5.000 người đổ về Nhà máy Xe lửa Gia Lâm

Tối qua (19/9), Bốc Fest, lễ hội âm nhạc được thiết kế theo chuỗi mùa bởi Công ty Cổ phần Truyền thông My Tonic đã chính thức diễn ra tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm (Hà Nội), quy tụ 11 nghệ sĩ, nhóm nhạc.

Sân khấu của Bốc Fest tối ngày 19/9

Chiến lược xây dựng thương hiệu lễ hội

Bốc Fest được My Tonic định hướng không phải một đêm nhạc đơn lẻ mà là bước khởi đầu cho một thương hiệu lễ hội âm nhạc có khả năng phát triển qua nhiều mùa. Theo định hướng của đơn vị tổ chức, mỗi mùa sẽ được xây dựng như một “trạm văn hóa”, với màu sắc âm nhạc và câu chuyện riêng.

Mùa đầu tiên chọn tinh thần rock làm điểm khởi đầu, đồng thời đặt trọng tâm vào sự giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ. Cách tiếp cận này giúp Bốc Fest xây dựng một cấu trúc khác với mô hình concert của một nghệ sĩ đơn lẻ, khi thương hiệu lễ hội trở thành yếu tố có thể được duy trì và phát triển qua từng mùa.

Đỗ Hoàng Hiệp và Vũ Thanh Vân

Về góc độ thương hiệu, việc xây dựng một format nhiều mùa cũng tạo điều kiện để đơn vị tổ chức tích lũy nhận diện qua từng lần diễn ra, hình thành mối liên hệ lâu dài với khán giả thay vì chỉ tạo độ nhận biết cho một sự kiện riêng lẻ.

My Tonic hoạt động trong các lĩnh vực truyền thông, giải trí và tổ chức sự kiện. Với Bốc Fest, doanh nghiệp xây dựng một thương hiệu lễ hội do mình tổ chức và phát triển, bên cạnh các hoạt động cung cấp dịch vụ truyền thông và sản xuất sự kiện.

Dàn nghệ sĩ – nền tảng của format

Mùa đầu tiên của Bốc Fest quy tụ 11 nghệ sĩ, nhóm nhạc gồm Bức Tường, Đỗ Hoàng Hiệp, Hải Bột, Vinh Khuất, Vũ Thanh Vân, RHYDER, 52Hz, The Flob, Picker Band, 7UPPERCUTS và LEXXY.

RHYDER

Line-up kết hợp những nghệ sĩ đã có nhiều năm hoạt động với các gương mặt trẻ, qua đó tạo nên cấu trúc khán giả đa thế hệ cho chương trình.

Các tiết mục được chuẩn bị riêng cho sân khấu Bốc Fest, từ lựa chọn ca khúc, phối khí đến cách dàn dựng. Theo định hướng của chương trình, đây là cách tạo ra nội dung riêng cho thương hiệu lễ hội thay vì chỉ tập hợp các set diễn độc lập.

Bên cạnh các màn kết hợp, The Flob, Picker Band và 7UPPERCUTS cũng có các phần trình diễn riêng trong chương trình.

Vai trò chỉ đạo nghệ thuật được giao cho Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc Âm nhạc Hồ Hoài Anh, người phụ trách định hình tổng thể âm nhạc và sân khấu của mùa đầu tiên.

5.000 khán giả và những bước tiếp theo

Theo số liệu từ Ban tổ chức, Bốc Fest 2026 đã thu hút được khoảng 5.000 khán giả đến tham gia. Quy mô khán giả này là một trong những dữ liệu đầu tiên để My Tonic kiểm nghiệm format trong mùa mở màn. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh doanh của một thương hiệu lễ hội, các chỉ số như doanh thu bán vé, chi phí sản xuất, cơ cấu tài trợ, tỷ lệ lấp đầy và mức độ chuyển đổi của khán giả qua các mùa sẽ cần được theo dõi trong những lần tổ chức tiếp theo.

Bài toán tiếp theo của Bốc Fest nằm ở khả năng duy trì sự quan tâm khi chuyển sang mùa mới. Nếu mỗi “trạm văn hóa” có một chủ đề đủ khác biệt nhưng vẫn giữ được nhận diện chung của Bốc Fest, thương hiệu có thể từng bước xây dựng cộng đồng khán giả riêng.

Hiện My Tonic chưa công bố chi tiết về thời điểm tổ chức mùa thứ hai cũng như các chỉ số tài chính của mùa đầu tiên. Việc Bốc Fest có thể duy trì chuỗi tổ chức, mở rộng quy mô hoặc phát triển sang những “trạm văn hóa” mới sẽ là những yếu tố đáng chú ý trong quá trình đánh giá mô hình mà doanh nghiệp đang theo đuổi.