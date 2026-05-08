Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 năm sau cái bắt tay giữa Masterise Homes và Marriot International, căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences từng khuấy đảo Hà Nội nay xuất hiện tại vị trí đắc địa nhất TPHCM

Minh Anh | 08-05-2026 - 08:41 AM | Bất động sản

Với sự hiện diện của The Ritz-Carlton Residences, khách sạn The Ritz-Carlton... Masterise Towers được định vị trở thành điểm đến tích hợp mang chuẩn mực quốc tế, toạ lạc tại trung tâm phường Bến Thành, TPHCM.

Masterise Homes – thành viên của Masterise Group, tiên phong phát triển bất động sản hàng hiệu (branded real estate) chuẩn bị ra mắt Masterise Towers﻿ vào ngày 15/3 tới đây.

Tọa lạc đối diện Chợ Bến Thành, tại phường Bến Thành (Quận 1 cũ) – Masterise Towers được định hình như một điểm đến đô thị theo chuẩn mực quốc tế.

Dự án quy tụ những cấu phần mang tính biểu tượng, bao gồm: khách sạn The Ritz-Carlton, Saigon và khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Saigon, đánh dấu sự hiện diện lần đầu của thương hiệu khách sạn huyền thoại này tại TP.HCM, bên cạnh không gian văn phòng cao cấp và tiện ích thương mại, bán lẻ tinh tuyển.

Trong bức tranh phát triển đô thị đang chuyển mình, Masterise Towers được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo TP.HCM như một điểm đến toàn cầu, đồng thời nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ quốc tế về bất động sản, kinh tế và du lịch.

Sự xuất hiện của thương hiệu The Ritz-Carlton tại một trong những đô thị năng động bậc nhất cả nước được kỳ vọng thiết lập một chuẩn mực mới cho lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng siêu sang, phong cách sống hàng hiệu quốc tế và trải nghiệm đô thị tích hợp tại Việt Nam.

Chợ Bến Thành, một trong những biểu tượng của TP.HCM, toạ lạc đối diện Masterse Tower, đặt dự án vào trung tâm khu vực lịch sử và thương mại sôi động bậc nhất TP.HCM.

Được biết, danh mục bất động sản hàng hiệu quốc tế của Masterise Homes hiện bao gồm nhiều dự án nổi bật như Grand Marina, Saigon - khu căn hộ hàng hiệu Marriott và JW Marriott, cùng khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand.

Ngày 5/10/2021, Masterise Homes và Marriott International chính thức ký kết văn bản hợp tác ra mắt dự án Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton, Hanoi – dự án bất động sản hàng hiệu boutique The Grand Hà Nội ghi dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của thương hiệu Ritz-Carlton tại Việt Nam, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào quý 4/2023.

Minh Anh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dòng tiền 'lướt sóng' chung cư rút lui khỏi thị trường

Dòng tiền 'lướt sóng' chung cư rút lui khỏi thị trường Nổi bật

Hàng nghìn căn hộ Vinhomes có giá chỉ từ 650 triệu sắp mở bán

Hàng nghìn căn hộ Vinhomes có giá chỉ từ 650 triệu sắp mở bán Nổi bật

Hành trình tái tạo bản thể từ “miền thuần khiết” Elyse Island

Hành trình tái tạo bản thể từ “miền thuần khiết” Elyse Island

08:00 , 08/05/2026
Kiến trúc biểu tượng: từ hình khối đến bản sắc đô thị

Kiến trúc biểu tượng: từ hình khối đến bản sắc đô thị

08:00 , 08/05/2026
Mở bán The Greenery 2 - Sức hút thương mại của vị trí mặt tiền cầu Nguyễn Trãi

Mở bán The Greenery 2 - Sức hút thương mại của vị trí mặt tiền cầu Nguyễn Trãi

08:00 , 08/05/2026
Tây Ninh lộ diện 'hub' du lịch mới

Tây Ninh lộ diện 'hub' du lịch mới

08:00 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên