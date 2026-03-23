Một ngân hàng thu phí 300.000 đồng nếu khách hủy thẻ trong vòng 12 tháng

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa thông báo điều chỉnh biểu phí và hạn mức giao dịch thẻ dành cho Khách hàng cá nhân, áp dụng từ ngày 26/3/2026.

Một số nội dung điều chỉnh nổi bật bao gồm việc thu phí hủy thẻ tín dụng trong năm đầu sử dụng, thay vì miễn phí như trước.

Theo biểu phí mới, khách hàng chấm dứt sử dụng thẻ trong vòng 12 tháng kể từ khi kích hoạt sẽ phải trả từ 200.000 đến 300.000 đồng, tùy dòng thẻ. Cụ thể, các thẻ chuẩn, Gold và Platinum đều có mức phí 200.000 đồng, trong khi các dòng thẻ cao cấp như JCB Ultimate hoặc Visa Signature lên tới 300.000 đồng. Trước đây, toàn bộ các trường hợp này đều được miễn phí.

Không chỉ tăng phí hủy thẻ, LPBank còn điều chỉnh điều kiện miễn phí thường niên. Nếu trước đây khách hàng cần đạt mức chi tiêu tương đương khoảng 50% hạn mức tín dụng, thì nay ngân hàng chuyển sang áp dụng ngưỡng chi tiêu tối thiểu cố định.

Theo đó, chủ thẻ tiêu chuẩn cần chi tiêu từ 30 triệu đồng mỗi năm để được miễn phí, thẻ Mastercard Gold là 60 triệu đồng và thẻ JCB/VISA Platinum là 120 triệu đồng. Riêng nhóm thẻ JCB Ultimate và VISA Signature giữ nguyên điều kiện từ 240 triệu đồng mỗi năm.

Nguồn: LPBank

Ở chiều ngược lại, ngân hàng cũng có động thái giảm phí ở một số dịch vụ. Cụ thể, LPBank miễn phí rút tiền bằng thẻ ghi nợ tại ATM/CDM LPBank, thay cho mức 1.000 đồng/giao dịch trước đây.

Song song với đó, LPBank tiến hành điều chỉnh thêm các hạn mức giao dịch như Rút tiền mặt tại ATM trong lãnh thổ Việt Nam; Hạn mức giao dịch Thanh toán tại POS; Hạn mức giao dịch Thanh toán trên Internet; Số lần giao dịch tối đa/ngày… của thẻ ghi nợ và tín dụng quốc tế. LPBank.

LPBank cho biết, việc điều chỉnh biểu phí và hạn mức giao dịch nhằm mục tiêu tăng cường tính cá nhân hóa cho sản phẩm.

Linh San