Bắt tạm giam nữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng

23-03-2026 - 14:43 PM | Smart Money

Phần lớn các nạn nhân của người phụ nữ này là người thân quen, bạn bè, bà con, thiếu cảnh giác nên bị chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng.

Ngày 23-3, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1989, ngụ xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam nữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt 14 tỉ đồng tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Tường Vi

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2013, bà Vi đứng ra làm chủ hụi để hưởng hoa hồng và kinh doanh bất động sản, cho vay đáo hạn ngân hàng. Trong thời gian đầu, hoạt động của bà Vi diễn ra thuận lợi, tạo được uy tín nên nhiều người tham gia góp hụi và cho vay tiền để hưởng lãi.

Tuy nhiên, đến tháng 1-2023, do làm ăn thua lỗ trong lĩnh vực bất động sản, bà Vi rơi vào tình trạng nợ nần với tổng số tiền khoảng 12 tỉ đồng.

Dù vậy, bà Vi vẫn tiếp tục tạo dựng hình ảnh kinh doanh thành đạt, có nhiều tài sản. Đồng thời, bà Vi duy trì hoạt động đáo hạn ngân hàng và duy trì vai trò chủ hụi uy tín nhằm tạo lòng tin để tiếp tục vay mượn tiền của nhiều người.

Đáng chú ý, bà Vi đã lập ra nhiều dây hụi khống để huy động tiền, sau đó sử dụng số tiền này để trả nợ cá nhân.

Bằng thủ đoạn trên, bà Vi đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng. Phần lớn các bị hại là người thân quen, bạn bè, bà con nên thiếu cảnh giác..

Theo Cao Nguyên

Người lao động

Từ Khóa:
lừa đảo

