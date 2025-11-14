5 “trụ cột” bảo chứng giá trị thương phố NAMMON Square

Giữa làn sóng dịch chuyển của thị trường hướng đến những sản phẩm mang giá trị khai thác thực và dòng tiền bền vững, NAMMON Square khẳng định vị thế bằng nền tảng phát triển vững chắc và tầm nhìn dài hạn. Được kiến tạo trên 5 trụ cột bảo chứng giá trị, dự án mở ra triển vọng vận hành bền vững và sinh lời dài hạn - một thương phố năng động nơi nhịp sống giao thương hội tụ phía Nam Thủ đô.

Vị trí chiến lược - Bảo chứng cho tốc độ tăng trưởng giá trị tài sản

Một thương phố chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nằm ở trung tâm mạch giao thương sôi động và NAMMON Square hội tụ trọn vẹn lợi thế này. Tọa lạc ngay mặt Quốc lộ 1A - trục huyết mạch Bắc - Nam, NAMMON Square đón dòng giao thương sôi động, mở ra tiềm năng kinh doanh và tăng giá bền vững nhờ kết nối liên vùng.

Từ dự án, cư dân và nhà đầu tư có thể di chuyển thuận tiện theo cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chỉ khoảng 20 phút để vào trung tâm Thủ đô, đồng thời dễ dàng kết nối với Hưng Yên, Phú Xuyên và Thường Tín. Cầu Mễ Sở sắp hoàn thiện, cùng với tuyến Vành đai 4 và ga Ngọc Hồi trong tương lai, sẽ tiếp tục nâng cao năng lực giao thông, đưa Hồng Vân trở thành tâm điểm kết nối mới ở phía Nam Hà Nội.

Không chỉ nhờ hạ tầng giao thông, khu vực xung quanh NAMMON Square vốn đã sôi động với chợ Vồi, trung tâm đăng kiểm, các cụm dân cư, hơn 100 làng nghề và 11 khu công nghiệp trọng điểm. Sự hội tụ này tạo ra dòng lưu thông, giao thương liên tục - nền tảng bảo chứng cho biên độ tăng giá dài hạn và bền vững của dự án.

Vị trí thuận lợi chính là nền tảng để NAMMON Square đón trọn dòng chảy giao thương từ khu vực.

Quy hoạch đồng bộ - Bảo chứng cho biên độ tăng giá dài hạn

Từ vị trí chiến lược, giá trị thương phố NAMMON Square được bảo chứng khi nằm trong quy hoạch đồng bộ tại xã Hồng Vân - Nơi hội tụ đầy đủ các hạ tầng trọng yếu gồm trung tâm thể thao, nhà văn hóa, trung tâm thương mại, trung tâm hành chính, trường mầm non...

Quy hoạch khu vực đồng thời cũng là một phần trong chiến lược phát triển Thành phố phía Nam Hà Nội - hướng tới hình thành Đại đô thị Thể thao Olympic, trung tâm thể thao và giao thương tầm cỡ quốc tế trong tương lai. Nằm tại tâm điểm của quy hoạch chiến lược này, NAMMON Square không chỉ là dãy phố thương mại đơn lẻ mà là một đô thị thương mại hoàn chỉnh, nơi cư dân được sống trong hệ sinh thái tiện ích đa tầng, con trẻ có môi trường học tập gần nhà, và nhịp sống kinh doanh - dịch vụ diễn ra sôi động mỗi ngày.

Với sự bảo chứng về quy hoạch, giá trị thương phố NAMMON Square sẽ không ngừng được cộng hưởng cùng tiến độ hoàn thiện hạ tầng.

Thiết kế đa công năng tối ưu cho kinh doanh - Bảo chứng cho khả năng khai thác sinh lời

NAMMON Square được định hình là một thương phố hiện đại, nơi mỗi chi tiết thiết kế đều tối ưu hóa khả năng khai thác kinh doanh và linh hoạt gia tăng giá trị tài sản. 100% nhà phố sở hữu hai mặt tiền thoáng rộng, tổng diện tích sàn hơn 450m², trong đó tầng 1 và tầng 2 được thiết kế tối ưu cho kinh doanh với tổng chiều cao hơn 7m, trần tầng một cao tới 4,2m, đáp ứng nhu cầu khai thác đa dạng. Hệ thống hạ tầng đồng bộ với vỉa hè rộng 5m, mặt đường từ 13 - 15m tạo không gian lưu thông thuận lợi và tầm nhìn thông thoáng cho toàn khu. Thiết kế tối ưu cho kinh doanh chính là yếu tố bảo chứng cho khả năng khai thác sinh lời.

NAMMON Square được bảo chứng giá trị bởi dòng người và dòng tiền

Dòng người - Bảo chứng cho dòng tiền ổn định và lâu dài

Sức sống của một thương phố không chỉ đến từ vị trí hay thiết kế mà còn từ nhịp chuyển động của cộng đồng xung quanh. NAMMON Square tọa lạc trong vùng dân cư sôi động, bao quanh là các khu nhà ở xã hội và các khu tái định cư trong quần thể quy hoạch của xã Hồng Vân, đồng thời dự án cũng nằm trong vùng quy hoạch khu thể thao Olympic. Khi các khu dân cư được lấp đầy, dòng người đổ về sẽ tạo nên nhu cầu mua sắm, ăn uống và dịch vụ quanh năm. Ngoài ra, với vị trí thuận lợi, NAMMON Square còn đón dòng người từ hơn 100 làng nghề và 11 khu công nghiệp. Sự hội tụ của dòng người tạo nên dòng chảy thương mại liên tục, tạo ra sinh khí cho thương phố và bảo chứng cho dòng tiền ổn định, lâu dài.

Pháp lý vững vàng - Bảo chứng cho niềm tin và sự an toàn

NAMMON Square được phát triển trên quỹ đất đấu giá với sổ đỏ lâu dài. Với nền tảng pháp lý vững chắc, mỗi căn nhà phố tại NAMMON Square không chỉ được bảo đảm về quyền sở hữu mà còn giúp các hoạt động kinh doanh, cho thuê hay chuyển nhượng diễn ra thuận lợi. Đó cũng chính là bảo chứng vững chắc cho niềm tin và sự an toàn trong mọi quyết định đầu tư. Pháp lý rõ ràng cũng là căn cứ đảm bảo tính thanh khoản cho dự án, tạo niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư.

NAMMON Square được phát triển trên quỹ đất đấu giá, có sổ đỏ lâu dài.

Với năm "trụ cột" bảo chứng vững vàng, NAMMON Square không chỉ hội tụ các giá trị của một thương phố sinh lời bền vững mà còn khẳng định tầm nhìn về một tâm điểm giao thương khởi vận, góp phần kiến tạo sức sống mới nơi cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Thông tin dự án:

NAMMON SQUARE - Thương phố khởi vận từ bản sắc tinh hoa

Địa chỉ: Xã Hồng Vân, Hà Nội

Chủ đầu tư: Ngọc Tín Holdings

Website: NAMMON Square