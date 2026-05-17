5 điều nhất định phải tránh khi trồng cây ở ban công

Trồng cây tại ban công là một cách để thêm góc xanh thư giãn hoặc thực phẩm sạch cho gia đình. Tuy nhiên, để khu vườn ban công thật sự xanh tốt, người trồng cần tránh những sai lầm dưới đây.

1. Chọn sai cây so với điều kiện ban công

Hãy chọn cây theo điều kiện thực tế của ban công.

Khi bắt đầu trồng cây tại ban công, nhiều người thường chọn theo sở thích: cây có hoa rực rỡ, rau gia vị, cà chua, khoai tây hoặc các loại cây đang được ưa chuộng. Tuy nhiên, sai lầm lớn là không tính đến điều kiện thực tế của ban công.

Steve Chilton, chuyên gia làm vườn tại Anh, giải thích: “Nếu ban công gần như cả ngày không có nắng, bạn không nên chọn cây ưa nắng, bởi cây rất khó phát triển tốt trong điều kiện đó. Ngược lại, nếu ban công quay về hướng nam và nhận nắng nhiều giờ trong ngày, những loại cây chịu được nắng trực tiếp sẽ là lựa chọn phù hợp hơn”.

Theo chuyên gia này, nếu cây không được đặt đúng điều kiện sinh trưởng, người trồng có thể gặp các vấn đề như cây khó nảy mầm, héo lá, không ra hoa hoặc vàng lá. Ngoài ánh sáng, cũng cần tính đến kích thước cây khi trưởng thành. Ban công nhỏ không phù hợp với những cây phát triển quá lớn vì cây dễ thiếu không gian cho bộ rễ.

2. Không tận dụng hết không gian ban công

Một sai lầm phổ biến là chỉ đặt chậu cây dưới sàn. Với ban công nhỏ, cách làm này khiến diện tích nhanh chóng bị lấp kín, tạo cảm giác chật chội và khó chăm sóc cây phía trong.

Thực tế, ban công không chỉ có mặt sàn. Tường, lan can và các khoảng treo đều có thể được tận dụng. Làm vườn theo chiều dọc là giải pháp phù hợp với không gian hẹp. Người trồng có thể dùng chậu gắn tường, chậu móc lan can hoặc giỏ treo để tăng mảng xanh mà không chiếm lối đi.

3. Chọn sai chậu trồng

Cần chọn đúng chậu để trồng cây.

Chậu cây không chỉ để trang trí mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cây. Khi chọn chậu cho ban công, cần cân nhắc chậu có quá nặng hay không, có đủ lớn cho cây phát triển hay không và đặc biệt là có lỗ thoát nước hay không.

Với cây trồng trong chậu, nước không thể tự thoát như khi trồng trực tiếp xuống đất. Nếu chậu không có lỗ thoát nước, nước dễ đọng lại, làm rễ bị úng và có thể khiến cây chết.

Chuyên gia Steve Chilton nhấn mạnh: “Khi trồng bất kỳ loại cây nào trong chậu, điều quan trọng là phải đảm bảo thoát nước tốt để cây không bị úng. Tôi khuyên nên chọn đất thoát nước tốt, cũng như chậu có lỗ thoát nước, hoặc ít nhất là một chậu có lỗ đặt bên trong chậu trang trí”.

4. Trồng quá nhiều cây

Đặt quá nhiều chậu cây hoặc nhồi quá nhiều cây vào cùng một chậu có thể khiến ban công rối mắt, đồng thời làm cây kém phát triển do thiếu không gian và dinh dưỡng.

Chuyên gia Steve Chilton khuyên: “Đừng dùng quá nhiều chậu có cùng kích thước. Điều này có thể khiến khu vườn ban công trông chật chội, trong khi các chậu có kích thước khác nhau thường giúp tạo cảm giác sinh động hơn”.

5. Không chăm sóc cây đúng cách

Cây trồng trong chậu cần được quan tâm nhiều hơn cây trồng dưới đất. Dù đất trong chậu có cung cấp dinh dưỡng ban đầu, cây vẫn cần được bổ sung chăm sóc trong quá trình phát triển.

Người trồng nên chú ý bón phân khi cần, giữ lịch tưới nước và vệ sinh khu vực ban công. Nếu ban công có mái che, cây có thể không nhận đủ nước mưa và phải phụ thuộc hoàn toàn vào việc tưới. Ngoài ra, ban công ở vị trí cao còn có thể chịu gió mạnh, nắng gắt hoặc thời tiết thay đổi thất thường. Vì vậy, cần theo dõi cây thường xuyên, di chuyển chậu khi cần và thay chậu nếu cây đã phát triển quá lớn.

Lam Chi

Nguồn: Ideal Home