Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 dấu hiệu của đàn ông EQ cao, dễ thành công, sự nghiệp rực rỡ

05-09-2025 - 16:34 PM | Sống

Đàn ông sở hữu 4 đặc điểm này thường có EQ cao, dễ thành công trong sự nghiệp và cuộc sống

Trong xã hội hiện đại, EQ (trí tuệ cảm xúc) ngày càng trở thành yếu tố quyết định sự thành công bên cạnh IQ và kỹ năng chuyên môn. Với những người đàn ông, EQ cao không chỉ giúp họ trở thành những người chồng, người cha, người bạn đáng tin cậy, mà còn là nền tảng để phát triển sự nghiệp bền vững. 

Người có EQ cao thường biết cách quản lý cảm xúc, xây dựng mối quan hệ và xử lý áp lực tốt hơn, đây chính là chìa khóa giúp họ dễ thành công.

Dưới đây là 4 dấu hiệu thường thấy ở đàn ông EQ cao, dễ thành công cả trong công việc và cuộc sống. 

1. Biết lắng nghe và đặt mình vào vị trí người khác

Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của đàn ông EQ cao là khả năng lắng nghe thực sự. Họ không chỉ “nghe để trả lời”, mà nghe để thấu hiểu, chú ý đến ngữ điệu, cảm xúc, bối cảnh và nhu cầu của người đối diện.

Khi trò chuyện, họ biết giữ ánh mắt, gật đầu, đặt câu hỏi phù hợp để người khác cảm thấy được tôn trọng.

4 dấu hiệu của đàn ông EQ cao, dễ thành công, sự nghiệp rực rỡ- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Trong công việc, đàn ông biết lắng nghe thường được đồng nghiệp tin tưởng, nhân viên nể trọng. Trong gia đình, họ là người chồng và người cha khiến vợ con cảm thấy an toàn, dễ chia sẻ. Đây là nền tảng để duy trì những mối quan hệ gắn bó lâu dài.

2. Quản trị cảm xúc và kiểm soát tốt áp lực

Đàn ông EQ cao không dễ dàng để cảm xúc tiêu cực chi phối hành động. Họ có khả năng giữ bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng, không đưa ra quyết định bốc đồng. Họ biết nhận diện và gọi tên cảm xúc của bản thân, từ đó tìm cách điều chỉnh.

Họ cũng biết cách xả stress lành mạnh, tập thể thao, thiền, đọc sách, trò chuyện thay vì nóng nảy hay đổ lỗi.

Khả năng quản trị cảm xúc giúp họ giữ hình ảnh “bản lĩnh, đáng tin cậy” trong mắt người khác. Ở môi trường kinh doanh hay khi làm lãnh đạo, sự điềm tĩnh chính là sức mạnh để giải quyết khủng hoảng và đưa ra quyết định sáng suốt.

4 dấu hiệu của đàn ông EQ cao, dễ thành công, sự nghiệp rực rỡ- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

3. Biết truyền cảm hứng và lan tỏa năng lượng tích cực

Một dấu hiệu khác của đàn ông EQ cao là khả năng tác động tích cực đến người xung quanh. Họ thường động viên thay vì chỉ trích, họ chia sẻ câu chuyện, kinh nghiệm để truyền cảm hứng cho người khác.

Bên cạnh đó, họ cũng biết cách tạo bầu không khí thoải mái, hợp tác trong nhóm.

Những người này thường trở thành “thủ lĩnh”, dù không nắm chức danh lãnh đạo. Bởi vì khi làm việc cùng họ, mọi người cảm thấy được khích lệ, có động lực phát triển, từ đó nâng cao hiệu suất chung.

4. Khiêm tốn, tôn trọng và biết học hỏi không ngừng

Trái ngược với kiểu đàn ông “cái tôi” quá lớn, đàn ông EQ cao thường có sự khiêm tốn và tinh thần cầu tiến.

Họ biết thừa nhận sai lầm, không ngại nói “tôi chưa biết” hoặc “tôi đã sai”. Họ luôn trân trọng đóng góp của người khác, dù là đồng nghiệp hay nhân viên cấp dưới. Họ xem góp ý như cơ hội để hoàn thiện bản thân thay vì lời phê phán.

Chính nhờ thái độ này, họ dễ duy trì các mối quan hệ bền vững, tránh xung đột không cần thiết và không ngừng phát triển sự nghiệp. 

4 dấu hiệu của đàn ông EQ cao, dễ thành công, sự nghiệp rực rỡ- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ.

Kết luận

EQ cao không phải là thứ bẩm sinh, mà có thể rèn luyện qua trải nghiệm và sự tự nhận thức. Đàn ông sở hữu 4 dấu hiệu trên, lắng nghe, quản trị cảm xúc, truyền cảm hứng và khiêm tốn học hỏi  thường dễ thành công hơn trong cả sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân.

Đến nhà ai đó và nghe thấy 3 điều này, người EQ cao liền rời đi ngay lập tức mà không cần do dự

Theo Mini

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
EQ cao

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bài phát biểu gây sốt ‘đậm màu’ công nghệ của nam sinh ĐH Bách Khoa trong lễ khai giảng chưa từng có: “Em mong muốn mình trở nên giàu có”

Bài phát biểu gây sốt ‘đậm màu’ công nghệ của nam sinh ĐH Bách Khoa trong lễ khai giảng chưa từng có: “Em mong muốn mình trở nên giàu có” Nổi bật

40 tuổi 3 lần mất việc, thu nhập giảm từ 130 triệu còn 18 triệu/tháng, người phụ nữ cay đắng nhận ra: Sau 35 tuổi, lợi thế kinh nghiệm, năng lực lại trở thành rào cản

40 tuổi 3 lần mất việc, thu nhập giảm từ 130 triệu còn 18 triệu/tháng, người phụ nữ cay đắng nhận ra: Sau 35 tuổi, lợi thế kinh nghiệm, năng lực lại trở thành rào cản Nổi bật

5 thời điểm đời người sẽ rơi xuống đáy, bước qua tuổi trung niên tôi nhận ra chỉ có 1 cách duy nhất để bật lên

5 thời điểm đời người sẽ rơi xuống đáy, bước qua tuổi trung niên tôi nhận ra chỉ có 1 cách duy nhất để bật lên

16:22 , 05/09/2025
Tin vui đặc biệt từ Chính Phủ dành cho hàng chục triệu người dân trong năm học mới

Tin vui đặc biệt từ Chính Phủ dành cho hàng chục triệu người dân trong năm học mới

16:20 , 05/09/2025
Đi bộ thế nào để tốt cho tim mạch?

Đi bộ thế nào để tốt cho tim mạch?

16:12 , 05/09/2025
3 loại cây cảnh vừa đẹp nhà, vừa hút đầy tài lộc phú quý, bảo sao nhà giàu thích mê

3 loại cây cảnh vừa đẹp nhà, vừa hút đầy tài lộc phú quý, bảo sao nhà giàu thích mê

15:42 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên