5 thói quen trước khi ngủ làm bạn bị béo bụng, số 2 cực nhiều người mắc

Kìm nén cảm giác thèm ăn và ăn những bữa ăn giảm béo, vượt qua sự lười biếng và kiên trì tập thể dục... mọi người đã nỗ lực quá nhiều để giảm cân. Tuy nhiên, nếu vẫn giữ những thói quen này trước khi đi ngủ thì có cố gắng đến mấy bạn vẫn bị béo bụng.

Mới đây, trong bài viết đăng trên tạp chí Eat This, Not That của Hoa Kỳ, nhiều chuyên gia dinh dưỡng đã tóm tắt những thói quen xấu khi đi ngủ có thể làm tăng mỡ bụng.

5 thói quen trước khi đi ngủ khiến bụng béo lên

Nếu bạn có những thói quen này trước khi đi ngủ, vì sức khỏe và vóc dáng, tốt nhất bạn nên thay đổi chúng.

1. Uống một ly sữa trước khi đi ngủ

Sữa chứa nhiều chất béo, sau khi ngủ, quá trình trao đổi chất của cơ thể chậm lại và tích trữ nhiều chất béo, đặc biệt là ở vùng bụng. Nếu bạn uống 350 gram sữa mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn có thể tăng 5,5 kg trong 6 tháng.

2. Nằm chơi với điện thoại di động

Ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại di động sẽ ức chế sự tiết melatonin và ảnh hưởng đến giấc ngủ vào ban đêm. Khi bạn ngủ không ngon, não sẽ thèm đường và bạn sẽ dễ ăn quá nhiều đồ ăn có đường. Thiếu ngủ ảnh hưởng đến hệ thống nội tiết, làm chậm quá trình trao đổi chất và làm tăng lượng mỡ trong cơ thể.

3. Uống cà phê và trà

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học về Giấc ngủ Lâm sàng (Hoa Kỳ) cho thấy tiêu thụ caffeine 6 giờ trước khi đi ngủ có thể cản trở giấc ngủ ban đêm và làm tăng cân. Một báo cáo từ Đại học Harvard ở Hoa Kỳ cho biết, thiếu ngủ có liên quan đến việc tăng nồng độ ghrelin trong dạ dày, gián tiếp làm tăng cân.

4. Bữa tối quá muộn

Tốt nhất, bữa ăn cuối cùng của bạn nên hoàn thành trước khi đi ngủ từ 3 giờ trở lên. Nếu lượng calo trong thực phẩm không được tiêu thụ hết, cuối cùng chúng sẽ chuyển thành mỡ và tích tụ ở vùng bụng.

Các nghiên cứu đã tiết lộ rằng ăn quá muộn có thể tác động tiêu cực đến việc điều chỉnh lượng đường trong máu và chuyển hóa chất béo, đặc biệt nếu bạn ăn một bữa lớn trước khi đi ngủ.

5. Thức khuya xem tivi

Nghiên cứu cho thấy xem TV thời gian dài vào ban đêm có liên quan mật thiết đến việc tiêu thụ nhiều calo hơn và mọi người sẽ ăn nhiều đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe như khoai tây chiên, gà rán, mì gói...

Tại sao bụng dễ bị béo hơn các vùng khác trên cơ thể?

Cũng là một bộ phận của cơ thể nhưng tại sao vùng bụng lại dễ bị mỡ "chiếm giữ" hơn? Đó có thể xuất phát từ những thói quen này.

Ít vận động

Nếu năng lượng nạp vào nhiều, vận động ít, năng lượng tiêu hao thấp thì cơ thể tự nhiên sẽ béo lên, hơn nữa máu lưu thông ở vùng eo và bụng kém, mỡ dễ bị giữ lại, điều này sẽ dẫn đến tình trạng tích tụ mỡ quá mức theo thời gian.

Lý do giới tính

Nam giới có nhiều khả năng tích tụ mỡ ở eo và bụng, trong khi phụ nữ tích mỡ nhanh nhất ở mông, bụng dưới và eo và cuối cùng là ở tay chân.

Thiếu ngủ

Thiếu ngủ có thể dẫn đến giảm leptin, tăng ghrelin và tăng cảm giác thèm ăn. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người ngủ từ 7 đến 9 giờ mỗi đêm có nguy cơ béo bụng thấp hơn từ 28% đến 35% so với những người ngủ ít hơn 5 giờ mỗi đêm.

Thói quen ăn uống

Không có thời gian ăn sáng, ăn quá nhiều vào bữa tối, ăn không đều đặn, những thói quen ăn uống này dễ dẫn đến dư thừa năng lượng. Nếu bạn thích ăn những thực phẩm giàu năng lượng, nhiều đường, nhiều chất béo thì bụng sẽ ngày càng to hơn.

Quá nhiều áp lực

Khi cơ thể bị căng thẳng, nó sẽ giải phóng cortisol, một loại "hormone gây căng thẳng" do vỏ thượng thận sản xuất. Cortisol tăng cao có thể dẫn đến béo phì và vùng bụng có nhiều cơ quan thụ cảm cortisol hơn các bộ phận khác của cơ thể.

Đối với những người có thân hình "bụng to", phần lớn mỡ trong cơ thể sẽ tích tụ quanh bụng và các cơ quan nội tạng, được y học gọi là "béo phì trung tâm", tức là béo bụng.

Mỡ nội tạng dễ dàng đi vào máu dưới dạng axit béo tự do rồi chảy về tim, phổi, động mạch, từ đó gây ra các bệnh về tim mạch, những người như vậy có nguy cơ cao mắc các bệnh về tim, đột quỵ, tiểu đường, cao huyết áp và các bệnh khác. Nguy cơ mắc các bệnh như bệnh gút cũng sẽ tăng lên.

Nguồn và ảnh: Eat This