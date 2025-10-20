Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hoa đẹp chưa chắc đã “hợp mệnh”. Trong phong thủy, có những loại hoa tuy rực rỡ, thanh khiết nhưng lại được xem là mang năng lượng xấu cho tài lộc, khiến tiền bạc khó tụ, công việc không suôn sẻ. Dưới đây là 5 loại hoa được cho là “phá tài”, nếu bạn đang trưng trong nhà thì nên cân nhắc thay đổi ngay.

1. Hoa màu trắng: Thanh khiết nhưng dễ gợi điềm tang

Trong văn hóa Á Đông, màu trắng tượng trưng cho tang lễ, chia ly. Những loài hoa trắng như hoa hồng trắng, cúc trắng, cẩm chướng trắng… thường được dùng trong các dịp tưởng niệm, nên khi đặt trong nhà hoặc tặng nhau dịp lễ Tết sẽ mang năng lượng buồn bã.

Nhiều người tin rằng hoa trắng làm “nguội” khí dương, khiến tài khí khó tụ, vận may chững lại. Nếu yêu hoa trắng, bạn có thể chọn hoa pha sắc hồng, kem, hoặc trắng ngà – vừa thanh nhã vừa giữ năng lượng hài hòa hơn.

5 loại hoa “phá tiền” thường thấy trong nhà – trông đẹp nhưng lại khiến tài vận tiêu tán, nên bỏ ngay- Ảnh 1.

2. Hoa có gai: Càng đẹp càng dễ “đâm thủng” tài vận

Các loại hoa có gai như hồng gai, hoa trạng nguyên gai, hay cây Erythrina tuy mang vẻ quyến rũ, mạnh mẽ, nhưng trong phong thủy lại được xem là phá vỡ dòng năng lượng tài lộc.

Gai nhọn tượng trưng cho xung đột, tổn thất, mất mát. Khi đặt trong nhà, đặc biệt là phòng khách, phòng làm việc hoặc gần cửa chính, năng lượng “đâm xuyên” của chúng có thể cản trở may mắn, khiến tiền bạc khó tích tụ.

Mẹo hóa giải: Nếu bạn vẫn muốn trưng hoa hồng, hãy cắt bỏ gai trước khi cắm bình, và đặt ở vị trí nhiều ánh sáng – tránh góc tối.

5 loại hoa “phá tiền” thường thấy trong nhà – trông đẹp nhưng lại khiến tài vận tiêu tán, nên bỏ ngay- Ảnh 2.

3. Hoa sen bát (sen vỡ): Biểu tượng của sự hao hụt

Hoa sen vốn được xem là biểu tượng thanh cao, nhưng riêng loại “sen bát” – cánh xòe giống chiếc bát nứt hoặc úp ngược lại bị coi là không may mắn.

Vì vậy, người ta thường tránh dùng hoa sen bát làm vật trang trí trong nhà hoặc làm quà tặng, đặc biệt với người đang kinh doanh, buôn bán.

5 loại hoa “phá tiền” thường thấy trong nhà – trông đẹp nhưng lại khiến tài vận tiêu tán, nên bỏ ngay- Ảnh 3.

4. Cây trạng nguyên: Đỏ rực nhưng dễ “cháy ví”

Cây trạng nguyên từng là biểu tượng của thành công, học hành đỗ đạt, nhưng lại mang yếu tố hai mặt. Khi hoa còn tươi, cây tượng trưng cho may mắn và danh vọng; nhưng khi héo, màu đỏ úa của nó lại biểu trưng cho sự suy tàn và mất mát.

Hơn nữa, cây trạng nguyên có độc tính nhẹ, nếu trồng trong không gian kín dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chính vì thế, giới phong thủy thường khuyên không nên trồng trong phòng khách hoặc phòng ngủ, mà chỉ nên đặt ở ban công hoặc sảnh có ánh sáng tự nhiên – vừa tránh khí xấu, vừa giúp cây sống lâu hơn.

5 loại hoa “phá tiền” thường thấy trong nhà – trông đẹp nhưng lại khiến tài vận tiêu tán, nên bỏ ngay- Ảnh 4.

5. Hoa mọc hướng xuống: Đẹp lạ nhưng mang năng lượng “trầm”

Theo phong thủy, hướng mọc của hoa cũng nói lên vận khí. Những bông hoa cụp đầu, hướng xuống đất được xem là biểu tượng của sự suy tàn, tiêu cực và thất bại. Nếu đặt nhiều hoa dạng này trong nhà – chẳng hạn như hoa lan chuông, hoa lồng đèn, hoa bìm bìm – sẽ khiến năng lượng trong không gian trở nên trầm lắng, u ám, ảnh hưởng đến tâm trạng và tài vận của chủ nhà.

Nguyên tắc cơ bản:

- Hoa hướng lên: hút dương khí, sinh tài lộc.

- Hoa hướng xuống: tụ âm khí, làm suy tài vận.

5 loại hoa “phá tiền” thường thấy trong nhà – trông đẹp nhưng lại khiến tài vận tiêu tán, nên bỏ ngay- Ảnh 5.

Lời khuyên phong thủy: Chọn hoa hợp năng lượng dương để tài khí hanh thông

Thay vì chọn hoa “đẹp mà xui”, bạn có thể trưng những loại hoa mang năng lượng tích cực, hướng dương khí mạnh như:

- Hoa đồng tiền: Tượng trưng cho của cải và niềm vui.

- Hoa sen thường: Thanh tịnh, vươn lên, giúp hóa giải năng lượng xấu.

- Hoa lan vàng: Biểu trưng cho thịnh vượng và phú quý.

- Hoa cúc vàng: Kéo tài khí, giúp gia chủ vững vàng, an yên.

Kết luận: Đừng để vẻ đẹp “đánh lừa” phong thủy

Hoa làm đẹp không gian, nhưng nếu chọn sai, chúng có thể kéo tụt vận khí và tinh thần. Nguyên tắc đơn giản: chọn hoa sáng, hướng lên, không gai, không độc, không héo úa. Một chút thay đổi nhỏ trong cách bài trí đôi khi lại giúp khí trong nhà lưu thông, tiền tài suôn sẻ và tinh thần nhẹ nhõm hơn.

Thông tin mang tính chất tham khảo

Loại hoa đem nấu canh giúp bổ gan, thận: Việt Nam trồng nhiều, người dân đem bán, kiếm hơn 1 tỷ đồng/năm

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

