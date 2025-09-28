Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 món đồ mẹ tậu về, tôi từng lắc đầu chê - ai ngờ giờ lại thành vật không thể thiếu trong nhà

28-09-2025 - 08:35 AM | Lifestyle

Có những món đồ mẹ mua về từng bị tôi coi thường vì nghĩ là “vô dụng”. Thế nhưng theo thời gian, chính chúng lại trở thành những thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, khiến tôi phải thừa nhận: Hóa ra mẹ luôn đúng.

1. Máy cắt rau củ – tiện lợi hơn cả dao kéo

Ngày mẹ mua chiếc máy cắt rau củ nhỏ xinh, tôi từng cười: “Có dao rồi, cần gì cái này?”. Nhưng chỉ một lần thử, tôi mới thấy nó giúp tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Rau củ thái đều tăm tắp, nhanh và gọn, bữa ăn nhờ thế cũng đẹp mắt hơn. Giờ thì căn bếp của tôi chẳng thể thiếu nó.

6 món đồ mẹ tậu về, tôi từng lắc đầu chê - ai ngờ giờ lại thành vật không thể thiếu trong nhà- Ảnh 1.

2. Hộp đựng đồ đa năng – bí quyết sống gọn gàng

Ban đầu, tôi nghĩ mấy chiếc hộp nhựa chẳng có tác dụng gì. Nhưng nhờ chúng, mẹ sắp xếp từng món đồ nhỏ gọn gàng, từ kim chỉ, dây sạc đến mỹ phẩm. Bây giờ, trong nhà tôi cũng la liệt hộp, nhờ vậy phòng lúc nào cũng ngăn nắp, dễ tìm đồ.

6 món đồ mẹ tậu về, tôi từng lắc đầu chê - ai ngờ giờ lại thành vật không thể thiếu trong nhà- Ảnh 2.

3. Xe đẩy hàng gấp gọn – trợ thủ đi siêu thị

Ngày mới thấy, tôi chê nó cồng kềnh và xấu xí. Nhưng từ khi đi chợ và siêu thị nhiều, tôi mới thấy “chân ái”: xe đẩy có thể gấp gọn bỏ cốp, chở nặng mà không lo hỏng. Giờ đi mua sắm là tôi lôi ra ngay, không cần xách nặng mỏi tay.

6 món đồ mẹ tậu về, tôi từng lắc đầu chê - ai ngờ giờ lại thành vật không thể thiếu trong nhà- Ảnh 3.

4. Bình giữ nhiệt thông minh – thay đổi thói quen sức khỏe

Mẹ mua tặng tôi để nhắc nhở uống nước. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là cái bình giữ nhiệt bình thường. Ai ngờ nó đo được nhiệt độ nước, còn nhắc nhở uống đúng giờ. Nhờ vậy, tôi dần hình thành thói quen uống nước đều đặn và cảm nhận rõ sức khỏe cải thiện.

6 món đồ mẹ tậu về, tôi từng lắc đầu chê - ai ngờ giờ lại thành vật không thể thiếu trong nhà- Ảnh 4.

5. Robot hút bụi – thành viên mới trong nhà

Đây là món đắt nhất mẹ từng mua. Lúc đầu tôi không tin nó có thể sạch hơn mình. Nhưng lần đầu thấy robot tự động chạy khắp nhà, hút sạch bụi bẩn, tôi phải thốt lên kinh ngạc. Giờ thì tôi coi nó như “người bạn đồng hành” giúp tôi tiết kiệm cả tá thời gian dọn dẹp.

6 món đồ mẹ tậu về, tôi từng lắc đầu chê - ai ngờ giờ lại thành vật không thể thiếu trong nhà- Ảnh 5.

6. Gối memory foam – giấc ngủ ngon mỗi đêm

Chiếc gối mút hoạt tính từng khiến tôi nghĩ “xa xỉ không cần thiết”. Nhưng chỉ sau vài đêm nằm thử, tôi nhận ra nó ôm trọn cổ, giúp ngủ sâu và không còn đau vai gáy. Giờ đây, tôi trông chờ được trở về nhà mỗi tối, nằm xuống chiếc gối ấy và tận hưởng giấc ngủ trọn vẹn.

6 món đồ mẹ tậu về, tôi từng lắc đầu chê - ai ngờ giờ lại thành vật không thể thiếu trong nhà- Ảnh 6.

Kết

6 món đồ từng bị tôi coi thường vì nghĩ “vô dụng” lại chính là những món làm cuộc sống trở nên thoải mái, gọn gàng và khỏe mạnh hơn. Hóa ra, có những thứ chỉ cần trải nghiệm lâu dài mới hiểu được giá trị thật sự. Và tôi chợt nhận ra: Trực giác của mẹ trong việc chọn đồ dùng chưa bao giờ sai.

Người mẹ đăng ảnh góc học tập của con gái nhưng bất ngờ nhận về hơn 3.000 bình luận chỉ trích

Theo Nhật Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyện gì đang xảy ra với Starbucks?

Chuyện gì đang xảy ra với Starbucks? Nổi bật

Rút sổ tiết kiệm 5 tỷ về quê xây nhà, mới sau 1 tháng, người đàn ông thừa nhận: Cuộc sống chưa bao giờ dễ thở như vậy

Rút sổ tiết kiệm 5 tỷ về quê xây nhà, mới sau 1 tháng, người đàn ông thừa nhận: Cuộc sống chưa bao giờ dễ thở như vậy Nổi bật

Hòa Minzy: "Nếu con có tất cả nhưng không còn bố mẹ ở bên thì tiền bạc cũng chẳng ích gì nữa"

Hòa Minzy: "Nếu con có tất cả nhưng không còn bố mẹ ở bên thì tiền bạc cũng chẳng ích gì nữa"

07:59 , 28/09/2025
Lý do gì khiến Nhã Phương liên tục mang bầu, sinh con cùng Trường Giang?

Lý do gì khiến Nhã Phương liên tục mang bầu, sinh con cùng Trường Giang?

07:24 , 28/09/2025
Đừng như tôi: Tuổi 50 mới hiểu lương hưu không đủ, chẳng còn kịp để dành cho tuổi già

Đừng như tôi: Tuổi 50 mới hiểu lương hưu không đủ, chẳng còn kịp để dành cho tuổi già

07:08 , 28/09/2025
Nhìn các con của nam diễn viên này hiện tại mới thấy: 11 năm trước, anh bị "mắng oan" thế nào!

Nhìn các con của nam diễn viên này hiện tại mới thấy: 11 năm trước, anh bị "mắng oan" thế nào!

06:07 , 28/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên