Tây Ninh lộ diện 'hub' du lịch mới

Không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú và dịch vụ ngày càng gia tăng, mô hình này còn được định hướng như một trung tâm đón khách – giữ khách – kích hoạt chi tiêu, qua đó tạo lập dòng doanh thu bền vững và nâng tầm giá trị toàn khu.

Nhu cầu lưu trú tăng, nguồn cung còn hạn chế

Sở hữu nhiều biểu tượng du lịch nổi bật như Núi Bà Đen, Tòa Thánh Tây Ninh, hồ Dầu Tiếng hay Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Tây Ninh đang trở thành điểm đến thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Theo định hướng phát triển, địa phương đặt mục tiêu đón khoảng 16,5 triệu lượt khách vào năm 2030, với doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 21.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng được kỳ vọng duy trì ở mức 12% mỗi năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc hình thành những trung tâm dịch vụ lưu trú quy mô lớn được xem là một trong những yếu tố then chốt.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn du khách vẫn lựa chọn hành trình "đi về trong ngày". Một trong những nguyên nhân chính là do hệ thống lưu trú chưa đáp ứng được nhu cầu, nhất là ở phân khúc khách sạn quy mô lớn và chất lượng cao. Hiện khu vực Tây Ninh (cũ) chỉ có khoảng 3.000 phòng khách sạn, chủ yếu thuộc phân khúc 1–3 sao và số lượng khách sạn cao cấp còn khiêm tốn.

Ngoài ra, một hạn chế dễ nhận thấy của du lịch Tây Ninh hiện nay là thiếu các hoạt động vui chơi, giải trí về đêm. Sau khung giờ tham quan ban ngày tại các điểm như Núi Bà Đen (nơi được mệnh danh là nóc nhà Nam Bộ) hay Tòa Thánh Tây Ninh, phần lớn du khách không có nhiều lựa chọn để tiếp tục trải nghiệm. Điều này khiến hành trình thường kết thúc sớm, làm giảm thời gian lưu trú và mức chi tiêu. Tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng, kinh tế ban đêm đóng vai trò quan trọng trong việc giữ chân du khách và gia tăng giá trị du lịch – yếu tố mà Tây Ninh hiện vẫn đang còn thiếu và cần được bổ sung trong thời gian tới.

Theo ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất xanh Miền Bắc, trên thế giới, các thành phố du lịch thành công thường không chỉ sở hữu điểm đến nổi tiếng, mà còn xây dựng được những trung tâm dịch vụ lưu trú quy mô lớn. Điển hình như Dubai, ông Quyết dẫn chứng, nơi du lịch đóng góp hơn 11% GDP, với các tổ hợp nghỉ dưỡng, mua sắm và giải trí tích hợp như Palm Jumeirah. Tương tự tại Singapore, khu phức hợp Marina Bay Sands không chỉ là khách sạn mà còn là trung tâm vận hành du lịch với khu mua sắm và các hoạt động giải trí. "Điểm chung của các mô hình này là hình thành những "hub du lịch" – nơi hội tụ đầy đủ chức năng từ lưu trú, giải trí đến thương mại, vận hành liên tục và tạo ra giá trị kinh tế bền vững", lãnh đạo Đất Xanh thẳng thắn.

Theo ông Quyết, xu hướng này cũng đang diễn ra tại Việt Nam, khi các vùng du lịch trọng điểm như Phú Quốc hay Đà Nẵng chuyển từ phát triển rời rạc sang xây dựng các tổ hợp đô thị du lịch tích hợp. "Đặt trong bối cảnh đó, Tây Ninh đang đứng trước giai đoạn chuyển mình tương tự – từ điểm đến tham quan sang điểm đến lưu trú và trải nghiệm dài ngày. Và để làm được điều này, việc hình thành một "hub du lịch" là yếu tố then chốt", Tổng giám đốc Đất Xanh miền Bắc cho hay.

The Heritage Tay Ninh – hạt nhân hệ sinh thái lưu trú

Tọa lạc trên trục Điện Biên Phủ 6 làn đường, tuyến đường huyết mạch kết nối trực tiếp trung tâm thành phố với Núi Bà Đen và Tòa Thánh Tây Ninh, The Heritage Tay Ninh sở hữu vị trí chiến lược để trở thành điểm trung chuyển và phân phối dòng khách du lịch.

Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị du lịch tích hợp, với các chức năng lưu trú, và giải trí. Theo đại diện đơn vị phát triển, dự án sẽ trở thành mô hình "hub du lịch" – nơi tập trung các hoạt động trải nghiệm, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch địa phương.

Khu đô thị The Heritage Tay Ninh, phường Ninh Thạnh

Đáng chú ý, trong bối cảnh lượng khách đến khu vực Núi Bà Đen và Tòa Thánh Tây Ninh được dự báo tăng từ 6,2 triệu lượt năm 2025 lên khoảng 10 triệu lượt vào năm 2030, tỷ lệ khách lưu trú qua đêm cũng được kỳ vọng tăng từ 17% lên 25%, tương đương khoảng 2,5 triệu lượt khách lưu trú mỗi năm. Một tổ hợp đô thị du lịch với đầy đủ chức năng lưu trú, thương mại, dịch vụ và giải trí sẽ là hết sức cần thiết để đáp ứng lượng cầu rất lớn này.

Với quy mô gần 50 ha và tích hợp đầy đủ các chức năng lưu trú, thương mại, giải trí, dự án không chỉ dừng ở việc cung cấp nguồn cung đơn thuần. Thay vào đó, The Heritage Tay Ninh đang từng bước trở thành: Trung tâm dịch vụ lưu trú quy mô lớn, đóng vai trò "hub" trong việc đón khách, giữ khách và vận hành dòng du lịch của toàn khu vực. Trong dài hạn, sự xuất hiện của mô hình này không chỉ giúp gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách, mà còn góp phần định hình Tây Ninh trở thành điểm đến du lịch lưu trú thực thụ, thay vì chỉ là hành trình "đi về trong ngày".

Cụm khách sạn 5 tầng tại The Heritage Tay Ninh

Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, mà còn tạo động lực cho các ngành thương mại, dịch vụ và kinh tế địa phương phát triển. Trong dài hạn, sự xuất hiện của những mô hình như The Heritage Tay Ninh được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi cách thức vận hành du lịch của địa phương, từ điểm đến tham quan ngắn ngày trở thành điểm đến lưu trú và trải nghiệm dài ngày, qua đó nâng cao vị thế của Tây Ninh trên bản đồ du lịch khu vực.

Thông tin chi tiết dự án:

The Heritage Tay Ninh – Khu đô thị du lịch thời thượng bậc nhất phía Tây Sài Gòn

Website: theheritagetayninh.com.vn

Email: kd@ahavn.vn

Hotline Kinh doanh: 0918.895.666

Hotline Cho thuê: 0916.959.666

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh