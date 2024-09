5 món ăn trưa làm no bụng tới tối, bớt thèm ăn vặt mỗi chiều, lại dưỡng da và bồi bổ từ sâu bên trong

Ngoài bữa sáng thì bữa trưa cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng với sức khỏe. Nó cung cấp năng lượng cho cơ thể, giúp các cơ quan hồi phục và tiếp tục hoạt động vào buổi chiều. Tuy nhiên ít ai biết rằng, việc ăn gì vào buổi trưa cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cảm giác thèm ăn vặt vào buổi chiều.

Cụ thể, sau khi ăn bữa trưa, cơ thể chuyển hóa thức ăn thành glucose cung cấp năng lượng cho tế bào. Nếu bữa trưa giàu carbohydrate đơn giản (như thức ăn nhanh, bánh mì trắng, đồ ngọt), đường huyết sẽ tăng nhanh rồi giảm đột ngột. Sự tụt giảm này gây ra cảm giác đói và thèm đồ ăn vặt có đường hoặc chất béo vào buổi chiều.

Ăn vặt mỗi chiều có thể gây tăng cân nhanh chóng, ảnh hưởng tới sức khỏe và ngoại hình.

Bên cạnh đó, một bữa trưa không đủ dinh dưỡng có thể làm tăng cảm giác mệt mỏi, từ đó tạo ra thói quen ăn vặt như một cách giảm căng thẳng. Những món ăn vặt lại thường có hàm lượng calo cao và ít dinh dưỡng, khiến bạn ăn nhiều, tăng cân lúc nào không hay.

Chính vì vậy, việc lựa chọn ăn gì vào bữa trưa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể. Theo các chuyên gia, hãy lựa chọn 3 thực phẩm sau đây cho bữa trưa vì chúng cực tốt cho sức khỏe, vừa giúp no lâu lại hạn chế ăn vặt vào buổi chiều. Nếu thường xuyên ăn còn có khả năng làm đẹp da, giúp giảm cân:

- Thịt gà

Thịt gà, đặc biệt ở phần ức gà, là nguồn cung cấp protein dồi dào, giữ cho cơ thể cảm thấy no lâu hơn sau khi ăn. Khi tiêu thụ thực phẩm giàu protein như thịt gà, cơ thể mất nhiều thời gian để tiêu hóa hơn so với carbohydrate và chất béo, giúp kéo dài cảm giác no, làm giảm cảm giác đói nhanh chóng sau bữa trưa.

Ngoài ra, thịt gà giàu vitamin B6 giúp chuyển hóa protein, carbohydrate và chất béo thành năng lượng, giúp cơ thể duy trì mức năng lượng ổn định. Khi cơ thể nhận được đủ vitamin B6 từ bữa trưa, bạn sẽ ít cảm thấy mệt mỏi vào buổi chiều, từ đó ít thèm ăn các loại thực phẩm nhanh cung cấp năng lượng như đồ ngọt và đồ ăn vặt.

Thịt gà rất giàu protein nên giúp no lâu, thậm chí là cung cấp collagen giúp đẹp da.

Đặc biệt hơn cả, da gà chứa một lượng lớn collagen, đặc biệt là collagen loại I và III - hai loại collagen phổ biến nhất trong cơ thể con người. Khi ăn da gà, cơ thể có thể hấp thụ các axit amin cần thiết để sản xuất collagen, giúp cải thiện độ đàn hồi của da, tóc và móng.

- Tôm

Tôm không chỉ giàu protein mà còn rất ít calo và chất béo, một khẩu phần tôm chỉ chứa khoảng 99-100 calo. Vậy nên, việc ăn tôm vào bữa trưa giúp cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất mà không gây tăng cân, giúp hỗ trợ giảm cân hoặc duy trì cân nặng ổn định.

Thêm vào đó, phần lớn chất béo trong tôm là axit béo omega-3, có lợi cho sức khỏe tim mạch. Omega-3 còn giúp giảm viêm, hạ huyết áp và giảm lượng cholesterol xấu (LDL), từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ.

Chất béo trong tôm là axit béo omega-3, có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, tôm có chứa astaxanthin, một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do, từ đó ngăn ngừa lão hóa da và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Astaxanthin cũng được biết đến với khả năng bảo vệ da khỏi tác động của tia UV, giúp duy trì làn da khỏe mạnh và trẻ trung.

- Cá hồi

Cũng giống như 2 món trên, cá hồi là nguồn protein chất lượng cao, dễ tiêu hóa. Một khẩu phần 100g cá hồi cung cấp khoảng 20-25g protein. Protein giúp xây dựng và sửa chữa các mô, đồng thời cung cấp năng lượng cho cơ thể trong suốt buổi chiều, giúp bạn duy trì hoạt động mà không cảm thấy mệt mỏi.

Hơn thế nữa, omega-3 trong cá hồi có lợi cho sức khỏe mắt, giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và khô mắt - các vấn đề thường gặp khi làm việc với máy tính trong thời gian dài. Ăn cá hồi vào bữa trưa giúp duy trì sức khỏe thị lực và cải thiện khả năng tập trung làm việc, học tập trong suốt buổi chiều.

Omega-3 trong cá hồi có lợi cho sức khỏe mắt, giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và khô mắt.

- Rau bina

Hay còn gọi là cải bó xôi, rau bina là một loại rau lá xanh giàu dinh dưỡng, chứa nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Việc bổ sung rau bina vào bữa trưa sẽ giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, đặc biệt hữu ích đối với những người thường gặp vấn đề về tiêu hóa.

Rau bina chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, beta-carotene và flavonoid. Những chất này giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tổn hại của các gốc tự do, từ đó làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim mạch.

Rau bina vừa ngon vừa ngăn ngừa các tác động xấu của hạn chế collagen.

Với phụ nữ nói riêng, rau bina còn cung cấp chất sắt giúp tăng sản xuất hồng cầu và vận chuyển oxy trong máu. Ăn rau bina vào bữa trưa sẽ giúp cơ thể tăng cường lượng sắt, ngăn ngừa tình trạng thiếu máu, đặc biệt là đối với những người ăn chay hoặc người có nguy cơ thiếu sắt.

- Trứng

Chỉ với giá vài nghìn một quả, trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao với tất cả các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần. Protein trong trứng giúp duy trì cảm giác no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn vào buổi chiều, đồng thời hỗ trợ xây dựng và sửa chữa các mô cơ bắp.

Ít ai biết rằng, chất chống oxy hóa trong trứng cũng có lợi cho sức khỏe da, giúp giảm tổn hại do các gốc tự do gây ra, từ đó làm chậm quá trình lão hóa da. Vitamin A trong trứng còn giúp duy trì làn da khỏe mạnh, làm giảm tình trạng khô và bong tróc da.

Trứng có giá rẻ nhưng lại sở hữu lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Theo Eatthis, Healthline