Kiến trúc biểu tượng: từ hình khối đến bản sắc đô thị

Giữa nội đô Hà Nội, không chỉ kiến tạo không gian sống, hai tòa tháp Rivea Residences còn tham gia vào một câu chuyện lớn hơn: trở thành dấu ấn nhận diện nổi bật trong tổng thể kiến trúc khu vực.

Công trình biểu tượng và bản sắc đô thị

Mỗi thành phố lớn thường có một vài công trình khiến người ta nhớ đến ngay khi nhắc tên. Paris có tháp Eiffel, New York có Empire State Building, Sydney có Nhà hát Con Sò, Singapore có Marina Bay Sands. Những công trình ấy không chỉ xuất hiện trên bản đồ du lịch, mà dần trở thành hình ảnh gắn liền với thành phố, như một minh chứng sống của những hành trình phát triển và đổi thay.

Một công trình được gọi là biểu tượng không nhất thiết phải cao nhất, lớn nhất hay đắt đỏ nhất. Giá trị biểu tượng nằm ở khả năng tạo ra bản sắc: có ngôn ngữ kiến trúc riêng, có mối liên hệ với không gian và phản ánh được tinh thần của thời đại. Đó là lý do nhiều công trình, sau nhiều năm hiện diện trong đời sống, dần được khắc ghi sâu sắc trong tâm trí người dân.

Trong đời sống hôm nay, "lưu giữ ký ức" không còn là câu chuyện riêng của những bảo tàng hay công trình văn hóa lịch sử. Một tòa tháp căn hộ - nơi vốn hiện diện để trở thành chốn an cư, hàng ngày ghi dấu những tiếng nói cười, những nếp sinh hoạt quen, cũng có thể hóa thân thành một biểu tượng vĩ đại. Không còn là một khối bê tông khô cứng, những tòa tháp như thể được thổi thêm một phần "linh hồn" của sự sống, để hiện diện sống động và thực sự trở thành một phần không thể thay thế trong tổng thể kiến trúc đô thị.

Với Hà Nội, xu hướng kiến trúc mới vì thế không còn dừng ở việc tạo ra những khối nhà cao tầng khác biệt về hình thức. Một công trình nổi bật cần biết đối thoại với cảnh quan, với sông hồ, phố cũ và nhịp sống đang đổi thay của thành phố. Bởi chỉ khi hòa vào bối cảnh ấy, kiến trúc đương đại mới không trở thành một lớp vỏ xa lạ, mà có thể làm giàu thêm trải nghiệm sống và tiếp nối tinh thần Hà Nội trong một dáng hình mới.

Rivea Residences và dấu ấn tháp đôi trong lõi trung tâm mới

Trong bối cảnh Hà Nội mở rộng không gian phát triển từ lõi trung tâm lịch sử ra các khu vực lân cận, Vĩnh Hưng - vị trí tiếp giáp Hoàng Mai và Hai Bà Trưng - đang trở thành một điểm giao đáng chú ý của nhịp sống đô thị mới. Tại đây, Rivea Residences được Meygroup phát triển như một công trình kiến trúc điểm nhấn, góp phần tạo nên hình ảnh nhận diện mới cho khu vực.

Hệ mặt đứng Rivea Residences được xử lý bằng các lớp ban công, đường cong và mảng xanh đan xen.

Dưới sự tư vấn thiết kế của Aedas - đơn vị kiến trúc hàng đầu thế giới, Rivea Residences lấy cảm hứng từ dòng chảy sông Hồng để phát triển một ngôn ngữ kiến trúc mềm mại, giàu nhịp điệu. Thay vì lựa chọn mặt đứng phẳng và khép kín, công trình được tạo hình bằng những đường cong, lớp ban công và tầng cảnh quan đan xen, gợi liên tưởng đến chuyển động của nước.

Cách tiếp cận này không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ, mà còn cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng đề cao trải nghiệm sống của cư dân. Chủ đầu tư chấp nhận nhường một phần không gian cho khoảng thở, ánh sáng, gió trời và tầm nhìn, thay vì tối đa hóa diện tích bằng mọi giá. Từ đó, kiến trúc không dừng lại ở hình khối để phô bày, thể hiện, mà đi sâu vào đời sống, mang lại cảm giác thoải mái ngay cả khi không gian sống được đặt giữa nội đô chật chội.Tại Rivea Residences, kính Low-E full-height được sử dụng tối ưu cũng là một dụng ý của nhà thiết kế. Bên cạnh công năng hữu ích để đón ánh sáng tự nhiên, cách âm, cách nhiệt cho không gian bên trong mỗi căn hộ, hệ kính tấm lớn này là giải pháp giúp duy trì độ bền, độ mới tối đa cho mặt ngoài tòa nhà.

Rivea Residences còn mở rộng kết nối giữa không gian sống và thiên nhiên thông qua hệ cảnh quan xuyên suốt từ tầng mặt đất đến các tầng cao như tầng 6A, tầng 19 và tầng mái. Ở tầng 1, cảnh quan bên ngoài tòa nhà được tổ chức với mảng xanh, mặt nước, lối dạo… tạo nên lớp chuyển tiếp mềm mại giữa phố thị và không gian sống bên trong. Càng lên tầng cao, các lớp cảnh quan tiếp tục được đặt xen dọc công trình như một hệ vườn thẳng đứng, vừa tạo khoảng thở trong lành, vừa làm mềm cấu trúc tháp đôi và mang đến những không gian thư thái cho cư dân ở nhiều cao độ khác nhau.

Nếu một dự án nhà ở muốn trở thành biểu tượng, công trình ấy cần có "điểm nhớ". Với Rivea Residences, đó là hình ảnh tháp đôi và Cầu Khởi Nguyên tại tầng 35 - cây cầu trên cao kết nối hai khối công trình, đồng thời mở ra một tọa độ lý tưởng ôm trọn toàn thành phố.

Cầu Khởi Nguyên tại tầng 35 kết nối hai tòa tháp, mở ra không gian cộng đồng và tầm nhìn rộng về thành phố.

Thiết kế ấn tượng của Rivea Residences còn đến từ hệ vườn lưng trời nối liền bể bơi trong xanh nơi ban công các căn duplex The Rey Edition. Vừa mang đến những "khoảng nghỉ" đắt giá, vừa thể hiện sự tôn trọng đối với thiên nhiên và trên hết là hướng đến cảm nhận và trải nghiệm sống của cư dân.

Để trở thành một biểu tượng kiến trúc, Rivea Residences không chỉ đầu tư cho một thiết kế khác biệt một cách riêng lẻ. Hành trình "biểu tượng hóa" này bắt đầu từ việc từng chi tiết kiến trúc hiện hữu, đi sâu vào nhịp sống thường nhật của cư dân với một vai trò không thể thay thế, đồng thời đan cài với thiên nhiên, hài hòa với cảnh quan đô thị nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng. Từ đó, tháp đôi Rivea Residences không đơn thuần là một nơi để sống, mà sẽ sống mạnh mẽ và trở thành một phần ký ức của Hà Nội.