Vì sao hộ kinh doanh cần tài khoản ngân hàng riêng? Đại diện cơ quan thuế cảnh báo rủi ro về dòng tiền

Tại Hội nghị "Đồng hành cùng hộ kinh doanh Thủ đô" do Thuế TP Hà Nội tổ chức ngày 23/3, có hộ kinh doanh đã đặt câu hỏi: việc mở tài khoản ngân hàng riêng phục vụ hoạt động kinh doanh có phải là quy định bắt buộc hay không, và nếu mở thì sẽ có những lợi ích gì.

Trả lời nội dung này, bà Phan Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc Khối khách hàng cá nhân VPBank cho biết, việc mở tài khoản riêng trước hết xuất phát từ yêu cầu tuân thủ pháp luật. "Đây là vấn đề về tuân thủ pháp luật… theo Nghị định 68, khách hàng hay hộ kinh doanh sẽ cần phải kê khai đầy đủ tài khoản ngân hàng phản ánh các hoạt động kinh doanh lên hệ thống eTax Mobile", bà nói.

Đồng thời, theo quy định tại Thông tư 25, khi mở tài khoản phục vụ kinh doanh, "tên tài khoản sẽ phải trùng với tên của hộ kinh doanh trên đăng ký kinh doanh". Đây là cơ sở để cơ quan quản lý theo dõi các giao dịch tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố pháp lý, đại diện VPBank cho rằng việc tách riêng tài khoản còn giúp minh bạch dòng tiền, phản ánh đúng doanh thu – chi phí. "Đảm bảo cho việc kê khai thuế một cách đầy đủ và minh bạch rõ ràng", bà Hạnh nhấn mạnh.

Đại diện cơ quan thuế cũng làm rõ thêm về quy định hiện hành. Ông Nguyễn Minh Tiến – Phó Trưởng Thuế TP Hà Nội cho biết: "Theo quy định của Nghị định 68 thì chúng ta chỉ phải thông báo đến cơ quan thuế tất cả các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh".

Ông nhấn mạnh, hộ kinh doanh không bắt buộc phải mở ngay tài khoản riêng, nhưng cần kê khai đầy đủ các tài khoản sử dụng cho hoạt động kinh doanh, kể cả tài khoản cá nhân.

Dù vậy, cơ quan thuế khuyến khích việc tách riêng tài khoản kinh doanh để tránh việc "bị lẫn các dòng tiền", nhất là khi phát sinh các giao dịch khác ngoài hoạt động kinh doanh. Khi đã mở tài khoản riêng, việc sử dụng sẽ tuân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 25.



