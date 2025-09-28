Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người mẹ đăng ảnh góc học tập của con gái nhưng bất ngờ nhận về hơn 3.000 bình luận chỉ trích

28-09-2025 - 05:46 AM | Sống

Kì vọng thái quá đôi khi còn gây ra tác dụng ngược.

Trên MXH Trung Quốc, một người mẹ đăng tải bức ảnh chụp góc học tập của con với hy vọng tìm được sự đồng cảm khi thấy con gái nghỉ hè mà bàn học chẳng có mấy quyển sách. Thế nhưng, thay vì nhận được lời khuyên hay an ủi, bà lại hứng trọn "cơn mưa" bình luận phản bác gay gắt từ cộng đồng mạng.

Người mẹ đăng ảnh góc học tập của con gái nhưng bất ngờ nhận về hơn 3.000 bình luận chỉ trích- Ảnh 1.

Người mẹ lo lắng khi nghỉ hè mà bàn học của con gái có quá ít sách vở.

Theo đó, phụ huynh này bày tỏ sự lo lắng khi thấy bàn học có quá ít sách vở, sợ con gái đã lơ là học tập trong kỳ nghỉ hè, nên đăng bức ảnh lên mạng để tìm sự đồng cảm và lời khuyên. Chỉ sau vài giờ, bài đăng đã nhận về hơn 3.000 bình luận. Nhưng điều bất ngờ là gần như không ai đứng về phía người mẹ. Ngược lại, phần lớn bình luận quay sang đặt câu hỏi: "Nghỉ hè không phải để nghỉ ngơi sao?", "Mẹ đã từng chăm học trong kỳ nghỉ hè chưa mà bắt con phải thế?"...

Kỳ vọng vào con cái là điều tự nhiên của mọi bậc cha mẹ. Ai cũng muốn con mình thành công, giỏi giang, có một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng vấn đề không nằm ở việc có kỳ vọng hay không, mà ở mức độ kỳ vọng đó. Khi kỳ vọng biến thành áp lực, nó có thể đẩy con cái vào trạng thái mệt mỏi, chán nản và thậm chí xa cách với chính cha mẹ mình.

Một số cư dân mạng thẳng thắn bình luận: "Không ai phản đối chuyện cha mẹ lo lắng cho con, nhưng ép buộc trong từng giờ phút nghỉ ngơi lại là chuyện khác. Trẻ cần học, nhưng cũng cần thời gian thở".

Nhiều phụ huynh thường lo lắng nếu con không học trong kỳ nghỉ, con sẽ thua kém bạn bè. Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục từng nhấn mạnh rằng nghỉ hè không phải là khoảng trống vô nghĩa. Đây là lúc trẻ tái tạo năng lượng, thử sức với những hoạt động ngoài sách vở, và quan trọng nhất là tự khám phá sở thích, khả năng của mình.

Người mẹ đăng ảnh góc học tập của con gái nhưng bất ngờ nhận về hơn 3.000 bình luận chỉ trích- Ảnh 2.

Nghỉ hè nên là khoảng thời gian để con khám phá và phát triển bản thân, thay vì chỉ tập trung vào sách vở.

Việc bàn học trống trơn không đồng nghĩa với việc đầu óc cũng "trống rỗng". Học tập có nhiều hình thức: đọc sách, tham gia hoạt động xã hội, trải nghiệm kỹ năng sống… Tất cả đều góp phần phát triển một cách toàn diện.

Thực tế, kỳ vọng của cha mẹ có thể trở thành động lực lớn cho con cái. Nhưng chỉ khi nó được truyền tải bằng niềm tin, sự khích lệ và không quên lắng nghe. Ngược lại, nếu kỳ vọng trở thành "mệnh lệnh", trẻ sẽ cảm thấy áp lực thay vì cảm hứng.

Không ai phủ nhận sự chăm chỉ quan trọng thế nào trong học tập. Nhưng chăm chỉ cũng cần đi cùng sự tự giác và tình yêu học hỏi. Nếu cha mẹ chỉ nhìn thấy điểm số và thành tích mà bỏ qua niềm vui, sự sáng tạo hay cá tính riêng của con, thì kỳ vọng dễ biến thành áp lực nặng nề.

Giáo dục đúng nghĩa không phải là "ép con thành công", mà là tạo môi trường để con học cách tự đứng vững, phát triển khả năng, và quan trọng hơn cả: sống hạnh phúc với những gì mình theo đuổi.

Họp lớp sau 10 năm, tôi kêu gọi mọi người ủng hộ một bạn gặp khó trong lớp: Về nhà phát hiện bị chặn khỏi nhóm chung, nhưng lòng vẫn nhẹ nhõm

Theo Trang Vũ

Đời sống pháp luật

