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3 thói quen ăn trái cây cần bỏ ngay

| | Sống

Trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ và nhiều hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, có những thói quen làm mất đi những lợi ích của loại thực phẩm này.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bên cạnh việc lựa chọn đa dạng các loại quả, mọi người cũng cần chú ý đến cách ăn và khẩu phần. Dưới đây là 3 thói quen nên thay đổi khi ăn trái cây.

Ăn trái cây thay hoàn toàn bữa chính

Một số người, đặc biệt là người muốn giảm cân, có thói quen bỏ cơm hoặc các món ăn chính rồi chỉ ăn trái cây trong ngày.

Cách này có thể khiến cơ thể thiếu cân đối về dinh dưỡng nếu được duy trì thường xuyên. Trái cây cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi nhưng không thể thay thế hoàn toàn các nhóm thực phẩm khác.

Một bữa ăn cân bằng cần có nhiều nhóm chất, trong đó protein đóng vai trò quan trọng đối với cơ bắp và nhiều chức năng của cơ thể; chất béo cần thiết cho cấu trúc tế bào và hấp thu một số vitamin; carbohydrate cung cấp năng lượng.

3 thói quen ăn trái cây cần bỏ ngay- Ảnh 1.

Trái cây cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể (Ảnh minh họa).

Nếu chỉ ăn hoa quả thay bữa chính, tổng lượng protein và một số dưỡng chất khác có thể không đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Đặc biệt, việc chỉ ăn hoa quả không phải là "mẹo giảm cân" phù hợp cho tất cả mọi người. Muốn kiểm soát cân nặng, điều quan trọng là xây dựng chế độ ăn cân bằng, kiểm soát tổng năng lượng và duy trì vận động phù hợp.

Ăn quá nhiều trái cây ngọt cùng một lúc

Trái cây chứa đường tự nhiên và nhìn chung là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là có thể ăn không giới hạn.

Một số loại quả như xoài chín, nho, mít, chuối chín hay sầu riêng có vị ngọt và cung cấp lượng carbohydrate, năng lượng đáng kể. Nếu ăn một lượng lớn trong thời gian ngắn, tổng năng lượng nạp vào có thể tăng cao.

Sai lầm phổ biến là cho rằng "đường trong trái cây là đường tự nhiên nên ăn bao nhiêu cũng được". Trên thực tế, tổng khẩu phần vẫn là yếu tố quan trọng.

Với người đang kiểm soát cân nặng hoặc cần kiểm soát đường huyết, việc ăn quá nhiều quả ngọt cùng lúc càng cần được lưu ý.

Thường xuyên ép trái cây lấy nước thay vì ăn cả quả

Nước ép trái cây được nhiều người lựa chọn vì tiện lợi, dễ uống và có vị ngon. Tuy nhiên, nếu có thói quen uống nước ép thường xuyên thay cho việc ăn quả nguyên miếng, đây là điều nên thay đổi.

Khi ép lấy nước, phần bã chứa nhiều chất xơ có thể bị loại bỏ. Trong khi đó, để tạo ra một cốc nước ép, người dùng có thể sử dụng nhiều quả hơn so với một khẩu phần ăn trực tiếp.

Điều này khiến việc tiêu thụ một lượng lớn đường tự nhiên và năng lượng trở nên dễ dàng hơn. Đặc biệt, nước ép cũng dễ uống nhanh, trong khi ăn nguyên quả đòi hỏi phải nhai và mất nhiều thời gian hơn.

Vì vậy, trong điều kiện bình thường, ưu tiên ăn trái cây nguyên miếng là lựa chọn tốt hơn. Cách này giúp tận dụng chất xơ và kiểm soát khẩu phần dễ dàng hơn.

Nếu sử dụng nước ép, cũng không nên xem đây là sản phẩm có thể uống thay nước lọc hoặc thay thế hoàn toàn hoa quả nguyên quả.

Theo Minh Khang

Thanh niên Việt

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