Fenica - Căn hộ TOD dành riêng cho giới trẻ chính thức chào sân tại Đông Bắc TPHCM

Cột mốc quan trọng khẳng định tầm vóc và hành trình mới của Fenica

Vào ngày 06/05/2026 vừa qua tại Le Méridien Saigon, "Lễ ký kết hợp tác phân phối dự án Fenica" đã được tổ chức trong không khí trang trọng, với sự tham dự đến từ chủ đầu tư Phượng Hoàng, đơn vị hợp tác đầu tư dự án Dalat Realco (DLR), đơn vị triển khai dự án DXMD Vietnam cùng các đối tác phân phối hàng đầu trên thị trường.

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hành trình đưa Fenica chính thức ra mắt thị trường. Một không gian sống được kiến tạo dành cho thế hệ trẻ đang tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đồng thời, đây cũng là cột mốc thể hiện sự đồng hành chặt chẽ giữa chủ đầu tư, đơn vị triển khai và các đối tác phân phối, cùng chung tầm nhìn kiến tạo một sản phẩm vừa vặn với nhu cầu ở thực, bền vững về giá trị và sẵn sàng thích ứng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Đơn vị Triển khai Dự án DXMD Vietnam chính thức ký kết hợp tác với các đối tác phân phối chiến lược dưới sự chứng kiến của Chủ đầu tư Phượng Hoàng, Đơn vị Hợp tác đầu tư dự án Dalat Realco (DLR) cùng với các lãnh đạo cấp cao đến từ các đơn vị.

Đồng hành cùng Fenica trong vai trò phân phối chiến lược là các đơn vị uy tín trên thị trường - những "mắt xích chiến lược" sẵn sàng cùng Fenica kiến tạo hành trình phát triển bền vững và lan tỏa giá trị lâu dài. Trong đó có thể kể đến: Picoland, Đại Trường Sơn, A&T Services, ZLand, Opus Realty, Vạn Phước House, iHouzz, BRE, Thế Giới Địa Ốc, Global Land, K&T Group, HT Capital Holdings…

Về phía đơn vị triển khai dự án, ông Nguyễn Ngọc Tiển – Phó Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh & Tiếp thị, Công ty Cổ phần DXMD Vietnam cho biết: "Với sự hợp lực này, chúng tôi tin rằng, Fenica dự án sở hữu mức tài chính phù hợp và giá trị khai thác bền vững, sẽ nhanh chóng được thị trường đón nhận và trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho cả nhu cầu đầu tư, tích sản lẫn an cư tại khu vực Đông Bắc Hồ Chí Minh trong thời gian tới."

Fenica - Căn hộ TOD vững vàng giữa dòng chảy tăng trưởng

Fenica là dự án căn hộ TOD "nguyên đai nguyên kiện" của Chủ đầu tư Phượng Hoàng với sự đồng hành của Đơn vị Triển khai Dự án DXMD Vietnam, hướng đến nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm một sản phẩm an cư - đầu tư phù hợp tại khu Đông Bắc TP.HCM.

Một góc phối cảnh dự kiến của khu căn hộ Fenica

Nằm trong vùng phát triển năng động của khu Đông Bắc TP.HCM, Fenica được hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống hạ tầng đang tăng tốc mạnh mẽ. Nổi bật là vị trí cận nhà ga An Phú và ga S12 thuộc tuyến metro số 1 (Metro số 1 Thành phố Mới - Suối Tiên hoặc còn gọi là Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên nối dài), giúp cư dân chỉ mất khoảng 5 phút để di chuyển thuận tiện đến tất cả các tiện ích ngoại khu và trung tâm hành chính TP.HCM. Đồng thời, dự án còn liền kề Ngã 6 An Phú – nút giao chiến lược nơi hội tụ các tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn, Vành Đai 3, ĐT743 và cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đang được đầu tư nâng cấp với hệ thống cầu vượt, hầm chui và mở rộng mặt đường.

Đặc biệt, Vành đai 3 sẽ là con đường liên kết toàn vùng Đông Nam Bộ. Dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2027 và tiếp tục được mở rộng xây dựng 8 làn đường cao tốc trên cao theo Nghị quyết 1697/QĐ-TTg. Từ đây, cư dân Fenica sẽ được kết nối thông suốt với các phường phía Đông TP.HCM, Đồng Nai và các phường phía Tây, Tây Bắc, Tây Ninh mà không cần đi qua lõi đô thị. Vì thế, Fenica sẽ thu hút được nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển và có lịch trình liên tỉnh.

Trên nền tảng hạ tầng đó, Fenica tọa lạc ngay mặt tiền đường Trần Quang Diệu, phường Tân Đông Hiệp có lộ giới lên đến 22m, góp phần hoàn thiện khả năng kết nối nội khu và gia tăng giá trị vị trí cho dự án. Về tiến độ, khu căn hộ đã hoàn thành tầng hầm B2, đang thi công sàn hầm B1 và dự kiến đóng nắp hầm vào tháng 5/2026.

Tiến độ xây dựng được cập nhật vào cuối tháng 4/2026

Song song đó, Fenica được đầu tư hệ tiện ích nội khu đa dạng như khu thương mại, hồ bơi, công viên cảnh quan, khu BBQ ngoài trời, phòng gym, khu sinh hoạt cộng đồng, khu nhà trẻ…đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt và thư giãn của cư dân.

Đặc biệt, Fenica cũng đang đưa ra phương thức thanh toán được xem là "dễ thở" trong bối cảnh thị trường hiện nay, giúp người trẻ linh hoạt hơn trong bài toán tài chính khi sở hữu căn hộ đầu đời. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% để ký hợp đồng mua bán, sau 2 tháng tiếp tục thanh toán thêm 10%, phần còn lại được giãn tiến độ với mức thanh toán chỉ 6 triệu đồng/tháng mà không cần vay ngân hàng.

Đại diện chủ đầu tư Phượng Hoàng cho biết, dự án Fenica được triển khai với định hướng rõ ràng về tiến độ và chất lượng ngay từ giai đoạn đầu."Chúng tôi xác định trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, điều quan trọng nhất là giữ được cam kết với khách hàng từ tiến độ xây dựng, pháp lý minh bạch đến các chính sách thanh toán phù hợp. Có thể nói, Fenica là một cam kết dài hạn mà chúng tôi đặt vào đó toàn bộ uy tín của mình."

Với sự đồng hành của các đơn vị đối tác phân phối chiến lược, Fenica càng củng cố thêm niềm tin về sức bật mạnh mẽ khi chính thức ra mắt thị trường trong quý II/2026. Từ dấu mốc ký kết này, Fenica được kỳ vọng sẽ trở thành một lựa chọn đáng chú ý tại khu Đông Bắc TP.HCM – nơi hội tụ giá trị an cư vừa tầm và tiềm năng tăng trưởng bền vững trong tương lai.