 người và chỉ ra chất lượng giấc ngủ có ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Cụ thể, những người đạt đủ cả 5 yếu tố trên có nguy cơ tử vong thấp hơn 30% do mọi nguyên nhân, 21% do bệnh tim mạch, 19% do ung thư, 40% do các nguyên nhân khác ngoài tim mạch và ung thư.

Đối với nam giới, việc đủ 5 đặc điểm trên khi ngủ giúp tăng tuổi thọ thêm 4,7 năm; nữ giới là 2,4 năm. Các nhà khoa học cho rằng sự khác biệt giới tính có thể liên quan đến việc phụ nữ thường bị ngưng thở khi ngủ nhưng dễ bị chẩn đoán sai hoặc bỏ sót.

Thay đổi thói quen ngủ ngay từ hôm nay

5 đặc điểm giấc ngủ của một người sống thọ- Ảnh 2.

Chất lượng giấc ngủ liên quan mật thiết tới khả năng sống thọ của mỗi người (Ảnh: Shutter Stock).

Các chuyên gia gợi ý người trưởng thành có thể cải thiện “vệ sinh giấc ngủ” bằng những cách đơn giản như: giữ giờ ngủ - giờ thức cố định, hạn chế ánh sáng xanh trước khi ngủ, tránh rượu buổi tối, ngủ trong không gian yên tĩnh - mát - tối, tập các hoạt động thư giãn như yoga, thiền hay tắm nước ấm.

Thanh thiếu niên và trẻ nhỏ cũng nên được rèn thói quen ngủ lành mạnh từ sớm để giảm nguy cơ bệnh tật khi trưởng thành.

Như lời tiến sĩ Frank Qian, tác giả của nghiên cứu: “Việc thay đổi thói quen ngủ ngay từ hôm nay sẽ không bao giờ là quá muộn để có được giấc ngủ ngon vàt cuộc sống bền lâu”.

3 loại rau người Nhật thường ăn nhiều để trẻ lâu và sống thọ, chợ Việt chẳng bao giờ thiếu lại cực rẻ

Theo Minh Lâm/VTCnews

VTCnews

