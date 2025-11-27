5 vị trí trong nhà rắn thường ẩn náu và cách tốt nhất để ngăn chúng tìm tới

Theo Mark Pelley, một chuyên gia bắt rắn người Australia, rắn vốn là loài nhút nhát, “không chủ động gây hại con người, thậm chí luôn cố tránh xa chúng ta”. Tuy vậy, việc bất ngờ bắt gặp chúng trong nhà vẫn đủ khiến nhiều người hoảng sợ. Chia sẻ trên tạp chí Better Homes and Gardens, vị chuyên gia này chia sẻ 5 vị trí trong nhà mà rắn thường chọn làm nơi trú ẩn và cách giảm thiểu tối đa nguy cơ chúng tìm tới.

Rắn có thể ẩn náu ở những nơi bạn không thể ngờ tới (Ảnh minh họa).

5 vị trí trong nhà rắn thường ẩn náu

1. Những khu vực có nhiệt độ ấm áp

Rắn là động vật biến nhiệt nên luôn tìm kiếm nơi đủ ấm để điều hòa nhiệt độ cơ thể. Đó có thể là khoảng trống dưới tủ lạnh, phía sau máy rửa bát hoặc thậm chí các vị trí gần bóng đèn hay đèn trần. Những nơi này tạo ra môi trường lý tưởng, khô ráo và ấm áp, đủ để rắn “ở tạm” trong nhiều giờ liền.

2. Các hốc khuất và khoảng không bí mật

Khoảng trống dưới gầm giường, phía sau bàn làm việc, tủ sách, kệ tivi hay cả hộp đồ chơi của trẻ nhỏ đều là những vị trí an toàn và kín đáo. Với rắn, đây giống như một “chiếc tổ” êm ái, hạn chế ánh sáng và tiếng động, giúp chúng cảm thấy an toàn hơn.

3. Khu vực có thức ăn

Rắn thường tìm đến khu vực có thức ăn (Ảnh minh họa).

Rắn thường tìm vào nhà để kiếm thức ăn. Chúng có thể trườn vào tủ bếp, phòng đựng đồ khô, khu vực để rác, thậm chí nhà tắm - nơi có nguồn nước từ bồn vệ sinh và đôi khi có cả ếch nhái xuất hiện sau những trận mưa lớn. Những nơi có dấu vết của chuột, gián hoặc mùi thực phẩm càng khiến rắn dễ tìm tới hơn.

4. Các khe hở

Mọi kẽ nứt nhỏ đều có thể trở thành “cửa ngõ” cho rắn: từ lỗ thoáng giữa các viên gạch, khe hở giữa lối đi và tường nhà, khoảng trống dưới thảm chùi chân cho tới góc tối trong gara. Chỉ cần không gian đủ để luồn qua, rắn sẽ coi đó là lối vào an toàn.

5. Những vị trí cao

Rắn có thể ẩn náu ở nơi có vị trí cao (Ảnh minh họa).

Nóc nhà, máng nước, lan can, giàn hoa hay bậu cửa sổ đều có thể trở thành nơi trú ẩn của rắn. Rắn chọn khu vực cao vì chúng dễ tìm thấy mồi (nhất là chuột) và đó là nơi có độ ấm thích hợp.

Rắn cũng có thể xuất hiện ở những bụi rậm quanh nhà, trong nhà kho - nơi nhiều khe hở và vật dụng cũ - để ẩn nấp.

Cách tốt nhất để rắn không tìm tới nhà

Chuyên chuyên gia Mark Pelley, cách hiệu quả nhất để ngăn rắn tìm tới nhà rất đơn giản: giữ nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng và bịt kín các khe hở.

Trước hết, hãy che kín mọi lỗ hở dẫn vào gara, mái nhà hoặc phần móng. Có thể dùng các vật liệu như ván gỗ, tấm thạch cao hoặc lưới chắn đối với các lỗ cần thông khí.

Hãy bịt kín mọi khe hở mà rắn có thể chui vào (Ảnh minh họa).

Tiếp theo, giữ sân vườn gọn gàng: gom lá rụng, dọn đồ đạc ngoài trời và cắt cỏ thường xuyên để giảm nơi trú ẩn tự nhiên của rắn.

Một yếu tố quan trọng khác là xử lý thức ăn và rác thải đúng cách. Rác và thực phẩm thu hút chuột - “món khoái khẩu” của rắn. Hãy đậy kín thùng rác, cất thực phẩm vào hộp đậy kín và giữ tủ bếp sạch sẽ.

Cuối cùng, nếu rắn xuất hiện thường xuyên hoặc bạn không thể xác định nguyên nhân, hãy nhờ tới chuyên gia bắt rắn, dịch vụ kiểm soát động vật hoang dã hoặc đơn vị kiểm soát côn trùng. Họ có thể đưa ra những gợi ý chính xác nhất dựa trên cấu trúc ngôi nhà của bạn và thói quen di chuyển của rắn trong khu vực.