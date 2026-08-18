5 loại quả đang “độ ngon” nhất chợ, đến người bán cũng để dành mang về nhà ăn

Đi chợ mua trái cây, đúng mùa vẫn là một trong những kinh nghiệm đơn giản nhưng hữu ích. Khi bước vào vụ thu hoạch, nguồn cung thường phong phú hơn, người mua có nhiều lựa chọn về kích thước, độ chín và mức giá. Đặc biệt, quả được thu hoạch đúng độ già, đúng thời điểm thường có hương vị đặc trưng rõ hơn so với hàng phải thu hái quá sớm để vận chuyển hoặc bảo quản dài ngày. Ở thời điểm giữa đến cuối tháng 8, thị trường trái cây trong nước đang có nhiều lựa chọn đáng chú ý. Tùy vùng trồng và giống, mùa vụ có thể xê dịch ít nhiều, nhưng nhãn, na, bưởi, thanh long và hồng đều là những cái tên dễ gặp trong giai đoạn này. Quan trọng hơn, mua đúng mùa vẫn chưa đủ. Với mỗi loại quả, người đi chợ cần nhìn vào những dấu hiệu khác nhau để chọn được quả ngon.

1. Nhãn - Đang đúng thời điểm quả ngọt, cùi mọng

Những chùm nhãn vàng nâu phủ kín sạp là hình ảnh rất đặc trưng của chợ trái cây vào khoảng tháng 7-8. Đây là giai đoạn thu hoạch của nhiều vùng trồng nhãn trong nước, trong đó có những vùng nhãn nổi tiếng tại Hưng Yên và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tùy giống và địa phương, thời gian thu hoạch cụ thể có thể khác nhau. Nhãn đúng độ thường có vị ngọt rõ, cùi mọng và mùi thơm đặc trưng. Tuy nhiên, nhãn để lâu rất dễ xuống nước, phần cuống khô và quả có thể bắt đầu tách khỏi chùm. Vì vậy, đừng chỉ nhìn quả to mà hãy nhìn cả chùm.

Khi mua, nên chọn những chùm có cành và cuống còn tương đối tươi, quả bám chắc, vỏ có màu tự nhiên và không xuất hiện nhiều vùng thâm mềm hoặc chảy nước. Nếu được người bán cho thử, nên quan sát phần cùi: cùi nhãn ngon thường mọng, không có mùi lên men hay vị bất thường. Một mẹo nhỏ là không nên mua quá nhiều nếu gia đình ít người. Nhãn ngon nhất vẫn là khi còn tươi; để lâu ở nhiệt độ cao, chất lượng quả sẽ giảm khá nhanh.

2. Na - Vào mùa nhìn sạp nào cũng thấy quả căng mắt

Khoảng tháng 8 cũng là lúc na bắt đầu xuất hiện dày hơn tại nhiều chợ, đặc biệt với nguồn hàng từ các vùng trồng phía Bắc. Na có nhiều giống, phổ biến nhất vẫn là na dai và na bở, vì vậy kích thước, hình dáng và độ mềm khi chín cũng không hoàn toàn giống nhau. Điểm khó khi mua na là quả đẹp chưa chắc đã ăn được ngay. Na còn non thường cứng, mắt khít; trong khi quả đã quá chín lại dễ nứt, mềm nhũn và khó bảo quản.

Nếu mua về ăn trong ngày hoặc ngày hôm sau, có thể chọn quả đã nở mắt tương đối rõ, các khe giữa mắt chuyển sáng hơn, cầm vẫn chắc nhưng bắt đầu có độ mềm vừa phải. Quả có mùi thơm nhẹ tự nhiên thường đã tiến gần đến độ chín ăn được. Ngược lại, nếu cần mua trước vài ngày, chẳng hạn chuẩn bị hoa quả cho Rằm tháng 7, nên chọn na còn cứng hơn một chút để quả tiếp tục chín tại nhà. Tránh những quả có vết nứt lớn, chảy nước, mềm nhũn thành từng mảng hoặc xuất hiện mùi lên men.

3. Bưởi - Mua đúng quả có thể để được lâu hơn nhiều loại trái cây khác

Từ cuối hè sang thu cũng là thời điểm nhiều giống bưởi trong nước lần lượt bước vào vụ thu hoạch. Bưởi có lợi thế là hình thức đẹp, dễ bày, tương đối thuận tiện khi bảo quản nên thường được các gia đình lựa chọn cả để ăn lẫn đặt trên mâm quả. Tuy nhiên, không nên áp dụng một công thức chọn bưởi cho tất cả các giống. Bưởi da xanh, bưởi Diễn, bưởi Phúc Trạch hay những giống bưởi khác có đặc điểm màu vỏ, kích thước, độ dày vỏ và thời điểm ngon khác nhau.

Khi mua, trước tiên nên quan sát để loại những quả có vùng dập sâu, mềm bất thường, nứt hoặc dấu hiệu hư hỏng. Với những quả cùng giống và kích thước tương đương, có thể cầm lên so sánh; quả chắc và nặng tay thường là lựa chọn đáng cân nhắc. Nếu mua bưởi để bày vài ngày rồi mới ăn, ưu điểm là quả nguyên vẹn thường bảo quản thuận tiện hơn na hay nhãn. Tuy vậy, người mua vẫn nên hỏi rõ giống và nguồn hàng thay vì chỉ dựa vào mẹo gõ vỏ hay nhìn màu sắc để kết luận quả ngọt.

4. Thanh long - Nguồn hàng dồi dào, chọn quả tươi không khó

Thanh long được trồng với nhiều vụ trong năm và nguồn cung trên thị trường khá phong phú vào mùa hè. Đây cũng là loại quả quen thuộc tại các chợ Việt bởi dễ mua, dễ ăn, hình thức bắt mắt và có cả giống ruột trắng lẫn ruột đỏ. Muốn chọn thanh long tươi, hãy nhìn cả phần vỏ lẫn những tai xanh bên ngoài. Quả mới thường có bề mặt tương đối căng, màu sắc rõ và các tai chưa khô quắt hoàn toàn. Nếu phần tai đã nâu khô nhiều, vỏ nhăn hoặc quả xuất hiện những vùng mềm bất thường, rất có thể thanh long đã được để một thời gian. Cũng không cần cố chọn quả to nhất sạp. Nên ưu tiên quả cân đối, cầm chắc tay, không nứt vỏ và không có vết dập lớn. Nếu mua nhiều quả, nên kiểm tra từng quả bởi chỉ một quả bị dập, chảy nước cũng có thể ảnh hưởng đến những quả nằm sát bên khi mang về. Thanh long cũng khá hợp để mua vào dịp cần bày mâm quả bởi màu sắc nổi bật. Tuy nhiên, nếu mua trước vài ngày, nên chọn quả còn tươi và tránh những quả đã mềm nhiều.

5. Hồng - Bắt đầu vào mùa, càng về cuối hè càng dễ bắt gặp

Khi mùa hè dần chuyển sang thu, những quả hồng vàng cam cũng bắt đầu xuất hiện trên các sạp. Thời điểm thu hoạch khác nhau tùy giống và vùng trồng, vì vậy trong tháng 8 có nơi đã có hồng đầu vụ trong khi một số vùng phải sang những tháng tiếp theo mới bước vào giai đoạn thu hoạch rộ.

Hồng trên thị trường cũng có nhiều loại, từ hồng giòn đến những giống cần xử lý chát trước khi ăn. Đây là lý do không nên mua hồng chỉ dựa vào màu đẹp rồi mặc định mang về có thể ăn ngay. Với hồng giòn, có thể chọn những quả cầm chắc tay, vỏ căng, màu lên tương đối đều theo đặc điểm của giống và phần cuống còn nguyên. Tránh quả có vết dập sâu, nứt hoặc mềm nhũn thành từng vùng. Nếu thấy hồng còn khá xanh hoặc không rõ là giống nào, nên hỏi người bán xem quả đã có thể ăn ngay hay cần để thêm. Đặc biệt với những giống còn vị chát khi chưa được xử lý phù hợp, việc hỏi rõ người bán sẽ hữu ích hơn nhiều so với áp dụng các mẹo truyền miệng giống nhau cho mọi loại hồng.

Đi chợ thời điểm này, mua đúng mùa nhưng cũng phải đúng độ chín

Nhãn, na, bưởi, thanh long và hồng đều có thể bắt gặp trên thị trường trong giai đoạn cuối hè - đầu thu, nhưng “đúng mùa” không có nghĩa mọi quả trên sạp đều đang ở độ ngon như nhau. Quả vừa được đưa về, quả đã để vài ngày, quả chín ăn ngay và quả cần thêm thời gian đều có thể nằm cạnh nhau. Đặc biệt, nếu mua trái cây chuẩn bị cho Rằm tháng 7, người mua nên tính ngược từ ngày sử dụng. Na và một số loại quả nhanh chín không nên mua quá sớm ở độ chín mềm; trong khi bưởi thường thuận tiện hơn nếu cần chuẩn bị trước. Nhãn nên ưu tiên độ tươi của cả chùm, còn thanh long và hồng cần tránh những quả đã dập hoặc mềm bất thường. Một nguyên tắc đơn giản có thể áp dụng khi đi chợ là:

Ăn ngay: Chọn quả đã đạt độ chín phù hợp nhưng vẫn còn nguyên vẹn, không nhũn hay có dấu hiệu lên men.

Ăn sau 2-3 ngày: Ưu tiên quả còn độ cứng nhất định, đặc biệt với na và hồng.

Mua để bày rồi mới ăn: Chọn quả lành lặn, hình thức ổn nhưng không nên đánh đổi chất lượng chỉ để lấy quả thật bóng đẹp.

Không mua quá nhiều chỉ vì đang đúng mùa: Một số loại như nhãn, na xuống chất lượng khá nhanh nếu bảo quản không phù hợp.

Trái cây theo mùa hấp dẫn nhất không chỉ ở chuyện dễ mua. Chọn đúng thời điểm và đúng độ chín mới là cách tận dụng được cái ngon của mùa, thay vì mang về một túi quả đẹp mắt nhưng vài ngày sau đã phải bỏ đi.