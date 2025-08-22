Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 nữ diễn viên cười đẹp nhất Việt Nam: Thanh Hằng xếp cuối lại được khen nức nở, hạng 1 là cái tên không ai ngờ

22-08-2025 - 15:18 PM | Lifestyle

Nụ cười là thứ vũ khí giúp nâng tầm nhan sắc và khiến các nữ diễn viên dưới đây tỏa sáng hơn trên phim.

Mới đây một bảng xếp hạng top 5 nữ diễn viên Việt có nụ cười đẹp nhất bất ngờ xuất hiện trên nền tảng TikTok và được nhiều người quan tâm. 5 cái tên được nhắc tới trong danh sách đều là những mỹ nhân thường xuyên lọt top các BXH nhan sắc Việt và được biết đến với tư cách diễn viên hoặc diễn viên tay ngang. Cụ thể 5 cái tên đó bao gồm: Hoa hậu Thùy Tiên - Minh Hằng - Ninh Dương Lan Ngọc - Nhã Phương - Thanh Hằng.

Bên dưới phần bình luận của danh sách này, vô số ý kiến tranh cãi. Rất nhiều người cho rằng Hoa hậu Thùy Tiên không xứng đáng đứng vị trí top 1. Không phủ nhận việc cô có nụ cười rạng rỡ, hàm răng đều đẹp nhưng để đứng ở số 1 thì có lẽ chưa thích hợp. Trong khi đó, Lan Ngọc và Thanh Hằng lại là những cái tên được khen nhiều nhất. Vô số bình luận cho rằng hai người này xứng đáng ở vị trí đầu bảng hơn. 

Thùy Tiên vốn có xuất phát điểm từ một cuộc thi nhan sắc. Không ai có thể phủ nhận việc cô sở hữu sắc vóc nổi bật, nụ cười tỏa sáng khung hình, rất dễ tạo thiện cảm cho người đối diện. Trên màn ảnh, cô từng đóng thứ chính trong bộ phim Linh Miêu, đáng tiếc khi đây là một bộ phim kinh dị, u ám, Thùy Tiên không được lên đồ xinh đẹp, đa phần các phân cảnh cũng chỉ toàn sợ hãi, giằng xé tâm lý, không được khoe nhan sắc hay nụ cười của mình. Ở dự án phim thứ 2 là Chốt Đơn có màu sắc tươi sáng hơn ít nhiều thì nàng hậu lại dính lùm xùm nên bị xóa sạch hình ảnh trên phim. Nụ cười hiếm hoi của Thùy Tiên ở Chốt Đơn mà khán giả được thấy chỉ thông qua một bức ảnh tĩnh. 

5 nữ diễn viên cười đẹp nhất Việt Nam: Thanh Hằng xếp cuối lại được khen nức nở, hạng 1 là cái tên không ai ngờ- Ảnh 1.

Thùy Tiên trong phim Chốt Đơn

Vị trí thứ 2 Minh Hằng cũng cũng là một ngôi sao đa zi năng, thử sức ở nhiều lĩnh vực, trong đó có diễn xuất. Trên màn ảnh, Minh Hằng thử sức qua nhiều dạng vai, từ đáng yêu, hài hước đến tâm lý nặng đô. Mỗi khi cô cười, đặc biệt là ở những bộ phim xưa, khi Minh Hằng còn chuộng kiểu vai trong sáng, nhẹ nhàng, khán giả lại "lụi tim" vì sự đáng yêu của nữ diễn viên.

5 nữ diễn viên cười đẹp nhất Việt Nam: Thanh Hằng xếp cuối lại được khen nức nở, hạng 1 là cái tên không ai ngờ- Ảnh 2.

5 nữ diễn viên cười đẹp nhất Việt Nam: Thanh Hằng xếp cuối lại được khen nức nở, hạng 1 là cái tên không ai ngờ- Ảnh 3.

Ninh Dương Lan Ngọc vốn được tung hô là ngọc nữ của màn ảnh Việt, từ vai bi đến hài đều thể hiện xuấ t sắc. Với gương mặt xinh đẹp, đôi mắt biết nói, nữ diễn viên dễ dàng hạ gục khán giả mỗi khi mỉm cười, kể cả trên màn ảnh lẫn đời thường. Không thể phủ nhận, nụ cười chính là thứ "vũ khí sắc bén" giúp thăng hạng nhan sắc của ngọc nữ Vbiz.

5 nữ diễn viên cười đẹp nhất Việt Nam: Thanh Hằng xếp cuối lại được khen nức nở, hạng 1 là cái tên không ai ngờ- Ảnh 4.

5 nữ diễn viên cười đẹp nhất Việt Nam: Thanh Hằng xếp cuối lại được khen nức nở, hạng 1 là cái tên không ai ngờ- Ảnh 5.

Nhã Phương cũng gây ít nhiều tranh cãi khi xuất hiện trong danh sách này. Có lẽ một phần bởi trong sự nghiệp của mình, Nhã Phương thường xuất hiện với những vai bi, phải khóc lóc, gào thét nhiều hơn là cười. Khán giả đã quá quen với hình ảnh Nhã Phương mếu máo trên phim. Chưa kể, khi nữ diễn viên cười quá tươi thì dễ lộ nếp nhăn ở đuôi mắt. Dù vậy vẫn không thể phủ nhận nhan sắc, sức hút của Nhã Phương cả trên phim lẫn ngoài đời thật.

5 nữ diễn viên cười đẹp nhất Việt Nam: Thanh Hằng xếp cuối lại được khen nức nở, hạng 1 là cái tên không ai ngờ- Ảnh 6.

5 nữ diễn viên cười đẹp nhất Việt Nam: Thanh Hằng xếp cuối lại được khen nức nở, hạng 1 là cái tên không ai ngờ- Ảnh 7.

Thanh Hằng dù đứng vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng nhưng lại nhận cơn mưa lời khen từ khán giả. Vô số người cho rằng chị đại quyền lực của showbiz sở hữu nụ cười thương hiệu, đặc trưng, vô cùng rạng rỡ. Mỗi khi nữ diễn viên cười, khán giả lại cảm nhận được bầu năng lượng tích cực tỏa ra từ chị đại. Tiếc là trên màn ảnh, Thanh Hằng lại không thường xuyên đảm nhận những vai diễn có nhiều tiếng cười. Những bộ phim gần đây nhất như Mẹ Chồng, Chị Chị Em Em,... đều thuộc thể loại tâm lý nặng đô, toàn những cảnh đấu đá kịch tính khiến khán giả hiếm lắm mới được thấy một phân cảnh chị đại mỉm cười.

5 nữ diễn viên cười đẹp nhất Việt Nam: Thanh Hằng xếp cuối lại được khen nức nở, hạng 1 là cái tên không ai ngờ- Ảnh 8.

5 nữ diễn viên cười đẹp nhất Việt Nam: Thanh Hằng xếp cuối lại được khen nức nở, hạng 1 là cái tên không ai ngờ- Ảnh 9.

Nữ diễn viên chụp ảnh cùng Cục trưởng Xuân Bắc ở Tổng hợp luyện A80 là ai mà viral khắp MXH?

Theo Lệ An

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc 9x được hãng hàng không vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng “chọn mặt gửi vàng”: Sở hữu loạt thành tích chắc tay và phong cách sống kỷ luật

Giám đốc 9x được hãng hàng không vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng “chọn mặt gửi vàng”: Sở hữu loạt thành tích chắc tay và phong cách sống kỷ luật Nổi bật

Hiện tượng "Mưa đỏ" là gì mà khiến hàng triệu người háo hức chờ xem?

Hiện tượng "Mưa đỏ" là gì mà khiến hàng triệu người háo hức chờ xem? Nổi bật

Bị chê nóng như lò nướng, nhà hướng Tây giờ lại được giới trẻ săn đón vì 4 lý do cực thực tế

Bị chê nóng như lò nướng, nhà hướng Tây giờ lại được giới trẻ săn đón vì 4 lý do cực thực tế

15:02 , 22/08/2025
"Viên ngọc mới" của Hoàng gia Anh ngày càng tỏa sáng

"Viên ngọc mới" của Hoàng gia Anh ngày càng tỏa sáng

14:50 , 22/08/2025
Nữ nghệ sĩ cả nước biết mặt, 2 lần đò, tuổi 80 sống một mình trong biệt thự 1.200m2, chuyên tâm tu tập

Nữ nghệ sĩ cả nước biết mặt, 2 lần đò, tuổi 80 sống một mình trong biệt thự 1.200m2, chuyên tâm tu tập

14:34 , 22/08/2025
Choáng ngợp bên trong bảo tàng Ronaldo tại Hong Kong (Trung Quốc)

Choáng ngợp bên trong bảo tàng Ronaldo tại Hong Kong (Trung Quốc)

14:13 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên