5.000 UAV Việt Nam bay rất tốt trên bầu trời Hàn Quốc

Thông tin về 5.000 UAV (thiết bị không người lái) xuất khẩu sang Hàn Quốc đã được ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group, chia sẻ tại tại chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 85 do Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) tổ chức với chủ đề "Doanh nhân khát vọng vươn mình", ngày 27/9.

Về lô hàng 5.000 UAV, Chủ tịch CT Group cho biết đang thực hiện chương trình thử nghiệm tại sân bay lớn nhất Hàn Quốc. Kết quả, thử nghiệm cho thấy UAV Việt Nam đã bay rất tốt ở trên bầu trời Hàn Quốc. Những UAV này đang tiếp tục bay thử cho đến khi đủ giờ bay theo quy định để được cấp phép và bàn giao chính thức.

Theo báo Người lao động, Chủ tịch CT Group phân tích rằng: "Nhiều người hỏi rằng tại sao chúng tôi có thể xuất khẩu UAV loại lớn sang một thị trường khó như Hàn Quốc? Đây không chỉ là thị trường công nghệ cao mà là còn thị trường có tính dân tộc rất cao. Tuy nhiên, chúng tôi đã chứng minh được khả năng sản xuất tối ưu. Thay vì như Samsung - tốn rất nhiều năm để tạo ra những cơ sở sản xuất ở Việt Nam và sản xuất để xuất đi thế giới, bây giờ chúng tôi có sẵn rồi. Họ chỉ việc dùng thương hiệu của họ để đẩy ra thế giới, nhanh hơn rất nhiều".

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group (cầm mic) và các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: NLĐ

Lãnh đạo CT Group nhấn mạnh rằng, đầu tư khoa học - công nghệ không bao giờ có "chuyện Thánh Gióng" bỗng nhiên trở nên khổng lồ. Theo ông, để thành công trong lĩnh vực này đòi hỏi phải cái sự tích lũy lâu dài từ về mặt khoa học - công nghệ, nghiên cứu, nguồn nhân lực, vốn liếng, cũng như mối quan hệ trong và ngoài nước,…

Tuy nhiên, theo Chủ tịch CT Group, đầu tư khoa học - công nghệ vô cùng rủi ro bởi vì công nghệ thay đổi rất nhanh. Nhưng nếu đầu tư không đủ lớn thì không chiếm lĩnh được thị trường, hay đầu tư rồi một sáng ngủ dậy đọc tin thấy có công nghệ mới "giết" hẳn công nghệ mình đang làm thì đó là thảm họa. Nhà đầu tư cũng không biết ngày mai công nghệ nào sẽ thay thế mình.

Ông Trần Kim Chung cho biết, CT Group đã đầu tư vào mảng khoa học - công nghệ từ lâu. Đến năm 2022, doanh nghiệp công bố các lĩnh vực: UAV, chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học…

Trước đó, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc ngày 12/8 tại Seoul, CT Group và một công ty công nghệ UAV mới nổi ở Hàn Quốc đã ký kết bản ghi nhớ về đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu UAV sang Hàn Quốc. Sự kiện này mở ra kỷ nguyên mới cho Việt Nam. Đó là kỷ nguyên tự động hóa không gian, nơi các robot biết bay tạo bậc năng suất xã hội mới cao hơn hàng nghìn phần trăm so với năng suất cũ.

Ngày 18/9, CT UAV, công ty thành viên CT Group (Việt Nam), và Airbility (Hàn Quốc) thực hiện chuyến bay thử nghiệm nguyên mẫu UAV tại sân bay Boryeong. Chuyến bay này để đánh giá thiết bị, chốt phương án kỹ thuật, bước tiếp theo của kế hoạch sản xuất 5.000 UAV vận tải hạng nặng theo hình thức OEM, theo thỏa thuận ghi nhớ giữa Airbility và CT UAV hồi tháng 8.

Các chuyên gia của CT UAV và Airbility bên nguyên mẫu UAV thử nghiệm, ngày 18/9. Ảnh: CT UAV

Trên thực tế, UAV được coi là một trong những công nghệ quan trọng nhất với khả năng ứng dụng rộng khắp từ mọi ngành công nghiệp đến đô thị, tiêu dùng, từ các lĩnh vực quân sự, an ninh cụ thể, đến khả năng phòng thủ của một quốc gia hay một khu vực rộng lớn.

UAV đã và đang nhanh chóng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trên thế giới, chẳng hạn như như giao thông – hành khách; giao thông vận tải hàng hóa, phân phối; nông lâm nghiệp; y tế, giám sát và cứu hộ; phòng cháy chữa cháy; du lịch công nghệ; giám sát và an ninh; tín chỉ carbon…

Theo CT UAV, các loại UAV vận tải hạng nặng từ 60kg đến 300kg của công ty sản xuất được nhiều nước (bao gồm Hàn Quốc) đánh giá cao. Ảnh: CT Group

CT Group được thành lập năm 1992. Doanh nghiệp khởi đầu từ thương mại, sản xuất, bất động sản, trước khi mở rộng sang lĩnh vực công nghệ cao. Theo thông tin từ CT Group, doanh nghiệp này đã nghiên cứu UAV từ năm 2016, có 5 nhà máy UAV và đang chuẩn bị xây dựng Trung tâm không gian tại TP HCM.