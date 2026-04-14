5 thủ phạm "phá phổi" nhanh chẳng thua gì thuốc lá nhưng ít ai để ý, nhiều người còn tưởng… tốt

Dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng công bố một con số đáng báo động: mỗi năm có khoảng 3 triệu người tử vong do các bệnh lý về phổi và đường hô hấp. Phổi là cơ quan duy nhất tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài thông qua từng nhịp thở, khiến nó trở thành đích tấn công của vô số tác nhân độc hại.

Thực tế, có những vật dụng sinh hoạt hàng ngày đang âm thầm "phá phổi" với cơ chế gây tổn thương sâu sắc mà nhiều người vẫn chủ quan lầm tưởng là vô hại. Phổ biến như:

1. Các sản phẩm tẩy rửa hóa học mạnh

Việc lạm dụng các dung dịch tẩy rửa mạnh chính là hành vi phá phổi thầm lặng nhưng cực kỳ khốc liệt. Một nghiên cứu quy mô lớn được công bố trên Tạp chí Y học Hô hấp và Chăm sóc Đặc biệt Hoa Kỳ đã chỉ ra: Những người thường xuyên sử dụng các sản phẩm tẩy rửa hóa học có chức năng phổi suy giảm tương đương với người hút hết một gói thuốc lá mỗi ngày trong suốt 20 năm.

Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) trong nước tẩy rửa khi hít vào sẽ gây kích ứng niêm mạc đường hô hấp, dẫn đến tình trạng viêm mãn tính và làm dày thành phế quản. Về lâu dài, quá trình này làm xơ hóa mô phổi, khiến khả năng trao đổi oxy bị suy giảm vĩnh viễn. Trong khi không ít người nghĩ rằng dùng càng nhiều sản phẩm tẩy rửa hoá học mạnh thì không khí càng sạch, phổi càng khỏe.

2. Khói dầu mỡ và khí thải từ bếp nấu

Khói dầu phát sinh trong quá trình chiên, xào ở nhiệt độ cao chứa hàng loạt các chất độc hại như acrolein và các hạt bụi mịn li ti. Đây là tác nhân "phá phổi" thầm lặng thường xuất hiện trong căn bếp của mỗi gia đình.

Khi hít phải khói dầu, các hạt này bám chặt vào niêm mạc đường hô hấp, gây ra các phản ứng oxy hóa mạnh mẽ và tổn thương DNA tế bào biểu mô phổi. Việc nấu nướng trong không gian kín, thiếu hệ thống thông gió đạt chuẩn khiến nồng độ khí độc tích tụ, làm tăng nguy cơ viêm phế quản mãn tính và các bệnh lý ác tính về phổi không kém gì việc hút thuốc chủ động.

3. Máy tạo độ ẩm không được khử khuẩn định kỳ

Nhiều người sử dụng máy tạo độ ẩm với mục đích tốt là làm dịu đường thở, nhưng nếu thiết bị không được vệ sinh, nó sẽ biến thành một "máy phát tán mầm bệnh".

Khi nước trong bình chứa bị nhiễm nấm mốc hoặc vi khuẩn, máy sẽ nghiền nhỏ chúng thành các hạt sol khí (aerosol) siêu mịn. Các hạt này đủ nhỏ để vượt qua hệ thống lọc tự nhiên ở mũi, đi sâu vào tận các phế nang. Cơ chế này gây ra tình trạng viêm phế nang dị ứng, hay còn gọi là "viêm phổi do máy tạo độ ẩm". Đây là một kiểu "phá phổi" trực diện bằng cách đưa thẳng vi sinh vật vào sâu trong nhu mô phổi, gây nhiễm trùng và phù nề nhu mô.

4. Thuốc diệt côn trùng dạng phun xịt đại trà

Các loại thuốc xịt côn trùng chứa những hoạt chất hóa học mạnh có khả năng phát tán cực nhanh trong không gian kín. Cơ chế phá phổi của chúng nằm ở việc các hóa chất này xâm nhập qua đường hô hấp và tấn công vào các tế bào biểu mô phổi. Nếu không thông gió kịp thời sau khi xịt, nồng độ hóa chất đậm đặc trong khí thở sẽ gây co thắt phế quản cấp tính và tổn thương màng phế nang mao mạch.

Việc hít phải những độc chất này thường xuyên sẽ làm suy yếu cơ chế tự bảo vệ của phổi, khiến cơ quan này mất dần khả năng tự làm sạch bụi bẩn và dịch tiết.

5. Thảm trải sàn lâu năm tích tụ mầm bệnh "phá phổi"

Thảm là nơi trú ngụ lý tưởng của mạt bụi nhà, nấm mốc và các mảnh vụn hữu cơ. Mỗi khi chúng ta đi lại hoặc tác động lực lên thảm, các hạt bụi và dị nguyên sẽ bị bắn vào không trung. Khi đi vào đường hô hấp, chúng kích thích hệ miễn dịch phản ứng quá mức, gây ra tình trạng viêm nhiễm dai dẳng. Điều này càng nghiêm trọng nếu thảm dùng lâu năm hoặc không vệ sinh thường xuyên đúng cách.

Kiểu "phá phổi" này diễn ra từ từ, làm suy giảm dung tích sống của phổi và khiến người bệnh thường xuyên cảm thấy hụt hơi, khó thở do đường dẫn khí bị thu hẹp bởi dịch nhầy và tình trạng sưng viêm mãn tính. Lâu ngày gây ra các bệnh về phổi.

Để bảo vệ lá phổi, việc duy trì thói quen mở cửa thông gió 2 đến 3 lần mỗi ngày là vô cùng cần thiết để làm sạch không khí trong nhà. Thay vì lạm dụng hóa chất, hãy ưu tiên các phương pháp vệ sinh thủ công bằng nước sạch hoặc xà phòng nhẹ dịu. Bên cạnh đó, thực hiện đều đặn các bài tập thở chuyên sâu như thở bằng môi mím hoặc hít thở bằng bụng sẽ giúp tối ưu hóa lượng oxy nạp vào phế nang, tăng cường khả năng thông khí và giúp phổi duy trì được sự đàn hồi tự nhiên.

Nguồn và ảnh: Finance Sina, Family Doctor