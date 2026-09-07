5 lời khuyên cho tất cả các gia đình đang dùng nước máy để nấu ăn

Với những gia đình sử dụng nguồn nước máy đảm bảo chất lượng cho mục đích ăn uống, lấy nước từ vòi để nấu ăn vốn là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, trước khi chảy vào nồi, nước còn đi qua đường ống, vòi nước và ở nhiều nhà là cả bể ngầm, bồn chứa hay máy lọc. Chính vì vậy, có một số thói quen rất đơn giản nhưng đáng để mọi người chú ý trong quá trình sử dụng hằng ngày.

1. Nên lấy nước lạnh từ vòi rồi mới đun nóng

Nếu vòi bếp có cả đường nước nóng và lạnh, khi lấy nước để nấu cơm, nấu canh, pha đồ uống hay đun nước, gia đình nên ưu tiên lấy nước lạnh rồi mới làm nóng bằng nồi hoặc ấm. Nước nóng đi qua hệ thống đường ống có khả năng hòa tan một số kim loại từ vật liệu đường ống và thiết bị cấp nước nhiều hơn nước lạnh, đặc biệt với những hệ thống cũ hoặc có thành phần không phù hợp. Vì vậy, việc lấy nước nóng từ vòi chỉ để tiết kiệm vài phút đun nấu là không thực sự cần thiết. Một điều cũng nên nhớ là nếu nguồn nước có vấn đề liên quan đến kim loại như chì thì đun sôi không loại bỏ được chì. Bởi vậy, điều quan trọng trước hết vẫn là sử dụng nguồn nước đạt yêu cầu cho ăn uống chứ không nên nghĩ rằng nước cứ được nấu sôi là mọi vấn đề đều được giải quyết.

2. Vòi lâu không sử dụng, đừng vội lấy ngay nước để nấu

Sau một thời gian dài không sử dụng, chẳng hạn gia đình vừa đi du lịch vài ngày trở về, nước đã nằm trong hệ thống đường ống một khoảng thời gian tương đối lâu. Lúc này, thay vì mở vòi rồi lập tức hứng nước vào nồi, mọi người có thể để nước lạnh chảy một lúc cho tới khi nhiệt độ nước ổn định rồi mới lấy nước phục vụ ăn uống. Không cần biến việc này thành một quy tắc cứng rằng nhất thiết phải xả bao nhiêu giây hay bao nhiêu lít, bởi hệ thống cấp nước của mỗi ngôi nhà khác nhau. Nếu khu vực sinh sống có hướng dẫn cụ thể từ đơn vị cấp nước, gia đình nên làm theo hướng dẫn đó. Phần nước xả ban đầu cũng không nhất thiết phải bỏ đi. Mọi người có thể hứng lại để lau nhà, vệ sinh hoặc sử dụng cho những công việc phù hợp khác.

3. Đừng mặc định “đằng nào cũng nấu chín nên nước thế nào cũng được”

Đây có lẽ là điều đáng lưu ý nhất. Nhiệt độ cao có thể xử lý nhiều vi sinh vật gây bệnh trong nước, nhưng đun sôi không đồng nghĩa với việc loại bỏ được mọi chất có thể gây ô nhiễm nước. Do đó, nếu nước máy đang sử dụng bình thường bỗng chuyển màu, xuất hiện mùi lạ rõ rệt, có nhiều cặn bất thường hoặc cơ quan chức năng thông báo nguồn nước gặp sự cố, gia đình không nên tiếp tục lấy nước đó nấu ăn chỉ với suy nghĩ “đun sôi là được”. Thay vào đó, hãy kiểm tra thông báo từ đơn vị cấp nước tại khu vực mình sinh sống và làm theo khuyến cáo. Nếu được yêu cầu tạm thời không sử dụng nước cho ăn uống, nên chuyển sang nguồn nước an toàn khác cho đến khi có thông báo mới.

4. Có máy lọc nước thì đừng quên ngày thay lõi

Nhiều gia đình hiện cho nước máy qua máy lọc rồi mới dùng để uống hoặc nấu ăn. Tuy nhiên, một chiếc máy lọc không phải thiết bị lắp xong rồi có thể sử dụng mãi mà không cần quan tâm đến bên trong. Mỗi loại lõi lọc có chức năng và thời gian sử dụng khác nhau. Vì thế, gia đình nên xem hướng dẫn của chính thiết bị đang sử dụng và thay lõi theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Đừng chỉ nhìn thấy nước vẫn trong, không có mùi và vòi vẫn chảy mạnh rồi cho rằng lõi lọc chắc chắn vẫn hoạt động tốt. Nếu không nhớ lần cuối thay lõi là khi nào, mọi người có thể ghi ngày thay ngay trên máy hoặc lưu nhắc lịch trong điện thoại. Một việc rất nhỏ nhưng đặc biệt hữu ích với những gia đình sử dụng nước sau lọc để nấu ăn mỗi ngày.

5. Để ý cả vòi nước, bồn chứa chứ đừng chỉ quan tâm nước từ nhà máy

Nước cấp đến nhà là một chuyện, còn tình trạng của hệ thống chứa và dẫn nước trong chính ngôi nhà lại là chuyện khác. Nhiều gia đình có bể nước ngầm hoặc bồn nước trên mái trước khi nước được dẫn xuống vòi bếp. Nếu những khu vực này lâu ngày không được kiểm tra, vệ sinh và bảo dưỡng phù hợp, chất lượng nước tại vòi cũng có thể bị ảnh hưởng. Ngay tại căn bếp, phần đầu vòi cũng nên được vệ sinh định kỳ nếu xuất hiện cặn bám. Nếu thấy dòng nước yếu bất thường, nước có nhiều cặn hoặc màu sắc thay đổi, mọi người nên kiểm tra đầu vòi, bồn chứa và hệ thống cấp nước trong nhà thay vì chỉ tiếp tục sử dụng như bình thường. Đặc biệt, khi phát hiện nước đồng loạt có biểu hiện bất thường ở nhiều vòi trong nhà, gia đình nên tìm hiểu xem hàng xóm có gặp tình trạng tương tự hay không và liên hệ đơn vị cấp nước khi cần thiết. Việc xác định vấn đề nằm ở nguồn cấp chung hay hệ thống riêng của ngôi nhà sẽ giúp xử lý đúng chỗ hơn.

Nhìn chung, nếu nước máy tại nơi sinh sống đạt yêu cầu sử dụng cho ăn uống, các gia đình không cần quá lo lắng khi dùng nước này để nấu ăn. Điều quan trọng hơn là sử dụng đúng cách: lấy nước lạnh để nấu, chú ý sau thời gian dài không dùng vòi, bảo dưỡng máy lọc và bồn chứa, đồng thời không mặc định rằng đun sôi có thể xử lý mọi vấn đề của nguồn nước. Đây đều là những việc nhỏ nhưng thiết thực với căn bếp được sử dụng mỗi ngày.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo