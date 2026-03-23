5 năm tích trữ vàng, chưa bao giờ tôi thấy giá giảm như lúc này

Tôi bắt đầu mua vàng vào năm 2022, khi giá còn khoảng 5,4 triệu đồng một chỉ. Khi đó, quyết định mua vàng không xuất phát từ việc tôi có nhiều kinh nghiệm đầu tư, mà đơn giản là một cách giữ tiền an toàn cũng như đa dạng danh mục theo lời khuyên của chuyên gia. Tôi không nghĩ mình đủ nhanh nhạy để lướt sóng hay đón đầu xu hướng, nên chọn cách tích lũy từng chút một theo thời gian.

Từ đó đến nay, gần như mỗi đầu năm tôi đều dành ra một khoản để mua thêm vàng, không phải là những khoản tiền lớn, nhưng đều đặn và có kế hoạch. Tôi cũng tự đặt cho mình một nguyên tắc khá rõ ràng, đó là không mua khi giá đang tăng quá nóng. Những lúc thị trường sôi động, nhiều người đổ xô đi mua, tôi thường đứng ngoài quan sát. Tôi chờ những nhịp điều chỉnh khi giá hạ nhiệt và tâm lý bớt căng thẳng rồi mới quyết định xuống tiền.

Nhờ cách đó, tôi đã có những lần mua vàng ở nhiều mức giá khác nhau, từ 10 triệu đến 14 triệu đồng một chỉ. Sau mỗi lần mua, tôi không kỳ vọng lợi nhuận ngay lập tức mà coi đó như một bước tích lũy dài hạn. Thực tế trong suốt 5 năm qua, vàng không phải lúc nào cũng tăng. Đã có những giai đoạn giá giảm khá sâu, khiến tôi cũng có lúc lo lắng. Tuy nhiên, điều khiến tôi dần hình thành sự tự tin là những đợt giảm như vậy chỉ diễn ra trong vài ngày hoặc trong tuần rồi sẽ đi ngang và hồi phục trở lại, thậm chí còn vượt đỉnh cũ.

Chính trải nghiệm đó khiến tôi tin rằng vàng có một “độ trễ” nhất định, nhưng về dài hạn vẫn đi lên. Dù không phân tích quá sâu về kinh tế hay thị trường quốc tế, tôi vẫn cảm thấy chiến lược của mình là hợp lý, bởi kết quả thực tế trong nhiều năm liên tiếp đã chứng minh điều đó.

Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu thay đổi trong đợt giảm gần đây.

Khi giá vàng leo lên những mức cao mới rồi bất ngờ điều chỉnh, tôi đã mạnh dạn mua thêm ở mức 179 triệu đồng một lượng. Lúc đó, tôi nghĩ mình đang tận dụng một cơ hội quen thuộc, tức là mua khi giá giảm để chờ hồi phục. Trong suy nghĩ của tôi, việc giá quay lại mốc 190 triệu đồng chỉ là vấn đề thời gian, hoặc còn có thể lên 200 triệu đồng, giống như những gì đã từng diễn ra trước đó.

Nhưng lần này, thị trường không đi theo kịch bản mà tôi đã quen thuộc. Giá vàng không chỉ giảm, mà còn giảm liên tục trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Không còn những nhịp hồi rõ ràng, hoặc là tích lũy đi ngang để tạo cảm giác yên tâm. Mỗi lần theo dõi giá, tôi lại thấy mức giảm sâu thêm một chút, khiến tâm lý dần trở nên nặng nề. Đến hôm nay, khi giá đã xuống dưới 160 triệu đồng một lượng, tôi thực sự cảm nhận được áp lực rõ rệt.

Điều khiến tôi lo lắng không chỉ nằm ở khoản lỗ tạm thời, mà nằm ở việc thị trường dường như đang bước vào một trạng thái khác. Trong suốt 5 năm đầu tư, tôi chưa từng chứng kiến một chuỗi giảm mạnh và kéo dài như vậy. Những gì từng lặp lại nhiều lần trước đây, khiến tôi tin tưởng và kiên nhẫn, giờ lại không còn xuất hiện.

Tôi bắt đầu nghĩ đến những kịch bản xấu hơn. Nếu giá vàng tiếp tục giảm về khoảng 140 triệu đồng một lượng, thì phần lợi nhuận tích lũy suốt những năm trước có thể sẽ bị bào mòn đáng kể. Khi đó, những lần mua ở giá thấp trước đây tuy vẫn còn giá trị, nhưng tổng thể danh mục đầu tư sẽ không còn mang lại cảm giác an toàn như tôi từng nghĩ.

Một điều khiến tôi tiếc nuối là quyết định tất toán sớm sổ tiết kiệm để chuyển sang mua vàng. Ở thời điểm đó, lãi suất ngân hàng không thực sự hấp dẫn, và tôi tin rằng vàng sẽ là lựa chọn hiệu quả hơn. Tuy nhiên, hiện tại lãi suất tiết kiệm đã lên khoảng 8% mỗi năm, một mức tương đối tốt và ổn định. Nếu giữ tiền ở ngân hàng, có thể tôi không có lợi nhuận cao, nhưng đổi lại cũng không phải đối mặt với những biến động mạnh như hiện nay.

Nhìn lại, tôi không cho rằng mình đã sai hoàn toàn. Việc tích lũy vàng trong nhiều năm vẫn giúp tôi bảo toàn giá trị tài sản trước lạm phát. Tuy nhiên, rõ ràng tôi đã có phần chủ quan khi cho rằng những gì từng xảy ra sẽ tiếp tục lặp lại. Tôi đã quen với việc giá giảm rồi sẽ nhanh chóng hồi phục, đến mức xem đó như một quy luật gần như chắc chắn.

Hiện tại, tôi vẫn giữ số vàng đã mua, chưa có ý định bán ra ngay. Tuy nhiên, tâm lý đã không còn vững vàng như trước. Thay vì chỉ chờ đợi thị trường hồi phục, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về chiến lược của mình, về việc phân bổ tài sản cũng như về cách kiểm soát rủi ro trong những giai đoạn biến động mạnh. Có thể vàng sẽ hồi lại trong thời gian tới, giống như những lần trước. Nhưng cũng có thể, thị trường đã bước sang một chu kỳ khác mà tôi chưa kịp thích nghi.

(*) Theo chia sẻ của nhà đầu tư N.K.T (Hà Nội).



