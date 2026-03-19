5 doanh nghiệp vượt vòng hồ sơ thí điểm sàn tài sản mã hóa

5/7 hồ sơ đáp ứng yêu cầu

Theo Bộ Tài chính, cơ quan này đã tiếp nhận tổng cộng 7 bộ hồ sơ từ các tổ chức đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa theo cơ chế thí điểm. Sau quá trình rà soát, thẩm định, 5 hồ sơ được xác định đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước đề nghị phối hợp xem xét, cho ý kiến đối với 5 hồ sơ nêu trên.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước tiến hành xem xét hồ sơ và kiểm tra việc đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất trước khi chấp thuận cấp phép đối với các tổ chức đăng ký đáp ứng điều kiện theo quy định.

Theo quy định tại Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước lựa chọn tối đa 5 tổ chức đủ điều kiện tham gia cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa trong khuôn khổ thí điểm.

Trong số các đơn vị được đánh giá hồ sơ hợp lệ, Công ty CP (CTCP) Tài sản số Việt Nam có vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng. Cổ đông lớn nhất là CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) nắm 64% vốn, tương đương 640 tỷ đồng. Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ thông tin Đổi mới sở hữu 35%, CTCP Chứng khoán Dầu khí nắm 1%.

CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) thành lập với vốn điều lệ ban đầu 6,8 tỷ đồng do ba cá nhân góp vốn. Đáng chú ý, doanh nghiệp này đã tăng vốn điều lệ lên 360 tỷ đồng, gấp 53 lần so với ban đầu, song chưa có thông tin chi tiết cơ cấu cổ đông mới.

CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) được thành lập ngày 26/8/2025, đặt trụ sở tại tầng 22, số 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội - cùng địa chỉ với Chứng khoán VIX. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó CTCP FTG Việt Nam góp 64,5%, Chứng khoán VIX góp 15% và CTCP Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C góp 20,5%.

Một cái tên khác là CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), được góp vốn bởi các thành viên trong hệ sinh thái VPBank, bao gồm Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) và CTCP LynkiD. Các cổ đông hiện đang triển khai kế hoạch tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng nhằm đáp ứng điều kiện tham gia chương trình thí điểm.

CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) có vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng, đặt trụ sở tại tòa nhà Techcombank, số 6 Quang Trung (Hà Nội). Ông Nguyễn Xuân Minh nắm 89% cổ phần và là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) sở hữu 9,9% vốn và CTCP Quản lý Quỹ Kỹ Thương nắm 1,1%.

Trong số 7 hồ sơ, CTCP Dịch vụ tài sản mã hóa Dolphinex (DOLPHINEX) và CTCP Công nghệ số SSI (SSID) được đánh giá chưa đầy đủ, hợp lệ.