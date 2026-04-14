Thế giới sắp vĩnh viễn mất đi 1 màu sắc

Theo Chi Chi | 14-04-2026 - 06:50 AM | Sống

Dữ liệu gây sốc từ NASA chỉ ra rằng quá trình này đã diễn ra nhanh thế nào trong vòng 30 năm qua.

Trong hàng triệu năm, hành tinh của chúng ta được bao bọc bởi một sắc trắng đặc biệt tại các vùng cực và đỉnh núi cao. Đó không phải là màu trắng nhất thời của những bông tuyết vừa rơi, mà là màu trắng vĩnh cửu của những lớp băng già (Perennial ice) đã tồn tại qua hàng nghìn mùa hè.

Tuy nhiên, các báo cáo mới nhất từ những cơ quan hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới đang phát đi một tín hiệu khẩn cấp: sắc trắng biểu tượng này đang dần bị xóa sổ khỏi bản đồ Trái đất, để lộ ra những mảng màu tối tăm đầy đe dọa.

Màu trắng vĩnh cửu (Perennial White) từ băng già được coi là màu trắng tinh khiết và rực rỡ nhất trong tự nhiên

Sự khác biệt giữa màu trắng vĩnh cửu và màu trắng thông thường nằm ở cấu trúc vật lý sâu bên trong. Lớp băng già nhiều năm (Multi-year ice) được hình thành từ việc nén chặt các lớp tuyết và băng chồng lên nhau qua hàng thế kỷ, tống khứ hết các bọt khí và tạp chất. Kết quả là tạo ra một bề mặt dày đặc, cứng cáp và sở hữu độ phản xạ ánh sáng (Albedo) đạt mức cực đại. Khi quan sát từ vệ tinh, đây là những mảng màu rực rỡ nhất, đóng vai trò như một tấm gương khổng lồ phản chiếu tới 80% bức xạ mặt trời quay ngược trở lại không gian, giữ cho hành tinh luôn ở trạng thái mát mẻ.

Ngược lại, lớp băng mới hình thành trong mùa đông thường mỏng manh và dễ dàng tan biến khi những tia nắng đầu hạ xuất hiện. Dữ liệu gây sốc từ NASA chỉ ra rằng diện tích lớp băng già sở hữu sắc trắng kiên cường này tại Bắc Cực đã sụt giảm tới 95% chỉ trong vòng 30 năm qua.

Điều này đồng nghĩa với việc "màu trắng" mà chúng ta đang thấy qua ảnh chụp vệ tinh hiện nay đa phần chỉ là lớp vỏ bọc tạm thời, không còn mang sức mạnh điều hòa khí hậu như những khối băng cổ đại của quá khứ.

Hình ảnh so sánh năm 1984 và 2016 cho thấy lớp băng đã ít rực rỡ hơn nhiều khi nhìn từ vệ tinh

Khi sắc trắng vĩnh cửu này mất đi, nó để lộ ra màu xanh thẫm của đại dương hoặc màu nâu xám của đất đá.

Đây là lúc một thảm kịch vật lý bắt đầu. Những bề mặt tối màu này thay vì phản xạ lại hấp thụ tới 90% nhiệt lượng từ mặt trời, khiến vùng cực nóng lên nhanh gấp bốn lần so với phần còn lại của thế giới. Sự biến mất của một màu sắc thực chất là sự sụp đổ của một cơ chế tự vệ tự nhiên. Khi tấm gương trắng bị đập vỡ, hành tinh mất đi khả năng tự làm mát, đẩy nhanh vòng xoáy nóng lên toàn cầu mà không một công nghệ hiện đại nào có thể ngăn chặn kịp thời.

Cái giá kinh tế cho sự phai mờ của sắc trắng này là một con số không thể tưởng tượng nổi. Theo các nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Communications, thiệt hại do mất đi hiệu ứng phản xạ tại Bắc Cực có thể tiêu tốn của nhân loại khoảng 67.000 tỷ USD.

Số tiền khổng lồ này bao gồm chi phí để đối phó với mực nước biển dâng cao, sự sụp đổ của các chuỗi cung ứng nông sản do thời tiết cực đoan và những siêu bão xuất hiện với tần suất dày đặc hơn khi đại dương không còn được kìm hãm bởi cái lạnh của băng vĩnh cửu.

Chúng ta đang sống trong những năm tháng cuối cùng của một kỷ nguyên mà màu trắng vĩnh cửu vẫn còn tồn tại. Việc mất đi màu sắc này không chỉ làm thay đổi diện mạo của Trái đất từ không gian, mà còn tái định nghĩa hoàn toàn tương lai của nền văn minh con người. Khi sắc trắng rực rỡ ấy vĩnh viễn tan vào lòng đại dương xanh thẫm, nhân loại sẽ phải đối mặt với một thế giới nóng bức và khắc nghiệt hơn, nơi mà ký ức về một hành tinh mát mẻ sẽ chỉ còn tồn tại trong những trang sử cũ. Đây không chỉ là câu chuyện về môi trường, mà là lời cảnh báo cuối cùng về một mất mát không thể đảo ngược trong bảng màu của sự sống.

Màu sắc chỉ có 5 người trên thế giới có thể nhìn thấy

Theo Chi Chi

Thanh niên Việt

Tin rất vui: Còn 7 ngày nữa, 1 thành phố trực thuộc Trung ương chính thức miễn, giảm tiền thuê nhà

3 thứ ngon đến mấy cũng đừng ăn, là "vua phá gan hại thận", nguy hiểm không kém rượu bia

15.000 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội sắp lên Hòa Lạc, đến từ 8 trường nào?

05:40 , 14/04/2026

05:40 , 14/04/2026
Bác sĩ chuyên khoa Nhi cảnh báo người đang ăn sáng kiểu này: Bào mòn sức khỏe, kìm hãm chiều cao

Tưởng mình tiêu tiền mà hóa ra lại “ném tiền qua cửa sổ”: Cứ đi siêu thị là biết!

3 loại cá "bẩn nhất chợ", ít dinh dưỡng, tiềm ẩn độc tố nhưng nhiều người Việt lại cực mê

