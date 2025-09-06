5 nghệ sĩ sở hữu EQ cao nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc

Trong làng giải trí Hàn Quốc, bên cạnh tài năng và ngoại hình, khả năng quản lý cảm xúc và ứng xử tinh tế cũng là yếu tố quan trọng giúp nghệ sĩ thành công lâu dài. Những nghệ sĩ sở hữu EQ cao không chỉ dễ dàng tạo thiện cảm với đồng nghiệp và người hâm mộ mà còn biết cách xử lý khéo léo các tình huống áp lực, từ phỏng vấn đến sự kiện lớn.

Dưới đây là 5 nghệ sĩ Hàn Quốc từng được nhiều người đánh giá cao về EQ khi vừa giỏi chuyên môn vừa biết cách lan tỏa năng lượng tích cực xung quanh.

1. IU

IU là ca sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng với giọng hát ngọt ngào cùng khả năng sáng tác tài tình. Cô còn được biết đến với EQ cực cao trong cách ứng xử với đồng nghiệp và người hâm mộ. Trong nhiều chương trình truyền hình, IU luôn thể hiện sự tinh tế khi đặt câu hỏi, lắng nghe và cảm thông với khách mời, đồng thời biết cách trấn an những nghệ sĩ trẻ mới bước chân vào nghề.

Khả năng đọc tình huống và xử lý cảm xúc tinh tế giúp IU duy trì hình ảnh thân thiện, gần gũi nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra, IU còn nổi tiếng với các hành động ấm áp như quyên góp cho trẻ em và hỗ trợ các nghệ sĩ gặp khó khăn, chứng tỏ cô không chỉ có EQ cao mà còn biết biến trí tuệ cảm xúc thành hành động thiết thực.

IU

2. Gong Yoo

Gong Yoo là một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất Hàn Quốc. Anh nổi tiếng qua các bộ phim như Train to Busan, Goblin và Silenced. Khán giả và đồng nghiệp đều nhận xét Gong Yoo sở hữu sự điềm tĩnh và khả năng đồng cảm sâu sắc, hai yếu tố quan trọng của EQ.

Trong các buổi phỏng vấn, anh luôn biết cách trả lời khéo léo, tránh làm tổn thương người khác dù câu hỏi có nhạy cảm đến đâu. Ngoài đời, Gong Yoo được đồng nghiệp ca ngợi vì tinh thần hỗ trợ và tạo môi trường làm việc tích cực. Những tình huống tưởng chừng nhỏ như động viên đồng nghiệp mới hay tỏ ra nhạy bén với cảm xúc của fan đều cho thấy anh sử dụng EQ một cách tự nhiên nhưng hiệu quả.

Gong Yoo

3. Park Seo Joon

Park Seo Joon không chỉ là mỹ nam màn ảnh mà còn nổi tiếng nhờ EQ cao. Anh biết cách cân bằng giữa sự hài hước và nghiêm túc, khiến mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu khi làm việc cùng.

Trong các buổi họp báo hoặc phỏng vấn, Park Seo Joon thường chủ động khen ngợi đồng nghiệp, khéo léo tránh những tình huống căng thẳng và duy trì bầu không khí tích cực. Khả năng nhận ra cảm xúc của người khác và phản ứng phù hợp giúp anh được fan yêu mến và đồng nghiệp nể trọng. Đây cũng là lý do Park Seo Joon luôn giữ được hình ảnh đáng tin cậy và thân thiện trong mắt công chúng dù đã nổi tiếng từ nhiều năm.

Park Seo Joon

4. Suzy

Suzy, nữ thần tượng, diễn viên và người mẫu, được biết đến với hình ảnh ngọt ngào, thân thiện đồng thời sở hữu EQ cao. Suzy luôn khéo léo trong giao tiếp, biết cách lắng nghe và đưa ra phản ứng phù hợp trong mọi tình huống. Khi làm việc trong nhóm nhạc Miss A, Suzy được đánh giá là thành viên biết hỗ trợ và làm giảm căng thẳng, giúp nhóm duy trì sự gắn kết.

Ngoài ra, Suzy còn thể hiện EQ cao trong cách ứng xử với truyền thông và người hâm mộ, luôn chân thành nhưng vẫn giữ khoảng cách tinh tế. Khả năng kiểm soát cảm xúc và đồng cảm với người khác giúp cô vượt qua áp lực công việc và đời tư một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn chuyên nghiệp.

Suzy

5. RM

RM, trưởng nhóm BTS, không chỉ nổi tiếng về khả năng rap và lãnh đạo nhóm mà còn sở hữu EQ cao vượt trội. Là người đại diện phát ngôn của nhóm trong nhiều sự kiện quốc tế, RM luôn thể hiện khả năng truyền đạt ý tưởng tinh tế, biết lắng nghe và kết nối với mọi người.

Đồng nghiệp và fan thường nhận xét RM rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, biết cách điều chỉnh năng lượng bản thân để phù hợp với môi trường xung quanh. Những buổi phỏng vấn, phát biểu trước Liên Hợp Quốc hay các dự án từ thiện của BTS cho thấy RM sử dụng EQ để tạo ảnh hưởng tích cực, truyền cảm hứng cho người khác và biến trí tuệ cảm xúc thành sức mạnh dẫn dắt nhóm, lan tỏa thông điệp tích cực.

RM

Nhìn chung, những nghệ sĩ kể trên không chỉ ghi điểm bởi tài năng mà còn nhờ khả năng quản lý cảm xúc, đồng cảm và ứng xử tinh tế, những yếu tố giúp họ xây dựng hình ảnh bền vững trong làng giải trí Hàn Quốc. Trong một môi trường cạnh tranh, EQ cao giúp họ duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, tạo lòng tin nơi fan và đối tác, đồng thời xử lý các tình huống khủng hoảng một cách bình tĩnh và hiệu quả. Nhờ trí tuệ cảm xúc, những nghệ sĩ này không chỉ đạt được thành công trong nghệ thuật mà còn trở thành hình mẫu về cách sống và làm việc chuyên nghiệp, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ.