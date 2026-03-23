Vàng lao dốc 10%/tuần: Nên "bắt đáy" hay giữ tiền mặt lúc này?

Chuyên gia tài chính Nguyễn Minh Tuấn

Giá vàng hôm nay 23/3 trải qua một tuần giảm sâu khi thất bại trước ngưỡng 4.500 USD, mất 10%/tuần. Ở trong nước, giá vàng đồng loạt lao dốc đến 12,1 triệu đồng/lượng đối với tất cả phân khúc. Câu hỏi được nhiều nhà đầu tư đặt ra là có nên "bắt đáy" vàng?.

Tại Talkshow với chủ đề "Áp lực gia tăng tới tài sản đầu tư Việt Nam và quốc tế khi giá dầu neo cao" trên kênh Tài chính & Kinh doanh, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập của Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA), Tổng Giám đốc của AFA Capital đã chia sẻ về cách phân bổ danh mục tài sản trong bối cảnh biến động.

Ông Tuấn cho biết, ngày 18/3, Fed giữ nguyên lãi suất nhưng quan điểm đã chuyển sang thận trọng hơn khi rủi ro suy thoái và lạm phát gia tăng. Dự báo lạm phát giai đoạn 2026–2028 tăng lên 2,7–2,8%, kéo theo kỳ vọng lãi suất duy trì cao quanh 3,38–3,8% và khó giảm sâu trước 2027–2028.

Điều này cho thấy lãi suất Mỹ sẽ neo cao trong vài năm tới, gây áp lực lên các thị trường, trong đó có Việt Nam, khi dòng vốn có xu hướng quay về nơi có lợi suất hấp dẫn hơn. Sau các quyết định của Fed, các ngân hàng trung ương toàn cầu cũng điều chỉnh theo do chênh lệch lãi suất.

Vì vậy, điều quan trọng với nhà đầu tư không phải là Fed làm gì, mà là danh mục tài sản cần thích ứng ra sao trong 3–6 tháng tới. Trong bối cảnh đó, USD mạnh lên khiến việc nắm giữ USD hấp dẫn hơn. Lợi suất trái phiếu tăng kéo rủi ro danh mục đi lên, thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển giữa các tài sản. Cổ phiếu là nhóm nhạy cảm với lãi suất đã phản ứng tiêu cực và giảm mạnh.

Về câu hỏi vì sao giá vàng giảm, theo ông Tuấn có 2 nguyên nhân chính:

Thứ nhất, trước đây nhiều nhà đầu tư mua vàng bằng vốn vay, kỳ vọng giá tăng và lãi suất giảm. Nhưng khi lãi suất không giảm, chi phí nắm giữ tăng cao. Do đó, nếu đã có lãi, họ sẽ chốt lời để giảm áp lực chi phí.

Thứ hai, theo nguyên tắc quản trị danh mục, khi cổ phiếu thua lỗ, nhà đầu tư có thể bán vàng để bù đắp và cân bằng lại danh mục. Đây là yếu tố mang tính ngắn hạn, không phải do nội tại của vàng suy yếu.

Vì vậy, vị chuyên gia cho rằng việc giá vàng giảm chủ yếu là tác động liên thông từ thị trường tài chính, không phải vấn đề nội tại của vàng. Khi rủi ro thị trường gia tăng, hầu hết các tài sản đều chịu áp lực, và vàng cũng không phải ngoại lệ trong ngắn hạn. Chi phí lãi suất là yếu tố tác động rõ ràng, tạo ra rủi ro chung khiến nhiều thị trường cùng giảm.

"Quan điểm của tôi về việc có nên mua vàng rất đơn giản: giảm thì mua, nhưng phải theo đúng tỷ trọng trong kế hoạch tài chính cá nhân. Ví dụ, nếu mỗi tháng bạn dự định mua 0,5–1 chỉ vàng, thì khi giá giảm, bạn có tiếp tục mua theo kế hoạch hay lại đi bán?

Tôi không theo trường phái lướt sóng. Khi đã có kế hoạch tài chính và phân bổ vàng trong danh mục, thì nên kiên định thực hiện. Những người hiểu về vĩ mô và quản trị danh mục sẽ không chạy theo đám đông khi giá tăng cao, mà tích lũy dần khi thị trường điều chỉnh", ông Tuấn phân tích.

Về giá vàng trong nước, vị chuyên gia cho rằng những ngày gần đây đã giảm nhưng chưa phản ánh hết mức giảm của giá vàng thế giới. Nguyên nhân là nguồn cung vẫn thiếu, nên giá chỉ điều chỉnh nhẹ rồi nhanh chóng tăng trở lại.

"Tại thị trường Việt Nam, một bạn nói: mua 1 chỉ vàng, chênh lệch 16 hay 20 triệu không đáng kể. Điều này có thể đúng với một số người, nhưng với nhiều người khác lại là khoản đáng cân nhắc. Ví dụ, 1 chỉ vàng gần 20 triệu cũng là số tiền không nhỏ. Nếu thấy nhỏ, bạn có thể nâng lên 1 cây, tương đương 160–180 triệu. Tất cả phụ thuộc vào kế hoạch tài chính và khẩu vị đầu tư của từng người, không thể nói chung", ông Tuấn nhấn mạnh.

Chuyên gia cho rằng xu hướng hiện nay là dòng tiền dịch chuyển từ tài sản rủi ro sang tài sản an toàn, thanh khoản cao. Việc tăng tỷ trọng tiền gửi giúp duy trì sự linh hoạt, sẵn sàng giải ngân khi cơ hội xuất hiện. Do đó, với các tài sản rủi ro, nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị danh mục và phòng vệ trước biến động.

"Không nên kỳ vọng thị trường sẽ "yên ả", vì biến động là bản chất của thị trường tài chính. Khi tham gia, cần hiểu rằng đầu tư luôn có rủi ro. Điều quan trọng không phải là né tránh, mà là biết cách quản trị rủi ro đó", ông nhấn mạnh.