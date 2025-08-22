Nữ diễn viên chụp ảnh cùng Cục trưởng Xuân Bắc ở Tổng hợp luyện A80 là ai mà viral khắp MXH?

Buổi Tổng hợp luyện A80 diễn ra ngày 21/8 vừa qua ở Hà Nội đã đem đến cho người dân cả nước vô số những khoảnh khắc đáng giá, tự hào. Bên cạnh những người chiến sĩ, sự xuất hiện của khối nghệ sĩ cũng nhận được sự quan tâm lớn. Rất nhiều gương mặt các nghệ sĩ quen thuộc với khán giả có dịp tham gia tập luyện để chuẩn bị cho ngày đại lễ của đất nước.

Cục trưởng Xuân Bắc là một trong số những nghệ sĩ cũng xuất hiện ở buổi Tổng hợp luyện. Sau chương trình, Cục trưởng đã có dòng chia sẻ nhận được sự quan tâm cực lớn từ khán giả. Cụ thể, nghệ sĩ Xuân Bắc đã kể lại câu chuyện vô tình gặp lại “Cái Biển” - em gái của anh ở bộ phim Sóng Ở Đáy Sông ra mắt cách đây 25 năm. Bức ảnh về cuộc hội ngộ tình cờ ngay sau khi được Cục trưởng đăng tải đã viral khắp mạng xã hội. Chỉ riêng bài đăng của chính chủ đã hút hơn 10 nghìn lượt like chỉ sau 3 tiếng.

Cục trưởng Xuân Bắc kể về cuộc hội ngộ tình cờ với đồng nghiệp

Cục trưởng Xuân Bắc và "Cái Biển" Minh Nguyệt (áo đỏ)

Người được Cục trưởng gọi với danh xưng “Cái Biển” ở đây là nghệ sĩ Phạm Minh Nguyệt, nữ diễn viên từng cùng anh làm nên thành công của bộ phim Sóng Ở Đáy Sông ra mắt năm 2000. Trong phim, hai nghệ sĩ sắm vai Núi và Biển, hai anh em trưởng thành trong một gia đình tư sản thời cũ. Từ nhỏ, Núi cùng hai em Sông (Mạnh Quân) và Biển (Phạm Minh Nguyệt) đã không được bố là chấp nhận, thậm chí bố đẻ còn luôn tìm cách để tống khứ các con ra khỏi nhà. Khi chiến tranh nổ ra, lợi dụng việc di tản của thành phố, Núi và hai em bị gửi về quê ngoại, hành trình trưởng thành, mưu sinh, tồn tài không ít khó khăn

Anh em Núi - Biển trong phim

Nhờ Sóng Ở Đáy Sông, NS Minh Nguyệt mới bắt đầu được chú ý dù thực tế, cô bắt đầu làm nghề từ năm 1995. Sau tác phẩm để đời, nữ nghệ sĩ hoạt động song song tại cả nhà hát kịch lẫn đóng phim truyền hình. Hàng loạt những tác phẩm hot có sự góp mặt của nữ nghệ sĩ phải kể đến như Đứa Con Vùng Đồi, Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Quỳnh Búp Bê, Đừng Làm Mẹ Cáu hay gần đây nhất là Hoa Sữa Về Trong Gió,… Hành trình làm nghề của nữ diễn viên đầy bền bỉ tuy đa phần chỉ đảm nhận vai phụ nhưng vẫn vô cùng đáng nhớ. Khán giả có thể không nhớ tên nữ nghệ sĩ nhưng lại rất quen lối diễn của cô cũng như những vai diễn đa đoan, có số phận mà cô từng đảm nhận.

Màn hội ngộ tình cờ của nữ diễn viên Minh Nguyệt và người anh trai màn ảnh một thời khiến khán giả không khỏi bồi hồi, nhất là khi cả hai đều xuất hiện trong dịp đặc biệt ý nghĩa của Tổ quốc. Bức ảnh hội ngộ sau 25 của hai nghệ sĩ cũng vì thế mà trở nên viral, được khán giả truyền tay nhau không ngớt như một cách nhắc nhớ về kỷ niệm tuổi thơ trước màn ảnh nhỏ.

Nguồn ảnh: Tổng hợp, Facebook nhân vật