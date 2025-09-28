6 món đồ mẹ tậu về, tôi từng lắc đầu chê - ai ngờ giờ lại thành vật không thể thiếu trong nhà

1. Máy cắt rau củ – tiện lợi hơn cả dao kéo

Ngày mẹ mua chiếc máy cắt rau củ nhỏ xinh, tôi từng cười: “Có dao rồi, cần gì cái này?”. Nhưng chỉ một lần thử, tôi mới thấy nó giúp tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Rau củ thái đều tăm tắp, nhanh và gọn, bữa ăn nhờ thế cũng đẹp mắt hơn. Giờ thì căn bếp của tôi chẳng thể thiếu nó.

2. Hộp đựng đồ đa năng – bí quyết sống gọn gàng



Ban đầu, tôi nghĩ mấy chiếc hộp nhựa chẳng có tác dụng gì. Nhưng nhờ chúng, mẹ sắp xếp từng món đồ nhỏ gọn gàng, từ kim chỉ, dây sạc đến mỹ phẩm. Bây giờ, trong nhà tôi cũng la liệt hộp, nhờ vậy phòng lúc nào cũng ngăn nắp, dễ tìm đồ.

3. Xe đẩy hàng gấp gọn – trợ thủ đi siêu thị

Ngày mới thấy, tôi chê nó cồng kềnh và xấu xí. Nhưng từ khi đi chợ và siêu thị nhiều, tôi mới thấy “chân ái”: xe đẩy có thể gấp gọn bỏ cốp, chở nặng mà không lo hỏng. Giờ đi mua sắm là tôi lôi ra ngay, không cần xách nặng mỏi tay.

4. Bình giữ nhiệt thông minh – thay đổi thói quen sức khỏe

Mẹ mua tặng tôi để nhắc nhở uống nước. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là cái bình giữ nhiệt bình thường. Ai ngờ nó đo được nhiệt độ nước, còn nhắc nhở uống đúng giờ. Nhờ vậy, tôi dần hình thành thói quen uống nước đều đặn và cảm nhận rõ sức khỏe cải thiện.

5. Robot hút bụi – thành viên mới trong nhà

Đây là món đắt nhất mẹ từng mua. Lúc đầu tôi không tin nó có thể sạch hơn mình. Nhưng lần đầu thấy robot tự động chạy khắp nhà, hút sạch bụi bẩn, tôi phải thốt lên kinh ngạc. Giờ thì tôi coi nó như “người bạn đồng hành” giúp tôi tiết kiệm cả tá thời gian dọn dẹp.

6. Gối memory foam – giấc ngủ ngon mỗi đêm

Chiếc gối mút hoạt tính từng khiến tôi nghĩ “xa xỉ không cần thiết”. Nhưng chỉ sau vài đêm nằm thử, tôi nhận ra nó ôm trọn cổ, giúp ngủ sâu và không còn đau vai gáy. Giờ đây, tôi trông chờ được trở về nhà mỗi tối, nằm xuống chiếc gối ấy và tận hưởng giấc ngủ trọn vẹn.

Kết

6 món đồ từng bị tôi coi thường vì nghĩ “vô dụng” lại chính là những món làm cuộc sống trở nên thoải mái, gọn gàng và khỏe mạnh hơn. Hóa ra, có những thứ chỉ cần trải nghiệm lâu dài mới hiểu được giá trị thật sự. Và tôi chợt nhận ra: Trực giác của mẹ trong việc chọn đồ dùng chưa bao giờ sai.