Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ diễn viên chụp ảnh cùng Cục trưởng Xuân Bắc ở Tổng hợp luyện A80 là ai mà viral khắp MXH?

22-08-2025 - 09:55 AM | Lifestyle

Cục trưởng Xuân Bắc vừa chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ bên cạnh một nữ đồng nghiệp ở buổi Tổng hợp luyện A80.

Buổi Tổng hợp luyện A80 diễn ra ngày 21/8 vừa qua ở Hà Nội đã đem đến cho người dân cả nước vô số những khoảnh khắc đáng giá, tự hào. Bên cạnh những người chiến sĩ, sự xuất hiện của khối nghệ sĩ cũng nhận được sự quan tâm lớn. Rất nhiều gương mặt các nghệ sĩ quen thuộc với khán giả có dịp tham gia tập luyện để chuẩn bị cho ngày đại lễ của đất nước. 

Cục trưởng Xuân Bắc là một trong số những nghệ sĩ cũng xuất hiện ở buổi Tổng hợp luyện. Sau chương trình, Cục trưởng đã có dòng chia sẻ nhận được sự quan tâm cực lớn từ khán giả. Cụ thể, nghệ sĩ Xuân Bắc đã kể lại câu chuyện vô tình gặp lại “Cái Biển” - em gái của anh ở bộ phim Sóng Ở Đáy Sông ra mắt cách đây 25 năm. Bức ảnh về cuộc hội ngộ tình cờ ngay sau khi được Cục trưởng đăng tải đã viral khắp mạng xã hội. Chỉ riêng bài đăng của chính chủ đã hút hơn 10 nghìn lượt like chỉ sau 3 tiếng. 

Nữ diễn viên chụp ảnh cùng Cục trưởng Xuân Bắc ở Tổng hợp luyện A80 là ai mà viral khắp MXH?- Ảnh 1.

Cục trưởng Xuân Bắc kể về cuộc hội ngộ tình cờ với đồng nghiệp

Nữ diễn viên chụp ảnh cùng Cục trưởng Xuân Bắc ở Tổng hợp luyện A80 là ai mà viral khắp MXH?- Ảnh 2.

Cục trưởng Xuân Bắc và "Cái Biển" Minh Nguyệt (áo đỏ)

Người được Cục trưởng gọi với danh xưng “Cái Biển” ở đây là nghệ sĩ Phạm Minh Nguyệt, nữ diễn viên từng cùng anh làm nên thành công của bộ phim Sóng Ở Đáy Sông ra mắt năm 2000. Trong phim, hai nghệ sĩ sắm vai Núi và Biển, hai anh em trưởng thành trong một gia đình tư sản thời cũ. Từ nhỏ, Núi cùng hai em Sông (Mạnh Quân) và Biển (Phạm Minh Nguyệt) đã không được bố là chấp nhận, thậm chí bố đẻ còn luôn tìm cách để tống khứ các con ra khỏi nhà. Khi chiến tranh nổ ra, lợi dụng việc di tản của thành phố, Núi và hai em bị gửi về quê ngoại, hành trình trưởng thành, mưu sinh, tồn tài không ít khó khăn 

Nữ diễn viên chụp ảnh cùng Cục trưởng Xuân Bắc ở Tổng hợp luyện A80 là ai mà viral khắp MXH?- Ảnh 3.

Anh em Núi - Biển trong phim

Nhờ Sóng Ở Đáy Sông, NS Minh Nguyệt mới bắt đầu được chú ý dù thực tế, cô bắt đầu làm nghề từ năm 1995. Sau tác phẩm để đời, nữ nghệ sĩ hoạt động song song tại cả nhà hát kịch lẫn đóng phim truyền hình. Hàng loạt những tác phẩm hot có sự góp mặt của nữ nghệ sĩ phải kể đến như Đứa Con Vùng Đồi, Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Quỳnh Búp Bê, Đừng Làm Mẹ Cáu hay gần đây nhất là Hoa Sữa Về Trong Gió,… Hành trình làm nghề của nữ diễn viên đầy bền bỉ tuy đa phần chỉ đảm nhận vai phụ nhưng vẫn vô cùng đáng nhớ. Khán giả có thể không nhớ tên nữ nghệ sĩ nhưng lại rất quen lối diễn của cô cũng như những vai diễn đa đoan, có số phận mà cô từng đảm nhận. 

Nữ diễn viên chụp ảnh cùng Cục trưởng Xuân Bắc ở Tổng hợp luyện A80 là ai mà viral khắp MXH?- Ảnh 4.

Nữ diễn viên chụp ảnh cùng Cục trưởng Xuân Bắc ở Tổng hợp luyện A80 là ai mà viral khắp MXH?- Ảnh 5.

Màn hội ngộ tình cờ của nữ diễn viên Minh Nguyệt và người anh trai màn ảnh một thời khiến khán giả không khỏi bồi hồi, nhất là khi cả hai đều xuất hiện trong dịp đặc biệt ý nghĩa của Tổ quốc. Bức ảnh hội ngộ sau 25 của hai nghệ sĩ cũng vì thế mà trở nên viral, được khán giả truyền tay nhau không ngớt như một cách nhắc nhớ về kỷ niệm tuổi thơ trước màn ảnh nhỏ. 

Nguồn ảnh: Tổng hợp, Facebook nhân vật

Theo Lệ An

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc 9x được hãng hàng không vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng “chọn mặt gửi vàng”: Sở hữu loạt thành tích chắc tay và phong cách sống kỷ luật

Giám đốc 9x được hãng hàng không vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng “chọn mặt gửi vàng”: Sở hữu loạt thành tích chắc tay và phong cách sống kỷ luật Nổi bật

Điều đặc biệt không ngờ liên quan đến NSND Xuân Bắc - Salim - MC Khánh Vy trong buổi tổng hợp luyện diễu hành

Điều đặc biệt không ngờ liên quan đến NSND Xuân Bắc - Salim - MC Khánh Vy trong buổi tổng hợp luyện diễu hành Nổi bật

Ông bà bảo: "Khí tốt thì người vượng, cửa sạch thì nhà hưng" - 3 dấu hiệu vàng ròng cho thấy ngôi nhà tụ phúc

Ông bà bảo: "Khí tốt thì người vượng, cửa sạch thì nhà hưng" - 3 dấu hiệu vàng ròng cho thấy ngôi nhà tụ phúc

09:30 , 22/08/2025
Sức nóng concert quốc gia khiến sao quốc tế cũng phải “nhường đường”

Sức nóng concert quốc gia khiến sao quốc tế cũng phải “nhường đường”

09:10 , 22/08/2025
Khối "bắn tim" xuất hiện trên page Thông tin Chính phủ lúc 2h sáng: Mất ngủ với sự dễ thương này

Khối "bắn tim" xuất hiện trên page Thông tin Chính phủ lúc 2h sáng: Mất ngủ với sự dễ thương này

09:03 , 22/08/2025
Khui được "sít rịt" cuối ngày đi đu concert Quốc gia: Size gap mà nhiều người ao ước là đây

Khui được "sít rịt" cuối ngày đi đu concert Quốc gia: Size gap mà nhiều người ao ước là đây

08:13 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên