6 loại cây trồng hàng rào đẹp, dễ chăm sóc

Thay vì sử dụng những bức tường bê tông khô cứng, nhiều gia đình lựa chọn hàng rào cây xanh để tạo cảnh quan gần gũi với thiên nhiên. Cây trồng hàng rào không chỉ giúp phân định ranh giới khuôn viên mà còn góp phần điều hòa không khí, giảm tiếng ồn, hạn chế bụi bẩn và mang lại cảm giác mát mẻ.

Dưới đây là những loại cây trồng hàng rào đẹp, dễ chăm sóc được ưa chuộng:

Cây tre, cây trúc

Tre và trúc là hai loại cây được nhiều gia đình lựa chọn để làm hàng rào nhờ vẻ đẹp mộc mạc, thanh thoát và khả năng sinh trưởng tốt. Cả hai đều có thân thẳng, tán lá xanh quanh năm, giúp tạo không gian riêng tư, chắn gió và giảm bụi hiệu quả.

(Ảnh: Decoxdesign)

Tre thường phát triển nhanh, phù hợp với những khuôn viên rộng, trong khi trúc có dáng thanh mảnh, thích hợp cho nhà phố, biệt thự hoặc sân vườn theo phong cách Á Đông.

Cây dâm bụt

Dâm bụt được ưa chuộng nhờ khả năng ra hoa gần như quanh năm với nhiều màu sắc nổi bật như đỏ, hồng, vàng và cam.

(Ảnh: Caybamien)

Loài cây này phát triển nhanh, chịu được khí hậu nóng ẩm và không yêu cầu kỹ thuật chăm sóc phức tạp. Dâm bụt thường được trồng tại khu vực cổng nhà hay phủ theo hàng rào biệt thự.

Cây nguyệt quế

(Ảnh: Hoa cảnh Nhật Long)

Nguyệt quế sở hữu tán lá xanh đậm cùng những chùm hoa trắng nhỏ với hương thơm dịu nhẹ. Cây thích hợp làm hàng rào cho biệt thự, nhà vườn hoặc các khu nghỉ dưỡng.

Hoa tigon

Hoa tigon là loại dây leo được ưa chuộng làm hàng rào xanh nhờ vẻ đẹp mềm mại và chùm hoa nhỏ màu hồng, trắng hoặc đỏ. Cây sinh trưởng nhanh, dễ thích nghi với điều kiện khí hậu nhiệt đới, ít sâu bệnh và không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ.

(Ảnh: Caybamien)

Khi được trồng dọc theo hàng rào lưới hoặc khung sắt, tigon phủ kín tạo thành bức rèm hoa tự nhiên bắt mắt.

Hoa hồng leo

Với sắc hoa rực rỡ, hương thơ nhẹ nhàng, hoa hồng leo thường được trồng tại khu vực hàng rào, cổng rào, men theo vách tường tạo điểm nhấn nổi bật cho căn nhà.

(Ảnh: Decoxdesign)

Nhiều gia chủ còn thiết kế hồng leo quanh cổng vòm tạo nên một không gian lãng mạn.

Cẩm tú cầu

Cẩm tú cầu được nhiều người lựa chọn để tạo điểm nhấn cho hàng rào nhờ vẻ đẹp dịu dàng và sang trọng. Những chùm hoa lớn với gam màu đa dạng như trắng, hồng, xanh lam hay tím nở rộ vào mùa hè, mang đến không gian sân vườn rực rỡ.

(Ảnh: Sbshouse)

Loài cây này phát triển tốt trong môi trường có độ ẩm cao, đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt.