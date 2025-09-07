Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

5 ô tô va chạm liên hoàn trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

07-09-2025 - 19:32 PM | Xã hội

Chiều 7/9, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô xảy ra trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn khiến 2 ô tô con hư hỏng nặng, biến dạng.

5 ô tô va chạm liên hoàn trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày tại Km280+500 cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn.

Vào thời điểm trên, 5 xe ô tô di chuyển theo hướng Thanh Hóa đi Hà Nội xảy ra va chạm liên hoàn. Vụ việc khiến 1 xe nhãn hiệu Ford Everest bị kẹp ở giữa, biến dạng; giao thông tại đây ùn tắc kéo dài; chưa có ghi nhận thiệt hại về người.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, giải quyết vụ tai nạn.

5 ô tô va chạm liên hoàn trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn- Ảnh 2.

Hai chiếc xe ô tô con bị hư hỏng nặng, biến dạng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Theo Thanh Hà

tienphong.vn

