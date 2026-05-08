5 năm sau cái bắt tay giữa Masterise Homes và Marriot International, căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences từng khuấy đảo Hà Nội nay xuất hiện tại vị trí đắc địa nhất TPHCM

Masterise Homes – thành viên của Masterise Group, tiên phong phát triển bất động sản hàng hiệu (branded real estate) chuẩn bị ra mắt Masterise Towers﻿ vào ngày 15/3 tới đây.

Tọa lạc đối diện Chợ Bến Thành, tại phường Bến Thành (Quận 1 cũ) – Masterise Towers được định hình như một điểm đến đô thị theo chuẩn mực quốc tế.

Dự án quy tụ những cấu phần mang tính biểu tượng, bao gồm: khách sạn The Ritz-Carlton, Saigon và khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Saigon, đánh dấu sự hiện diện lần đầu của thương hiệu khách sạn huyền thoại này tại TP.HCM, bên cạnh không gian văn phòng cao cấp và tiện ích thương mại, bán lẻ tinh tuyển.

Trong bức tranh phát triển đô thị đang chuyển mình, Masterise Towers được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo TP.HCM như một điểm đến toàn cầu, đồng thời nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ quốc tế về bất động sản, kinh tế và du lịch.

Sự xuất hiện của thương hiệu The Ritz-Carlton tại một trong những đô thị năng động bậc nhất cả nước được kỳ vọng thiết lập một chuẩn mực mới cho lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng siêu sang, phong cách sống hàng hiệu quốc tế và trải nghiệm đô thị tích hợp tại Việt Nam.

Chợ Bến Thành, một trong những biểu tượng của TP.HCM, toạ lạc đối diện Masterse Tower, đặt dự án vào trung tâm khu vực lịch sử và thương mại sôi động bậc nhất TP.HCM.





Được biết, danh mục bất động sản hàng hiệu quốc tế của Masterise Homes hiện bao gồm nhiều dự án nổi bật như Grand Marina, Saigon - khu căn hộ hàng hiệu Marriott và JW Marriott, cùng khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand.

Ngày 5/10/2021, Masterise Homes và Marriott International chính thức ký kết văn bản hợp tác ra mắt dự án Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton, Hanoi – dự án bất động sản hàng hiệu boutique The Grand Hà Nội ghi dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của thương hiệu Ritz-Carlton tại Việt Nam, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào quý 4/2023.