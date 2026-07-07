5 thói quen được mệnh danh là “máy gia tốc” lão hóa ở nữ giới: Gội đầu quá chăm cũng bị bác sĩ "chỉ thẳng mặt"

Trong sinh học, lão hóa là trạng thái hay quá trình tạo nên tuổi tác, già nua. Lão hóa cơ thể đề cập đến quá trình trưởng thành và già nua của con người.

Ngày nay, cụm từ “lão hóa sớm” đang ngày càng trở nên thông dụng, dùng để chỉ quá trình lão hóa xảy ra sớm hơn và nhanh hơn so với tuổi tác. Rất nhiều chị em đổ nhiều tiền bạc, thời gian, công sức vào việc duy trì nét thanh xuân mà không biết rằng chính những thói quen sau đây lại là “máy gia tốc” quá trình lão hóa được các chuyên gia cảnh báo:

1. Thức khuya

Thức khuya là 1 trong những thói quen khó bỏ của đại đa số người trẻ hiện đại. Thức khuya không chỉ gây ra nhiều bệnh tật mà còn làm bạn lão hóa nhanh hơn rất nhiều, nhất là lão hóa da.

Bác sĩ Zhang Dongpeng tại Bệnh viện thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) cảnh báo, hành động này làm cho quá trình điều tiết ở các tế bào da diễn ra thất thường, gây rối loạn đến chức năng của lớp tế bào biểu bì. Từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa, khiến da bị xỉn màu, nhanh chảy xệ, thiếu độ đàn hồi cũng như làm xuất hiện các nếp nhăn trên da.

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Nếu chị em thức khuya để giải trí hay làm việc với thiết bị điện tử thì ánh sáng xanh từ chúng sẽ khiến da xấu, xuất hiện nám, quầng thâm mắt ngày càng đậm. Thức khuya cũng làm tóc rụng nhiều hơn, trong khi đây là 2 thứ quan trọng quyết định nhan sắc của người phụ nữ.

Ngoài ra, thức khuya cũng khiến cho các cơ quan nội tạng phải làm việc quá tải. Lâu ngày sẽ suy giảm chức năng, khiến chị em nhanh già, giảm khả năng miễn dịch.

2. Gội đầu quá thường xuyên

So với đàn ông, phụ nữ thường chú trọng hơn đến chăm sóc mái tóc cũng như vệ sinh cơ thể nói chung. Tuy nhiên, đừng vì thế mà gội đầu quá thường xuyên hay gội đầu mỗi ngày, lạm dùng các sản phẩm chăm sóc tóc.

Bác sĩ da liễu Zhang Hui thuộc Bệnh viện Nhân dân số 2 Hợp Phê cho biết, gội đầu quá thường xuyên khiến lượng dầu trên da đầu bị làm sạch quá nhiều, dễ làm tổn thương nang tóc và gây rụng tóc. Lâu ngày sẽ gây ra lão hóa da đầu, gây gàu ngứa, dễ bị vi khuẩn tấn công, tóc khó mọc, thậm chí là gây hói đầu.

Vì vậy, chị em lưu ý chỉ nên gội đầu 2 - 3 lần mỗi tuần và đừng gội đầu quá kỹ, dùng nước quá nóng hay gãi đầu quá mạnh. Cũng nên sử dụng vừa phải các loại dầu gội, dầu xả, bởi vì khi không được sạch hoàn toàn đây cũng là nguyên nhân làm tóc và da đầu lão hóa nhanh hơn, gây các bệnh về da.

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3. Thường xuyên tức giận

Nếu một người phụ nữ thường xuyên tức giận, đôi khi chỉ vì một điều rất nhỏ nhặt cũng tỏ ra khó chịu, nhăn nhó thì khó mà trẻ lâu và sống thọ được.

Theo bác sĩ Sun Qian, Khoa Y học Tâm thần, Bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Nam Xương (Trung Quốc) giải thích, khi tức giận, não sẽ phải chịu rất nhiều áp lực từ lượng huyết dịch ngày càng đổ rất nhiều về đây. Điều này khiến cho lượng huyết dịch trong não tỉ lệ nghịch với lượng oxy cần thiết, gây hại cho não, làm não già đi nhanh hơn và dễ mắc bệnh hơn.

Tức giận cũng khiến cơ thể tiết ra chất cortisol, tích tụ trong một thời gian dài sẽ làm tổn thương hệ miễn dịch. Không chỉ sức đề kháng đối với các loại bệnh tật sẽ giảm đi mà cơ thể sẽ yếu hơn, nhanh già đi trông thấy.

Ngoài ra, cảm xúc cũng dễ dàng biểu hiện trên khuôn mặt. Nếu bạn luôn ở trong tâm trạng tồi tệ, lo lắng mỗi ngày, các nếp nhăn trên khuôn mặt không ngừng tăng lên. Đồng thời, các cơ quan trong cơ thể trong tình trạng rối loạn khi bị kích thích, rối loạn nội tiết dẫn đến lão hóa nhanh hơn hẳn.

4. Bỏ bữa sáng

Ít ai có thể ngờ rằng, không ăn sáng sẽ đẩy nhanh tốc độ lão hóa.

Bác sĩ Zhang Mengmeng, Phó Trưởng khoa Y học Cổ truyền Trung Quốc tại Bệnh viện tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) cảnh báo, việc bạn nhịn ăn sáng làm cho cơ thể buộc phải huy động lượng đường và protein được dự trữ sẵn để hoạt động.

Điều này không chỉ làm cho hệ tiêu hóa, hệ bài tiết mà các mạch máu cũng phải làm việc nhiều hơn, nhanh suy giảm chức năng và lão hóa hơn. Lâu ngày gây ra khó hấp thu và chuyển hóa, làm chúng ta nhanh già hơn. Đồng thời, bề mặt của lớp da bị khô, sạm, mất dinh dưỡng, do vậy dễ xuất hiện nếp nhăn nhất là ở vùng mắt và mặt làm da nhanh lão hóa hơn.

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Ngoài ra, việc nhịn ăn sáng hay ăn sáng thiếu chất, nhất là thiếu protein còn có thể ảnh hưởng đến lượng chất sừng. Từ đó ngăn cản quá trình mọc tóc và thậm chí là gây rụng tóc, khiến chị em kém sắc hơn.

5. Không chú trọng chống nắng

Tia cực tím của ánh nắng mặt trời rất mạnh, nếu bạn thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa da, từ đó làm tổn thương các tế bào bề mặt của da, làm da khô và dễ gây nám. Nếu ở ngoài trời thường xuyên thì phải chống nắng thật tốt, nếu không da sẽ dễ bị lão hóa và mất đi vẻ căng bóng.

Vì vậy, bạn phải biết cách chống nắng. Bác sĩ da liễu Zhang Hui nhấn mạnh, chống nắng không chỉ là việc cần làm trong mùa hè nắng nóng mà vào mùa đông, những ngày nhiều mây, tia cực tím cũng tồn tại nên việc chống nắng cũng rất cần thiết. Thậm chí, bạn nên học cách chống nắng ngay cả khi chỉ ngồi 8 tiếng ở văn phòng, bởi vì ánh sáng xanh cũng có thể gây lão hóa da nhanh hơn bạn tưởng.

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