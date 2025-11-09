Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

5 ngày cuối tháng 9 Âm lịch, 4 con giáp đứng đầu danh sách bùng nổ tài lộc: Số 4 sắp mua nhà, tậu xe

09-11-2025 - 20:00 PM | Sống

5 ngày cuối tháng 9 Âm lịch, 4 con giáp đứng đầu danh sách bùng nổ tài lộc: Số 4 sắp mua nhà, tậu xe

Trong 5 ngày cuối tháng 9 Âm lịch, vận trình tài lộc của một số con giáp trở nên vô cùng khởi sắc.

Những ngày cuối tháng 9 Âm lịch được xem là giai đoạn “trổ tài – hái lộc” của nhiều con giáp. Vũ trụ mở ra vận may đồng loạt, đặc biệt là với 4 bản mệnh dưới đây. Không chỉ có dấu hiệu tăng mạnh tài sản ròng, họ còn liên tiếp đón cơ hội mới trong công việc, kinh doanh, đầu tư…

    1. Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn từ lâu đã mang khí chất của kẻ dẫn đầu, và giai đoạn cuối tháng 9 Âm lịch giống như thời khắc vàng để họ bứt phá.

Thời điểm này, công việc của tuổi Thìn có nhiều chuyển biến tích cực, các dự án quan trọng liên tục nằm trong tay họ. Theo tử vi, bản mệnh này có thể được cấp trên tin tưởng trao quyền lực mới, kèm theo chế độ đãi ngộ cao hơn. Những khoản đầu tư trước đây tưởng chừng phải chờ thêm thời gian mới sinh lời thì nay bắt đầu cho kết quả vượt ngoài mong đợi.

Tuy nhiên, khi dòng tiền đổ về quá nhanh, tuổi Thìn được khuyên nên kiểm soát rủi ro, tránh đầu tư theo cảm xúc.

    2. Tuổi Dậu

Sắp tới, tuổi Dậu lại gặp may mắn nhờ các mối quan hệ và quý nhân phù trợ. Nếu họ đang làm việc trong môi trường doanh nghiệp, đây là thời điểm được ghi nhận và tưởng thưởng cho những nỗ lực âm thầm trước đó.

5 ngày cuối tháng 9 Âm lịch, 4 con giáp đứng đầu danh sách bùng nổ tài lộc: Số 4 sắp mua nhà, tậu xe- Ảnh 1.

Theo tử vi, tuổi Dậu làm kinh doanh hoặc buôn bán thời vụ thì liên tục có nguồn thu quay vòng nhanh. Một số người còn nắm được cơ hội khởi nghiệp nhỏ nhưng lợi nhuận không hề nhỏ, hoặc tham gia hợp tác làm ăn có người dẫn đường đúng hướng.

Dù sắp tới tiền vào như suối nhưng tuổi Dậu vẫn cần chú ý một điều: hạn chế đứng ra bảo lãnh hay cho vay, bởi rủi ro dễ đến từ sự cả nể.

    3. Tuổi Tý

Cuối tháng 9 Âm lịch, tuổi Tý lại có bước nhảy vọt bất ngờ. Đầu tháng họ có thể hơi chật vật, nhưng càng về cuối tháng 9 Âm lịch thì vận số của con giáp này càng sáng.

5 ngày cuối tháng 9 Âm lịch, 4 con giáp đứng đầu danh sách bùng nổ tài lộc: Số 4 sắp mua nhà, tậu xe- Ảnh 2.

Tử vi dự đoán sẽ có những khoản thu nhập phụ xuất hiện dồn dập, đặc biệt với người am hiểu thị trường tài chính hoặc có nghề tay trái liên quan đến sáng tạo, bản quyền. Các dự án mới, thưởng nóng hay hợp đồng giá trị cao giúp tài khoản của tuổi Tý “nở rộ” trong thời gian cực ngắn. Tuy nhiên, sự phấn khích vì kiếm tiền nhanh đôi khi khiến bản mệnh này dễ tiêu xài thiếu tính toán, cần cân bằng để tài sản duy trì mức tăng ổn định.

    4. Tuổi Hợi

Tuổi Hợi vốn có phúc khí dồi dào, cuối tháng 9 Âm lịch họ lại càng được hưởng trọn vẹn sự ưu ái của vũ trụ. Theo đó, thời gian tới, tuổi Hợi có công việc thuận lợi, buôn bán dễ gặp khách hàng có duyên. Người làm nghề tự do hoặc dịch vụ sẽ có nguồn thu đáng kể từ những hợp đồng ngoài dự kiến.

5 ngày cuối tháng 9 Âm lịch, 4 con giáp đứng đầu danh sách bùng nổ tài lộc: Số 4 sắp mua nhà, tậu xe- Ảnh 3.

Không những vậy, tuổi Hợi có thể có thêm tài sản như vàng bạc, xe cộ hoặc tích lũy thêm đất đai, nhờ nguồn tiền đến từ cả nỗ lực cá nhân lẫn sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè. Người tuổi Hợi được khuyên nên ưu tiên đầu tư an toàn để giữ vững đà tăng trưởng hiện tại.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Theo Sohu)

Đúng Rằm tháng 9 Âm lịch, 4 con giáp này tăng mạnh tài sản ròng nhờ biết "giữ lộc": Top 1 "đạp trúng mạch vàng"

Ánh Lê

Phụ nữ số

