Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 loại cây trồng hàng rào đẹp, dễ chăm sóc

| | Bất động sản

Cây trồng làm hàng rào không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ mà còn tạo không gian xanh, giảm bụi, mang lại sự riêng tư cho ngôi nhà.

Thay vì sử dụng những bức tường bê tông khô cứng, nhiều gia đình lựa chọn hàng rào cây xanh để tạo cảnh quan gần gũi với thiên nhiên. Cây trồng hàng rào không chỉ giúp phân định ranh giới khuôn viên mà còn góp phần điều hòa không khí, giảm tiếng ồn, hạn chế bụi bẩn và mang lại cảm giác mát mẻ.

Dưới đây là những loại cây trồng hàng rào đẹp, dễ chăm sóc được ưa chuộng:

Cây tre, cây trúc

Tre và trúc là hai loại cây được nhiều gia đình lựa chọn để làm hàng rào nhờ vẻ đẹp mộc mạc, thanh thoát và khả năng sinh trưởng tốt. Cả hai đều có thân thẳng, tán lá xanh quanh năm, giúp tạo không gian riêng tư, chắn gió và giảm bụi hiệu quả.

(Ảnh: Decoxdesign)

Tre thường phát triển nhanh, phù hợp với những khuôn viên rộng, trong khi trúc có dáng thanh mảnh, thích hợp cho nhà phố, biệt thự hoặc sân vườn theo phong cách Á Đông.

Cây dâm bụt

Dâm bụt được ưa chuộng nhờ khả năng ra hoa gần như quanh năm với nhiều màu sắc nổi bật như đỏ, hồng, vàng và cam.

(Ảnh: Caybamien)

Loài cây này phát triển nhanh, chịu được khí hậu nóng ẩm và không yêu cầu kỹ thuật chăm sóc phức tạp. Dâm bụt thường được trồng tại khu vực cổng nhà hay phủ theo hàng rào biệt thự.

Cây nguyệt quế

(Ảnh: Hoa cảnh Nhật Long)

Nguyệt quế sở hữu tán lá xanh đậm cùng những chùm hoa trắng nhỏ với hương thơm dịu nhẹ. Cây thích hợp làm hàng rào cho biệt thự, nhà vườn hoặc các khu nghỉ dưỡng.

Hoa tigon

Hoa tigon là loại dây leo được ưa chuộng làm hàng rào xanh nhờ vẻ đẹp mềm mại và chùm hoa nhỏ màu hồng, trắng hoặc đỏ. Cây sinh trưởng nhanh, dễ thích nghi với điều kiện khí hậu nhiệt đới, ít sâu bệnh và không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ.

(Ảnh: Caybamien)

Khi được trồng dọc theo hàng rào lưới hoặc khung sắt, tigon phủ kín tạo thành bức rèm hoa tự nhiên bắt mắt.

Hoa hồng leo

Với sắc hoa rực rỡ, hương thơ nhẹ nhàng, hoa hồng leo thường được trồng tại khu vực hàng rào, cổng rào, men theo vách tường tạo điểm nhấn nổi bật cho căn nhà.

(Ảnh: Decoxdesign)

Nhiều gia chủ còn thiết kế hồng leo quanh cổng vòm tạo nên một không gian lãng mạn.

Cẩm tú cầu

Cẩm tú cầu được nhiều người lựa chọn để tạo điểm nhấn cho hàng rào nhờ vẻ đẹp dịu dàng và sang trọng. Những chùm hoa lớn với gam màu đa dạng như trắng, hồng, xanh lam hay tím nở rộ vào mùa hè, mang đến không gian sân vườn rực rỡ.

(Ảnh: Sbshouse)

Loài cây này phát triển tốt trong môi trường có độ ẩm cao, đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt.

Theo Bằng Lăng/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại công trường gần 9.600 tỷ đồng mở rộng cửa ngõ phía Tây Hà Nội: Tăng tốc thông xe trước Tết Nguyên Đán

Đại công trường gần 9.600 tỷ đồng mở rộng cửa ngõ phía Tây Hà Nội: Tăng tốc thông xe trước Tết Nguyên Đán Nổi bật

Dự án 7.000 tỷ đồng của Sun Group tại nơi được ví như “Đà Lạt thứ 2” có diễn biến mới

Dự án 7.000 tỷ đồng của Sun Group tại nơi được ví như “Đà Lạt thứ 2” có diễn biến mới Nổi bật

Từ du lịch đến đầu tư, thị trường bất động sản Phan Thiết liên tục đón tin vui

Từ du lịch đến đầu tư, thị trường bất động sản Phan Thiết liên tục đón tin vui

11:31 , 21/07/2026
Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai

11:06 , 21/07/2026
Mục kích công trình hàng hải gần 1.000 tỷ đồng ở Cửa Đại: 70 thợ lặn chuyên nghiệp, 250.000m3 đá vào việc

Mục kích công trình hàng hải gần 1.000 tỷ đồng ở Cửa Đại: 70 thợ lặn chuyên nghiệp, 250.000m3 đá vào việc

10:53 , 21/07/2026
Hà Nội cắt giảm 50% thủ tục quy hoạch, xây dựng để khởi công 114 dự án NOXH

Hà Nội cắt giảm 50% thủ tục quy hoạch, xây dựng để khởi công 114 dự án NOXH

08:36 , 21/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên