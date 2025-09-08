5 tờ vé trúng độc đắc 10 tỉ gây xôn xao MXH: Phía đại lý tiết lộ thông tin gì?

Đó là 5 tờ vé số trúng độc đắc của đài Kiên Giang mở thưởng xổ sổ miền Nam ngày 7/9. Theo đó, 5 tờ vé có dãy số 116382. Chia sẻ trên báo Thanh Niên, anh Quốc Duy - chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho hay vị khách sở hữu 5 tờ vé độc đắc này là ở TP. Hồ Chí Minh. Bạn hàng của anh Duy có liên hệ với anh để đổi thưởng vào sáng 8/9 và hiện phía đại lý vẫn chưa có thêm thông tin gì.

Câu chuyện về 5 tờ vé trúng độc đắc trong ngày 7/9 cùng danh tính vị khách may mắn này vẫn đang là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn của dân mạng.

5 tờ vé trúng giải độc đắc của đài Kiên Giang mở thưởng xổ sổ miền Nam ngày 7/9.

Bên cạnh đó, câu chuyện về một trường hợp trúng số khác trong ngày 4/9 cũng đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía dân mạng. Đó là câu chuyện về nữ khách hàng ngoài 40 tuổi được anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) chia sẻ mới đây.

Người phụ nữ này chở hàng xóm đi chợ. Người hàng xóm mua 5 tờ vé số, tặng cho chị 1 tờ và không ngờ may mắn đã tìm đến với chị. Tờ vé có dãy số 626079, thuộc đài Bình Thuận, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 9 đã trúng độc đắc với tổng giải thưởng lên tới 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Ngay sau khi dò kết quả, người phụ nữ đã liên hệ với đại lý Mỹ Hạnh để đổi thưởng và nhận toàn bộ bằng tiền mặt. Cũng theo đại lý vé số Mỹ Hạnh, vị khách may mắn này cho biết sẽ dùng tiền để trả nợ, cho người thân. Nhận về số tiền "khủng", người này không giấu được niềm vui vì bản thân cũng đang gặp nhiều khó khăn.