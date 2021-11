5 dấu hiệu "tiên tri" bệnh tiểu đường tuyệt đối không được bỏ qua: Sút cân đi kèm với triệu chứng sau phải đi khám ngay kẻo muộn

Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, năm 2014 có 8,5% người lớn từ 18 tuổi trở lên mắc bệnh tiểu đường. Năm 2019, bệnh tiểu đường là nguyên nhân trực tiếp của 1,5 triệu ca tử vong và 48% tổng số ca tử vong do bệnh tiểu đường xảy ra trước 70 tuổi.

Từ năm 2000 đến năm 2016, tỷ lệ tử vong sớm (tức là trước 70 tuổi) do bệnh tiểu đường đã tăng 5%. Ở các nước có thu nhập cao, tỷ lệ tử vong sớm do đái tháo đường giảm từ năm 2000 đến năm 2010 nhưng sau đó tăng lên trong các năm 2010-2016. Ở các nước có thu nhập trung bình thấp, tỷ lệ tử vong sớm do bệnh tiểu đường tăng lên trong cả hai thời kỳ.

Không dừng lại ở đó, bệnh tiểu đường đang có xu hướng trẻ hóa. Gần một nửa thanh niên mắc bệnh tiểu đường loại 2 phát triển một biến chứng mắt có khả năng gây mù gọi là bệnh võng mạc tiểu đường trong vòng 10 năm sau khi chẩn đoán.

Do đó, việc phòng ngừa và phát hiện sớm bệnh là vô cùng quan trọng. Trước khi bệnh trở nặng sẽ có những dấu hiệu cảnh báo trên cơ thể. Dưới dây là những triệu chứng của bệnh tiểu đường mà chúng ta cần chú ý:

Dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường không được bỏ qua.

Có thể nói phát hiện sớm bệnh tiểu đường là một trong những cách tốt nhất để ngăn ngừa những biến chứng nặng sau này. Để bảo vệ sức khỏe của mình, mỗi cá nhân cần chú ý chế độ ăn uống sinh hoạt cũng như lắng nghe những tín hiệu của cơ thể.